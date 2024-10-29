Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден
Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на ее территорию.
Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я обеспокоен этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области.
"Если они пересекут границу Украины, да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як завжди, ЗЄльоним асфальтом
Будапештським меморандумом.
маразматик
Але ось я бачу що його будинок горить, а місцеві озброєні до зубів ******** виносять звідти майно. Він просить у мене пістолет для самозахисту (в мене їх цілий склад), але думаю що найкраще в цій ситуації дати йому боксерські рукавички і порекомендувати щосили завдати удару у відповідь.
І скажіть що я поганий знайомий і партнер?
Якщо північні корейці з'являться на полі бою, то чи стануть вони «законною ціллю» для американської зброї?
курській області НI
в УКРАIНI ТАК
На цій гілці я висловив свою думку стосовно військово-політичних проблем, які можуть виникнуть на фронті, в зв"язку з участю в боях північнокорейців... І ВСЕ!
Потрапили буряти з України ни "той" світ Хор Алєксадрова зустрічає їх піснею:
"Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад - манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы."
Буряти питають:
- Что за ***** вы воете?
- - Вы ********? Это бурятский национальный гимн!
- Да пашли вы *****! Мы - русские люди!"
Вдарити по ворогу, якщо він зайде на твою територію.
Це просто анекдот якийся
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
В бюлетені галочку не переплутав за кого поставити???
Не президент США, а якийсь стурбований переляк...