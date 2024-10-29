Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден

Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на ее территорию.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я обеспокоен этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области.

"Если они пересекут границу Украины, да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

