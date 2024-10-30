Розмова окупанта-абхазця і новобранця із Північної Кореї: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис короткої розмови між окупантом-абхазом і військовим із Північної Кореї на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі абхаз говорить гаслами про дружбу Абхазії і Північної Кореї, на що кореєць відповів коротко і нецензурно.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї