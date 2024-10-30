РУС
В Евросоюзе подтвердили присутствие нескольких тысяч военных КНДР на территории РФ: грубое нарушение устава ООН

Боррель про військових КНДР на території РФ

Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие нескольких тысяч северокорейских военных на территории России.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"КНДР предоставляет оружие и боеприпасы России для поддержки ее захватнической войны против Украины. Присутствие нескольких тысяч военнослужащих, сотрудничающих с российскими военными, является грубым нарушением Устава ООН и многих резолюций Совета Безопасности ООН. Это односторонний враждебный акт КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении главного дипломата ЕС.

Он призвал КНДР прекратить поддержку военных усилий РФ. Боррель добавил, что продолжение военной поддержки захватнической войны России против Украины со стороны Северной Кореи будет иметь соответствующее реагирование.

Также он сказал, что Евросоюз координирует работу с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию.

Читайте также: Совбез ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины, - Кислица

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

КНДР (1278) россия (97311) Евросоюз (17603) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+8
Хто ще не клав болта на "статут ООН" - стаємо в чергу...
30.10.2024 21:10 Ответить
+4
Упіймайте гутієреша і поводіть йому прутнем по усіх частинах тіла, а потім порубайте лопатою на шматочки і викиньте к ****. Бо він цього не баче, до ***** на поклін їзде.
30.10.2024 21:11 Ответить
+4
Незламна, я б сказав, рішучість!
Потужна!
30.10.2024 21:15 Ответить
Оце , я розумію, рішучість! 🤣
30.10.2024 21:08 Ответить
Вже забовбались занепокоюватись. Занепокоюйтесь якось самі там , гаразд?
30.10.2024 21:10 Ответить
Молодця, Жопез!
Теперка раші кизда!
30.10.2024 21:10 Ответить
Настільки грубе? - як в слона?
30.10.2024 21:17 Ответить
Потужно
30.10.2024 21:19 Ответить
свинособаки уже столько статутов ООН нарушили шо им посрать сколько еще нарушат. а озабоченности и обеспокоенности они на фуфульнике вертели
30.10.2024 21:23 Ответить
Знову озабоченість
30.10.2024 22:10 Ответить
а нас рать!
30.10.2024 22:57 Ответить
багатополярність в діі
31.10.2024 06:15 Ответить
ООН на стільки себе дискредитувало, шо з поважноі огранізаціі скотилося у цирк: вже ніхто навіть не сприймає в серйоз іхніх заяв
31.10.2024 11:04 Ответить
 
 