УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7652 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 742 79

Розмова окупанта-абхазця і новобранця із Північної Кореї: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис короткої розмови між окупантом-абхазом і військовим із Північної Кореї на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі абхаз говорить гаслами про дружбу Абхазії і Північної Кореї, на що кореєць відповів коротко і нецензурно.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

Автор: 

армія рф (18793) КНДР (1317) Кім Чен Ин (186) Курськ (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Це просто бомба))
показати весь коментар
30.10.2024 10:16 Відповісти
+22
"Мама нємка, папа грєк, а я руцкій чілавєк!"
показати весь коментар
30.10.2024 10:20 Відповісти
+20
Коротко і ясно... (хоч у мене й великі сумніви - чи з Північної Кореї цей "кореєць? Надто морда відгодована... Скоріш всього - він десь з Дергачівського чи Єршовського району Саратовської обласі (іх там немало проживає...)
показати весь коментар
30.10.2024 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію він обрав собі любімую жену?
показати весь коментар
30.10.2024 10:15 Відповісти
Це просто бомба))
показати весь коментар
30.10.2024 10:16 Відповісти
🤣
показати весь коментар
30.10.2024 10:17 Відповісти
Нужно было им обняться и сказать мы рузкие
показати весь коментар
30.10.2024 10:18 Відповісти
"Мама нємка, папа грєк, а я руцкій чілавєк!"
показати весь коментар
30.10.2024 10:20 Відповісти
Кого-кого ти напуй послав?
показати весь коментар
30.10.2024 10:18 Відповісти
Схоже, чучхісти чують себе в рф як пани серед челяді.
показати весь коментар
30.10.2024 10:20 Відповісти
і що примітно, антураж, одяг, світло, діалоги. все так професійно підібрано.
цікаво, для кого знімали?
для нас?
для себе?
для пентагона?
показати весь коментар
30.10.2024 10:24 Відповісти
Hrysha, *****!
показати весь коментар
30.10.2024 10:26 Відповісти
ты уже пошел на йух или только собираешься?
показати весь коментар
30.10.2024 20:25 Відповісти
Коротко і ясно... (хоч у мене й великі сумніви - чи з Північної Кореї цей "кореєць? Надто морда відгодована... Скоріш всього - він десь з Дергачівського чи Єршовського району Саратовської обласі (іх там немало проживає...)
показати весь коментар
30.10.2024 10:24 Відповісти
вітя цой?
показати весь коментар
30.10.2024 10:29 Відповісти
"Ку-ку"?
показати весь коментар
30.10.2024 11:09 Відповісти
Песен, ещё ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой

ви про це?
показати весь коментар
30.10.2024 11:45 Відповісти
Та ні... Я про твою голову... Часом - людина - як людина... А часом щось як "відморозиш!".........
показати весь коментар
30.10.2024 12:12 Відповісти
Так казали ж шо це єлітА Вони мабуть тільки собачатину жруть
показати весь коментар
30.10.2024 10:30 Відповісти
Ти їх "паради" бачив? Ти вважаєш, що на парадах вони "найгірших" виставляють? Я в училищі був правофланговим "знаменного" взводу - у першій шерензі. Зріст 182 см.
показати весь коментар
30.10.2024 11:08 Відповісти
пане Яре!! Я у свій час навчаючись у ВПА .. два рази ходив на параді на червоному кладовищі у москві. Бачив там парадні коробки радянських ВДВ....)) Здоровенні рила... всі не менш 180..... ))) І мав тісний зв*язок з реальними ВДВ при десантуванні їх дуже багато разів. Як спецназівців... так і звичайних десантників. Повірте... що це небо і земля... Якщо спецназ ще мав якуйсь видиму підготовку... то звичайні..це був просто жах. Поперше... ніякого військового братерства. Кожен сам за себе. Один раз при десантуванні у Костромі... при достатньо сильному вітрі ні один не допомагав другому..якого тягнуло вітром при наповненому куполі по землі. Просто тупо парусники неслися по землі... розбиваючи морди о каміння. Показушна видимість еліти була повішена на звичайні підрозділи... тільки у тельняшках і беретах. Були випадки... що при десантуванні з Ан-12 не випригували до 50 відсотків ... Один ..двоє падали..і все зупинялося. Тому парад..це казкові війська... театральні можна сказати....))))
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
розмова розпочалася за "надто морду відгодовану" (С) - автор пан Яр Холодний.
так ось, особиста фізична охорона північнокорейського диктатора пончика - виключно двометрові вгодовані амбали північнокорейського походження (на фото у чорній уніформі, шоломах, броні, зі зброєю - ліворуч третій та крайній праворуч)
а от їхні специ, точно такі ж самі як і наші професійні бійці ССО, ГУР, Альфи, УДО, КОРду - переважно вигнані, висушені, жилаві, натаскані на тривале виконання завдання у нйскладніших умовах спеки, холоду, морозу, без їдла та пиття (на фото добре видно спецуру пончика)

показати весь коментар
30.10.2024 11:43 Відповісти
Жоден миршлявий чучхеїст не встоїть проти такого спецназу. )))

показати весь коментар
30.10.2024 13:20 Відповісти
з якого підрозділу боєць? Нам би такого
показати весь коментар
30.10.2024 14:55 Відповісти
у чучхеїстів свої є


показати весь коментар
30.10.2024 15:33 Відповісти
Оці дибільні показові битія кирпичів та пляшок об голову... погано уявляю яку користь це дає і це їм допоможе воювати. Але най б'ють, лиш би військовою справою не займались )
показати весь коментар
30.10.2024 16:17 Відповісти
Я пишу про "комплекцію" солдат в їх "коробках"... І порівнюю з мордою на відео...
показати весь коментар
30.10.2024 12:19 Відповісти
Та вдвічі вищий за абхаза.
показати весь коментар
30.10.2024 10:33 Відповісти
є у північній кореї рослі та вгодовані.
ще залежить якої антропометрії ця абхазька мавпа

показати весь коментар
30.10.2024 11:08 Відповісти
І СКІЛЬКИ таких у КНДР? Сотні тисяч? Чи "три десятки"? Недавно прочитав цікаву інформацію: порівняння середньостатистичних антропометричних даних призовників КНДР та Південної Кореї Різниця - більш ніж на 20 см!!! Це - ознаки хронічного недоїдання з 50-х років... Чотири покоління - і своїм південним сусідам "чучхеїсти" вже "в пупа дихають"!
Ріст "пончика" - 178 см (неофіційні дані) ТИ хочеш сказать, що ріст його солдат на фото - більший? Я тут писав уже про "епоху Мейдзі" - коли японці почали "ривок в цивілізацію". Виявилося, що основна маса їх солдат слабосила і миршава - тому не можуть справиться з європейськими зразками гвинтівок... Саме тому їх основна гвинтівка "Арісака" мала майже століття калібр 6, 5 мм. (менша віддача і вага) Імператор прийняв "кардинальне" рішення - повелів підданим розводить більше домашніх тварин і їсти більше м"яса. Через ДВАДЦЯТЬ років середній ріст призовників збільшився на 11 см...
показати весь коментар
30.10.2024 12:48 Відповісти
За оцінками воєнної розвідки Південної Кореї о/с діючого воєнного спецназа північної кореї становить близько 70-100 тис. Точної цифри немає, її не наведе ніхто. Антропометрія у цієї спецури як на фото, яке виклав вище
На цьому ж фото (прикладі) показав особисту охорону пончика - мордовороти близько 2 м та вагою поза добрий центнер - в десант та розвідку не підуть, проте натаскані китайськими спецами на свою роботу достатньо добре
Тому і відписав тобі, що є північній кореї рила під 2 метри та за центнер, не всі щоправда
Головне - не слід недооцінювати ворога, зокрема північнокорейських вояк, фізично та психологічно вони підготовлені добре, кацапи зброєю та технікою їх забезпечують на рівні своїх штурмових бригад морської піхоти
пончик спецназу наразі свого не дав багацько - кілька дивресійних підрозділів, які будуть діяти виключно малими групами за лбз (штаби, склади, логістичні пункти)
основна маса - інжерні та саперні підрозділи, а також звичайна піхота
показати весь коментар
30.10.2024 14:50 Відповісти
Щог відрізняється (по суті) , від того,що я сказав?
показати весь коментар
30.10.2024 15:07 Відповісти
а спецназ пончику готують в умовах високогір'я на межі фізичних можливостей китайські специ
за статурою та антропометрією корейці нічим не гірші за наших диверсантів ССО (Роман Червінський до прикладу)
за витривалістю та рівнем підготовки китайські специ дуже небезпечні

показати весь коментар
30.10.2024 14:54 Відповісти
І що? Нам "упасть на четыре кости"? И отжаться"?
показати весь коментар
30.10.2024 15:02 Відповісти
відтискання, підтягування, бьорпі та марш-кидок то святе
а якщо серйозно - бути готовими та готувати Західних партнерів, які в упор не бачать загроз від чучхеїстів
показати весь коментар
30.10.2024 15:08 Відповісти
Дергачівського району

Аж на гугл мапи поліз дивитися. ****, там навіть місто Дергачі є!!! Тепер я бачив все!
показати весь коментар
30.10.2024 11:16 Відповісти
Поздоровляю з набуттям нових знань...! Та там не те що місто... У порівнянні з нашими райцентрами - "зачухане село"... Був там пару разів... Проїздом...
показати весь коментар
30.10.2024 12:22 Відповісти
встрєча двух інтєлєктуалав...
показати весь коментар
30.10.2024 10:25 Відповісти
Нагадують тубільців із різних племен)
Ти моя не розуміє.
показати весь коментар
30.10.2024 10:25 Відповісти
Але видно, що аборигени симпатизують один одному.

показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
Жарти жартами але нашим Воїнам з ними воювати прийдеться!
показати весь коментар
30.10.2024 10:25 Відповісти
Зная какие корейцы карлики удивлен что етот абхазец даже корейскому карлику в член дышит. Наглядная деградация кавказкого народа под сапогом кремлевского режима. А вообще ето видео нужно показывать грузинам. На следующем видео на месте кавказца будет уже грузин в росийской военной форме воевать в росийской армии. А то им Орбан и "грузинская мечта" показывают разрушенные ****** украинские города. А "спасенную" абхазию и абхазов с дагами которых ***** бросает в мясные штурмы не показывают почему то. А ето же очевидно что Сосии другие народы нужны только в качестве мяса
показати весь коментар
30.10.2024 10:26 Відповісти
Може, то як у Китаї - в залежності від району де мешкає. Якось передача була про Китай й показували шахту й шахтерів - то капець..рази в 3 більші за середньостатистичного китайця.
показати весь коментар
30.10.2024 10:34 Відповісти
у вояків північної кореї антропометрія різна, є і під два метри амбали треновані та годовані, які доросли до хенералів пончика

показати весь коментар
30.10.2024 11:00 Відповісти
"Ліпа"...
показати весь коментар
30.10.2024 10:28 Відповісти
два расияніна прикалуються аж пухнуть від сміху
особливо узкоглазий в балаклаве
показати весь коментар
30.10.2024 12:22 Відповісти
Северных корейцев такого роста нет, они в массе своей меньше южных, уже наверно в генетику их зашло, сам Ким росточком 1.60, все вокруг него на фото, не выше.
показати весь коментар
30.10.2024 15:48 Відповісти
Корейця можна зрозуміти, воно прийшло бабло заробляти, а от абхазця, який зрадив батьківщину рахувати за людину не варто.
показати весь коментар
30.10.2024 10:28 Відповісти
уточнення.
воно не прийшло. його прислали заробляти бабло головному корейському пєльмєню.
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
Можна собі тільки уявити яке ''злагодження'' буде під час бойових дій у цих виродків.
Очікуємо на анекдотичні історії...
Шкода лише - нам тепер більше БК тратити на цих виродків.
показати весь коментар
30.10.2024 10:30 Відповісти
Інтелектуали.
показати весь коментар
30.10.2024 10:34 Відповісти
корейцям достатньо вивчити 10 матерних слів і цього буде достатньо для спілкування з кацами
показати весь коментар
30.10.2024 10:37 Відповісти
Схоже їх так наставляли перед тим як відправити на расію, на все що б вам не говорили, відповідайте "пох" ї "нах", навіть ізольовані від Світу корейці розуміють в чому "магучисть" і вялічіє" рюзькага язика.
показати весь коментар
30.10.2024 10:38 Відповісти
У них спільні скрепи .
показати весь коментар
30.10.2024 10:41 Відповісти
Так, матюки вони вже знають, отже, з розумінням наказів особливих проблем не буде.
показати весь коментар
30.10.2024 10:42 Відповісти
Чомусь уявив собі іншу сухумську "макаку" на місці цього абхазького "друзяки"😁
показати весь коментар
30.10.2024 10:48 Відповісти
Бурят їбучій то атне корєєць
показати весь коментар
30.10.2024 10:50 Відповісти
Ми рузкіє - глаза узкіє
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
"Кароши" корейця?
показати весь коментар
30.10.2024 10:55 Відповісти
На видосиках корейцы смотрятся маленькими и худыми. Зато они синхронно ходят строем и у них большие фуражки а значит крепкие шеи! (сарказм)
показати весь коментар
30.10.2024 10:55 Відповісти
Шиї в них так собі, а щоб голова не хиталась, в сраку швабру вставляють...
показати весь коментар
30.10.2024 11:23 Відповісти
А кореєць непогано язиГом пушкіна володіє. Висловлюється стисло і зрозуміло.
показати весь коментар
30.10.2024 11:00 Відповісти
Пройшов інтенсивний курс вивчення язика.
показати весь коментар
30.10.2024 12:30 Відповісти
Якцо в корейця зріст 140 см., то який тоді у абхаза!?
показати весь коментар
30.10.2024 11:09 Відповісти
Можливо, цей корейо-бурят тільки те і знає парускі? І так - абхазці ну, такі вояки, шо аж страшно: кореєць (якщо він справді кореєць) на зріст вище за абхазького курдупля
показати весь коментар
30.10.2024 11:16 Відповісти
ТОЛКОВИЙ КОРЕЄЦЬ !
показати весь коментар
30.10.2024 11:23 Відповісти
кацапи хайпують на цій темі, невже не зрозуміло?
показати весь коментар
30.10.2024 11:28 Відповісти
Розмова двух *****-рабів. Українській кулі дійсно пох.
показати весь коментар
30.10.2024 11:33 Відповісти
постанова
показати весь коментар
30.10.2024 11:38 Відповісти
абхазці і корейці гвалтуюють росіянку - так народжуються руускіє
показати весь коментар
30.10.2024 11:51 Відповісти
А Тузика слопать в знак дружбы?
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
не удивлюсь если корейцы будут убивать друзей абхазов, русских, чеченцев....
показати весь коментар
30.10.2024 12:14 Відповісти
Бувши на війні,та ще й у піхоті, скажу одну річ-зовсім все одно кого вбивати,чи корейця,чи удмурта,чи абхаза...зовсім все одно.
показати весь коментар
30.10.2024 12:21 Відповісти
два раба припизженных
показати весь коментар
30.10.2024 12:24 Відповісти
А ЕСЛИ Б ТОТ СПРОСИЛ А КТО ПУТИН КОРЕЕЦ ОТВЕТИЛ ХЙЛО )))
показати весь коментар
30.10.2024 12:40 Відповісти
Питають у північного корейця кацапи "как ти так бистро виучіл рускій язик". Той відповідає "каздий дєнь моя уціл одно слово і откладивала сюда( показує на голову) в зопу."
показати весь коментар
30.10.2024 14:23 Відповісти
Цой жыв...
показати весь коментар
30.10.2024 15:19 Відповісти
Даже нечего добавить !
показати весь коментар
30.10.2024 15:24 Відповісти
і шо, у того карєйця його карєйськую морковку вже курські собаки доїдають за таке відношення до "абхаз і карєєц браття навєк!"? ))
показати весь коментар
30.10.2024 17:10 Відповісти
набивається в друзі, щоб дружить організмами, т.є. анусами )
показати весь коментар
30.10.2024 18:16 Відповісти
 
 