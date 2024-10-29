Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден
Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
"Якщо вони перетнуть кордон України, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
як завжди, ЗЄльоним асфальтом
Будапештським меморандумом.
маразматик
Але ось я бачу що його будинок горить, а місцеві озброєні до зубів ******** виносять звідти майно. Він просить у мене пістолет для самозахисту (в мене їх цілий склад), але думаю що найкраще в цій ситуації дати йому боксерські рукавички і порекомендувати щосили завдати удару у відповідь.
І скажіть що я поганий знайомий і партнер?
Якщо північні корейці з'являться на полі бою, то чи стануть вони «законною ціллю» для американської зброї?
курській області НI
в УКРАIНI ТАК
На цій гілці я висловив свою думку стосовно військово-політичних проблем, які можуть виникнуть на фронті, в зв"язку з участю в боях північнокорейців... І ВСЕ!
Потрапили буряти з України ни "той" світ Хор Алєксадрова зустрічає їх піснею:
"Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад - манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы."
Буряти питають:
- Что за ***** вы воете?
- - Вы ********? Это бурятский национальный гимн!
- Да пашли вы *****! Мы - русские люди!"
Вдарити по ворогу, якщо він зайде на твою територію.
Це просто анекдот якийся
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
В бюлетені галочку не переплутав за кого поставити???
Не президент США, а якийсь стурбований переляк...