Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден

президент США Байден

Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.

"Якщо вони перетнуть кордон України, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.

Також читайте: Кілька тисяч солдатів КНДР вже вирушили до Курської області, - Пентагон

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Також читайте: Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

+41
Здається він плутає Україну і Південну Корею. Тримайся діду.. Лишилось 3 місяці.
29.10.2024 23:40
+28
Ударить чем, твоею стурбованностью ?
маразматик
29.10.2024 23:37
+25
Варшавським договором.
29.10.2024 23:45
Чим?
29.10.2024 23:36
Варшавським договором.
29.10.2024 23:45
Відхлистать по щокам.
30.10.2024 00:21
Асфальтом !

як завжди, ЗЄльоним асфальтом
30.10.2024 01:40
По мапі ******* папірцем.
30.10.2024 02:22
?
Будапештським меморандумом.
30.10.2024 08:23
По роялю
30.10.2024 11:27
Ударить чем, твоею стурбованностью ?
маразматик
29.10.2024 23:37
Так дайте нам ракетку якусь, ми пульнем. Якщо промажем і попадемо в кремль, то вже ракетчики винуваті
29.10.2024 23:38
Здається він плутає Україну і Південну Корею. Тримайся діду.. Лишилось 3 місяці.
29.10.2024 23:40
Є в мене один знайомий, живе через два квартали. Ми інколи ходимо один до одного в гості, я його називаю партнером і висловлюю йому потужну підтримку.
Але ось я бачу що його будинок горить, а місцеві озброєні до зубів ******** виносять звідти майно. Він просить у мене пістолет для самозахисту (в мене їх цілий склад), але думаю що найкраще в цій ситуації дати йому боксерські рукавички і порекомендувати щосили завдати удару у відповідь.
І скажіть що я поганий знайомий і партнер?
29.10.2024 23:45
Я скажу ти демократ.
29.10.2024 23:49
І жінка йому пиляє мозок, каже "де твої пістолети, йолопе?" І роздвигає ноги перед **********.
30.10.2024 00:08
а на сусідній гілці ти писало,що парасдавацца кацапам ,а там-подивимось. А хто хоче чинити опір-тим до тцк. А може ти не пхатимеш носа до наших справ,маґа-кацап?
30.10.2024 00:47
то шо хата згорiла треба було дати воду
Якщо північні корейці з'являться на полі бою, то чи стануть вони «законною ціллю» для американської зброї?
курській області НI
в УКРАIНI ТАК
30.10.2024 00:49
От і я таке питання хотів задать...
30.10.2024 04:24
Я скажу что перед тем как давать ему боксерские перчатки ты должен убедиться что твой сосед хороший семьянин, ходит в церковь, не будет ими бить свою жену, пройдет трехлетнее обучение в школе бокса и возьмет письменное разрешение у всех соседей что они не возражают. Тогда ты будешь настоящим демократом.
30.10.2024 09:45
Ключевая фраза Бидона - если они зайдут в Украину. То есть, бить по запоребрику нам, похоже, не разрешат.
показати весь коментар
29.10.2024 23:45
По суті - "насрать". Справа в тому, що кацапи - в стані "цугцвангу" ... Якщо корейці підуть в бій у своїй національній формі та з своїми знаками розрізнення - це означає оголошення КНДР війни Україні... Це "бойовому хом"яку" непотрібно... Тому корейців екіпірують у російську форму та спорядження. Озброюють російською зброєю. Видають "липові" документи, що свідчать про громадянство РФ. Тобто, вони їх "обезличують"... І в приціл нашої зброї вони виглядять "рассєянами"... А снаряд чи куля на підльоті не буде вияснять - чи знає їх ціль російську мову...
30.10.2024 04:30
Нам хочуть допомогти корейці, які раніше втекли з КНДР. Вони розпізнають, де кореєць, а де бурят.
30.10.2024 10:45
До чого тут це? Я про тих корейців прочитав ще вчора... Висловив свою думку щодо цього ... Висміяв одного неука...
На цій гілці я висловив свою думку стосовно військово-політичних проблем, які можуть виникнуть на фронті, в зв"язку з участю в боях північнокорейців... І ВСЕ!
30.10.2024 11:05
Так я ж по темі Вашого поста у цій гілці - щодо липових документів, щоб замаскувати корейців під бурятів. Я теж неук у теорії відмінностей між різними расами та народами, але із загальних міркувань вважаю, що кореєць відрізнить корейця від бурята (якщо не за рисами обличчя, то точно за мовою).
30.10.2024 11:38
А може, зробить простіше? Віддать їх полоненим бурятам? За пляшку горілки вони його так "допитають", що він свого "пончика" визнає ворогом людства...
30.10.2024 12:52
шифрування з центру
29.10.2024 23:47
Спасіба кєп. ****** демократи йдіть посторбуйте в куток куколди диряві.
29.10.2024 23:47
Пуйло їх використає в Курській області. Ніякого вторгнення в Україну. Може потім.
29.10.2024 23:47
Зараз їх обкатають в курській області і якщо покажуть себе більш-менш - перемішають з руснею і заведуть в Україну як бурятів. І США - нууу, наша розвідка не впевнена чи це корейці, оно в них бурятські документи ж. Нам треба більше доказів.
30.10.2024 00:48
Я читав, що нам хочуть допомогти корейці, які свого часу з КНДР втекли. Вони точно своїх земляків від бурятів відрізнять.
30.10.2024 01:05
Ну - як тобі сказать... Я спілкувався з "радянськими" корейцями (у Середній Азії та в Заволжі - там їх немало живе...) Так вони навіть за зовнішнім виглядом від "рассєян" не відрізняються. Поки не признається - думаєш: казах? Дунган? Киргиз? Уйгур? Основна маса навіть корейську мову не знають... (те ж саме стосується і перечислених мною народів, представники яких народилися та виросли в Росії...).

Потрапили буряти з України ни "той" світ Хор Алєксадрова зустрічає їх піснею:
"Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад - манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы."
Буряти питають:
- Что за ***** вы воете?
- - Вы ********? Это бурятский национальный гимн!
- Да пашли вы *****! Мы - русские люди!"
30.10.2024 04:44
Читай мій коментар вище...
30.10.2024 04:54
Конгеніально! Оце так порада!

Вдарити по ворогу, якщо він зайде на твою територію.

Це просто анекдот якийся
29.10.2024 23:51
Він вже хоче кубиками гратися,пити сиропчик, їсти кашку і більше нічого. А тут примушують казати що він стурбований. А чим і сам забув. Знущаються, негідники.
30.10.2024 00:21
Тобто по кндр можна вдарити?!! Зовсім мабуть з розуму вижива! Інший не краще! Якийсь парад геронтології на марші!
30.10.2024 00:02
А куди бити і чим? По КНДР, може по Китаю? А з Шольцом узгоджено, бо він там і так в панталони сереться. Чи мається на увазі по своїй території бити чим Бог послав? То вже скоро не буде кому бити.. с
30.10.2024 00:02
Стратег - пісець! Посадіть його на білого педального коня, дайте дерев'яну шаблю і возіть по Капітолію, щоб всі боялися.
30.10.2024 00:03
Цілком випадково корейці будуть вбивати українців в козлостані, і нікуя ні їм ні кацапам за це не буде. Оце бл патужна курская операція бл, від найпотужніших стратегів **********.
30.10.2024 00:04
По Пхеньяну-вогонь! Байден повєлєл.
30.10.2024 00:17
у Зеленського є потужні Татаров з Малюком, всіх корейців вьбють.
30.10.2024 00:24
А якшо не перейдуть а за метр від кордону будуть стріляти балістичними ракетами то чіпати їх на думку Байдена не можна? Реальний старий даун, отака політика.
30.10.2024 00:28
Сдается журналисты как обычно троллят Байдена.
30.10.2024 04:10
Друже! "Дауном" і тебе можна назвать... А знаєш, чому? Та тому, що ті корейці, які будуть воювать проти нас, будуть одягнуті в російську форму... А міжнародні нормативні документи, що регулюють так зване "право війни", визначають, що "комбатанти" на полі бою повинні мать одяг та знаки розрізнення, що свідчать про належність до збройних сил... Навіть є чітке визначення дл об"єктів, які знаходяться під охороною - наприклад, медперсонал та їх техніка... Якщо такого немає (чи ми бачимо російські знаки розпізнавання) - перед нами - СОЛДАТ ПРОТИВНИКА!
30.10.2024 05:00
Зрозумло що то солдлати противника, то всім притомним людям зрозуміло окрім Байдена. Я на початках теж не хотів вірити що Байден страждає деменцією. Але це факт. Інакше він би не знімався з виборів.
30.10.2024 15:41
Потужність наносить потужно удар у потужний тапок😆
30.10.2024 00:47
Клоун прийшов за ним і цирк приїхав,
30.10.2024 04:45
Джо , це вже расизм військовий, чому корейця можна а рюзького ні
30.10.2024 05:57
А, т.е. Байден даст Украине ракеты, способные долететь до Пхеньяна?!
30.10.2024 06:31
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa СЮЖЕТ Tomahawk для України. Невразлива ракета
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
30.10.2024 06:40
Дозвукова ракета могла досягати швидкості до 900 кілометрів на годину, але збити її або вплинути на курс за допомогою радіоелектронної боротьби майже нереально. Головна причина - надзвичайно мала висота польоту, буквально над верхівками дерев та дахами будинків. А у маршового турбореактивного двигуна дуже мале теплове випромінювання.
30.10.2024 06:42
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/30/7482048/ У Росії заявили про атаку БпЛА на 6 областей
30.10.2024 06:44
давайте еще заведемся с отмороженным ыном
30.10.2024 06:47
по Пхеньяну или по ускопленочному мясу???
30.10.2024 06:52
Операция Ы
30.10.2024 07:07
Не чіпайте дідуся він втомився.
30.10.2024 07:20
Це він так на рейтинг Харіс і демократів працює перед виборами, нагадуючи про свій маразм?
30.10.2024 07:37
Шизофренія! І це Президент Великої Америки?
30.10.2024 07:52
.... дуже слабка відповідь Байдена, аж соромно.
30.10.2024 08:07
Дідо, ти хоч не забув проголосувати в понеділок через поштовий зв'язок???
В бюлетені галочку не переплутав за кого поставити???
Не президент США, а якийсь стурбований переляк...
30.10.2024 10:04
Тамагавками,тільки бідон забув їх нам дати
30.10.2024 11:28
аби оце не розрішив, так і не били в у відповідь по косоглазим
30.10.2024 13:07
 
 