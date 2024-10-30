У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність кількох тисяч північнокорейських військових на території Росії.

Про це йдеться у заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ.

"КНДР надає зброю та боєприпаси Росії для підтримки її загарбницької війни проти України. Присутність кількох тисяч військовослужбовців, які співпрацюють з російськими військовими, є грубим порушенням Статуту ООН і багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це односторонній ворожий акт КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки", - йдеться у заяві головного дипломата ЄС.

Він закликав КНДР припинити підтримку військових зусиль РФ. Боррель додав, що продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України з боку Північної Кореї матиме відповідне реагування.

Також він сказав, що Євросоюз координує роботу з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

