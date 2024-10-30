Розмова окупанта-абхазця і новобранця із Північної Кореї: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис короткої розмови між окупантом-абхазом і військовим із Північної Кореї на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі абхаз говорить гаслами про дружбу Абхазії і Північної Кореї, на що кореєць відповів коротко і нецензурно.
Увага! Ненормативна лексика!
цікаво, для кого знімали?
для нас?
для себе?
для пентагона?
Скажи, кукушка, пропой
ви про це?
так ось, особиста фізична охорона північнокорейського диктатора пончика - виключно двометрові вгодовані амбали північнокорейського походження (на фото у чорній уніформі, шоломах, броні, зі зброєю - ліворуч третій та крайній праворуч)
а от їхні специ, точно такі ж самі як і наші професійні бійці ССО, ГУР, Альфи, УДО, КОРду - переважно вигнані, висушені, жилаві, натаскані на тривале виконання завдання у нйскладніших умовах спеки, холоду, морозу, без їдла та пиття (на фото добре видно спецуру пончика)
ще залежить якої антропометрії ця абхазька мавпа
Ріст "пончика" - 178 см (неофіційні дані) ТИ хочеш сказать, що ріст його солдат на фото - більший? Я тут писав уже про "епоху Мейдзі" - коли японці почали "ривок в цивілізацію". Виявилося, що основна маса їх солдат слабосила і миршава - тому не можуть справиться з європейськими зразками гвинтівок... Саме тому їх основна гвинтівка "Арісака" мала майже століття калібр 6, 5 мм. (менша віддача і вага) Імператор прийняв "кардинальне" рішення - повелів підданим розводить більше домашніх тварин і їсти більше м"яса. Через ДВАДЦЯТЬ років середній ріст призовників збільшився на 11 см...
На цьому ж фото (прикладі) показав особисту охорону пончика - мордовороти близько 2 м та вагою поза добрий центнер - в десант та розвідку не підуть, проте натаскані китайськими спецами на свою роботу достатньо добре
Тому і відписав тобі, що є північній кореї рила під 2 метри та за центнер, не всі щоправда
Головне - не слід недооцінювати ворога, зокрема північнокорейських вояк, фізично та психологічно вони підготовлені добре, кацапи зброєю та технікою їх забезпечують на рівні своїх штурмових бригад морської піхоти
пончик спецназу наразі свого не дав багацько - кілька дивресійних підрозділів, які будуть діяти виключно малими групами за лбз (штаби, склади, логістичні пункти)
основна маса - інжерні та саперні підрозділи, а також звичайна піхота
за статурою та антропометрією корейці нічим не гірші за наших диверсантів ССО (Роман Червінський до прикладу)
за витривалістю та рівнем підготовки китайські специ дуже небезпечні
а якщо серйозно - бути готовими та готувати Західних партнерів, які в упор не бачать загроз від чучхеїстів
Аж на гугл мапи поліз дивитися. ****, там навіть місто Дергачі є!!! Тепер я бачив все!
Ти моя не розуміє.
особливо узкоглазий в балаклаве
воно не прийшло. його прислали заробляти бабло головному корейському пєльмєню.
Очікуємо на анекдотичні історії...
Шкода лише - нам тепер більше БК тратити на цих виродків.