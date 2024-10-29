Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден

Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.

"Якщо вони перетнуть кордон України, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

