Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден

президент США Байден

Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на ее территорию.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я обеспокоен этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области.

"Если они пересекут границу Украины, да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар.

Читайте также: Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте также: Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Топ комментарии
+41
Здається він плутає Україну і Південну Корею. Тримайся діду.. Лишилось 3 місяці.
29.10.2024 23:40 Ответить
+28
Ударить чем, твоею стурбованностью ?
маразматик
29.10.2024 23:37 Ответить
+25
Варшавським договором.
29.10.2024 23:45 Ответить
Чим?
29.10.2024 23:36 Ответить
Варшавським договором.
29.10.2024 23:45 Ответить
Відхлистать по щокам.
30.10.2024 00:21 Ответить
Асфальтом !

як завжди, ЗЄльоним асфальтом
30.10.2024 01:40 Ответить
По мапі ******* папірцем.
30.10.2024 02:22 Ответить
?
Будапештським меморандумом.
30.10.2024 08:23 Ответить
По роялю
30.10.2024 11:27 Ответить
Ударить чем, твоею стурбованностью ?
маразматик
29.10.2024 23:37 Ответить
Так дайте нам ракетку якусь, ми пульнем. Якщо промажем і попадемо в кремль, то вже ракетчики винуваті
29.10.2024 23:38 Ответить
Здається він плутає Україну і Південну Корею. Тримайся діду.. Лишилось 3 місяці.
29.10.2024 23:40 Ответить
Є в мене один знайомий, живе через два квартали. Ми інколи ходимо один до одного в гості, я його називаю партнером і висловлюю йому потужну підтримку.
Але ось я бачу що його будинок горить, а місцеві озброєні до зубів ******** виносять звідти майно. Він просить у мене пістолет для самозахисту (в мене їх цілий склад), але думаю що найкраще в цій ситуації дати йому боксерські рукавички і порекомендувати щосили завдати удару у відповідь.
І скажіть що я поганий знайомий і партнер?
29.10.2024 23:45 Ответить
Я скажу ти демократ.
29.10.2024 23:49 Ответить
І жінка йому пиляє мозок, каже "де твої пістолети, йолопе?" І роздвигає ноги перед **********.
показать весь комментарий
а на сусідній гілці ти писало,що парасдавацца кацапам ,а там-подивимось. А хто хоче чинити опір-тим до тцк. А може ти не пхатимеш носа до наших справ,маґа-кацап?
30.10.2024 00:47 Ответить
то шо хата згорiла треба було дати воду
Якщо північні корейці з'являться на полі бою, то чи стануть вони «законною ціллю» для американської зброї?
курській області НI
в УКРАIНI ТАК
30.10.2024 00:49 Ответить
От і я таке питання хотів задать...
30.10.2024 04:24 Ответить
Я скажу что перед тем как давать ему боксерские перчатки ты должен убедиться что твой сосед хороший семьянин, ходит в церковь, не будет ими бить свою жену, пройдет трехлетнее обучение в школе бокса и возьмет письменное разрешение у всех соседей что они не возражают. Тогда ты будешь настоящим демократом.
30.10.2024 09:45 Ответить
Ключевая фраза Бидона - если они зайдут в Украину. То есть, бить по запоребрику нам, похоже, не разрешат.
показать весь комментарий
29.10.2024 23:45 Ответить
По суті - "насрать". Справа в тому, що кацапи - в стані "цугцвангу" ... Якщо корейці підуть в бій у своїй національній формі та з своїми знаками розрізнення - це означає оголошення КНДР війни Україні... Це "бойовому хом"яку" непотрібно... Тому корейців екіпірують у російську форму та спорядження. Озброюють російською зброєю. Видають "липові" документи, що свідчать про громадянство РФ. Тобто, вони їх "обезличують"... І в приціл нашої зброї вони виглядять "рассєянами"... А снаряд чи куля на підльоті не буде вияснять - чи знає їх ціль російську мову...
30.10.2024 04:30 Ответить
Нам хочуть допомогти корейці, які раніше втекли з КНДР. Вони розпізнають, де кореєць, а де бурят.
показать весь комментарий
До чого тут це? Я про тих корейців прочитав ще вчора... Висловив свою думку щодо цього ... Висміяв одного неука...
На цій гілці я висловив свою думку стосовно військово-політичних проблем, які можуть виникнуть на фронті, в зв"язку з участю в боях північнокорейців... І ВСЕ!
30.10.2024 11:05 Ответить
Так я ж по темі Вашого поста у цій гілці - щодо липових документів, щоб замаскувати корейців під бурятів. Я теж неук у теорії відмінностей між різними расами та народами, але із загальних міркувань вважаю, що кореєць відрізнить корейця від бурята (якщо не за рисами обличчя, то точно за мовою).
30.10.2024 11:38 Ответить
А може, зробить простіше? Віддать їх полоненим бурятам? За пляшку горілки вони його так "допитають", що він свого "пончика" визнає ворогом людства...
30.10.2024 12:52 Ответить
шифрування з центру
29.10.2024 23:47 Ответить
Спасіба кєп. ****** демократи йдіть посторбуйте в куток куколди диряві.
29.10.2024 23:47 Ответить
Пуйло їх використає в Курській області. Ніякого вторгнення в Україну. Може потім.
29.10.2024 23:47 Ответить
Зараз їх обкатають в курській області і якщо покажуть себе більш-менш - перемішають з руснею і заведуть в Україну як бурятів. І США - нууу, наша розвідка не впевнена чи це корейці, оно в них бурятські документи ж. Нам треба більше доказів.
30.10.2024 00:48 Ответить
Я читав, що нам хочуть допомогти корейці, які свого часу з КНДР втекли. Вони точно своїх земляків від бурятів відрізнять.
30.10.2024 01:05 Ответить
Ну - як тобі сказать... Я спілкувався з "радянськими" корейцями (у Середній Азії та в Заволжі - там їх немало живе...) Так вони навіть за зовнішнім виглядом від "рассєян" не відрізняються. Поки не признається - думаєш: казах? Дунган? Киргиз? Уйгур? Основна маса навіть корейську мову не знають... (те ж саме стосується і перечислених мною народів, представники яких народилися та виросли в Росії...).

Потрапили буряти з України ни "той" світ Хор Алєксадрова зустрічає їх піснею:
"Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад - манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы."
Буряти питають:
- Что за ***** вы воете?
- - Вы ********? Это бурятский национальный гимн!
- Да пашли вы *****! Мы - русские люди!"
30.10.2024 04:44 Ответить
Читай мій коментар вище...
30.10.2024 04:54 Ответить
Конгеніально! Оце так порада!

Вдарити по ворогу, якщо він зайде на твою територію.

Це просто анекдот якийся
29.10.2024 23:51 Ответить
Він вже хоче кубиками гратися,пити сиропчик, їсти кашку і більше нічого. А тут примушують казати що він стурбований. А чим і сам забув. Знущаються, негідники.
30.10.2024 00:21 Ответить
Тобто по кндр можна вдарити?!! Зовсім мабуть з розуму вижива! Інший не краще! Якийсь парад геронтології на марші!
30.10.2024 00:02 Ответить
А куди бити і чим? По КНДР, може по Китаю? А з Шольцом узгоджено, бо він там і так в панталони сереться. Чи мається на увазі по своїй території бити чим Бог послав? То вже скоро не буде кому бити.. с
30.10.2024 00:02 Ответить
Стратег - пісець! Посадіть його на білого педального коня, дайте дерев'яну шаблю і возіть по Капітолію, щоб всі боялися.
30.10.2024 00:03 Ответить
Цілком випадково корейці будуть вбивати українців в козлостані, і нікуя ні їм ні кацапам за це не буде. Оце бл патужна курская операція бл, від найпотужніших стратегів **********.
30.10.2024 00:04 Ответить
По Пхеньяну-вогонь! Байден повєлєл.
30.10.2024 00:17 Ответить
у Зеленського є потужні Татаров з Малюком, всіх корейців вьбють.
30.10.2024 00:24 Ответить
А якшо не перейдуть а за метр від кордону будуть стріляти балістичними ракетами то чіпати їх на думку Байдена не можна? Реальний старий даун, отака політика.
30.10.2024 00:28 Ответить
Сдается журналисты как обычно троллят Байдена.
30.10.2024 04:10 Ответить
Друже! "Дауном" і тебе можна назвать... А знаєш, чому? Та тому, що ті корейці, які будуть воювать проти нас, будуть одягнуті в російську форму... А міжнародні нормативні документи, що регулюють так зване "право війни", визначають, що "комбатанти" на полі бою повинні мать одяг та знаки розрізнення, що свідчать про належність до збройних сил... Навіть є чітке визначення дл об"єктів, які знаходяться під охороною - наприклад, медперсонал та їх техніка... Якщо такого немає (чи ми бачимо російські знаки розпізнавання) - перед нами - СОЛДАТ ПРОТИВНИКА!
30.10.2024 05:00 Ответить
Зрозумло що то солдлати противника, то всім притомним людям зрозуміло окрім Байдена. Я на початках теж не хотів вірити що Байден страждає деменцією. Але це факт. Інакше він би не знімався з виборів.
30.10.2024 15:41 Ответить
Потужність наносить потужно удар у потужний тапок😆
30.10.2024 00:47 Ответить
Клоун прийшов за ним і цирк приїхав,
30.10.2024 04:45 Ответить
Джо , це вже расизм військовий, чому корейця можна а рюзького ні
30.10.2024 05:57 Ответить
А, т.е. Байден даст Украине ракеты, способные долететь до Пхеньяна?!
30.10.2024 06:31 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa СЮЖЕТ Tomahawk для України. Невразлива ракета
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
30.10.2024 06:40 Ответить
Дозвукова ракета могла досягати швидкості до 900 кілометрів на годину, але збити її або вплинути на курс за допомогою радіоелектронної боротьби майже нереально. Головна причина - надзвичайно мала висота польоту, буквально над верхівками дерев та дахами будинків. А у маршового турбореактивного двигуна дуже мале теплове випромінювання.
30.10.2024 06:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/30/7482048/ У Росії заявили про атаку БпЛА на 6 областей
30.10.2024 06:44 Ответить
давайте еще заведемся с отмороженным ыном
30.10.2024 06:47 Ответить
по Пхеньяну или по ускопленочному мясу???
30.10.2024 06:52 Ответить
Операция Ы
30.10.2024 07:07 Ответить
Не чіпайте дідуся він втомився.
30.10.2024 07:20 Ответить
Це він так на рейтинг Харіс і демократів працює перед виборами, нагадуючи про свій маразм?
30.10.2024 07:37 Ответить
Шизофренія! І це Президент Великої Америки?
30.10.2024 07:52 Ответить
.... дуже слабка відповідь Байдена, аж соромно.
30.10.2024 08:07 Ответить
Дідо, ти хоч не забув проголосувати в понеділок через поштовий зв'язок???
В бюлетені галочку не переплутав за кого поставити???
Не президент США, а якийсь стурбований переляк...
30.10.2024 10:04 Ответить
Тамагавками,тільки бідон забув їх нам дати
30.10.2024 11:28 Ответить
аби оце не розрішив, так і не били в у відповідь по косоглазим
30.10.2024 13:07 Ответить
 
 