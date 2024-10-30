УКР
У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

Боррель про військових КНДР на території РФ

Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність кількох тисяч північнокорейських військових на території Росії.

Про це йдеться у заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ.

"КНДР надає зброю та боєприпаси Росії для підтримки її загарбницької війни проти України. Присутність кількох тисяч військовослужбовців, які співпрацюють з російськими військовими, є грубим порушенням Статуту ООН і багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це односторонній ворожий акт КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки", - йдеться у заяві головного дипломата ЄС.

Він закликав КНДР припинити підтримку військових зусиль РФ. Боррель додав, що продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України з боку Північної Кореї матиме відповідне реагування. 

Також він сказав, що Євросоюз координує роботу з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування.

Читайте також: Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України, - Кислиця

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Читайте також: Кілька тисяч солдатів КНДР вже вирушили до Курської області, - Пентагон

+8
Хто ще не клав болта на "статут ООН" - стаємо в чергу...
30.10.2024 21:10 Відповісти
+4
Упіймайте гутієреша і поводіть йому прутнем по усіх частинах тіла, а потім порубайте лопатою на шматочки і викиньте к ****. Бо він цього не баче, до ***** на поклін їзде.
30.10.2024 21:11 Відповісти
+4
Оце , я розумію, рішучість! 🤣
30.10.2024 21:08 Відповісти
Вже забовбались занепокоюватись. Занепокоюйтесь якось самі там , гаразд?
30.10.2024 21:10 Відповісти
Молодця, Жопез!
Теперка раші кизда!
30.10.2024 21:10 Відповісти
Хто ще не клав болта на "статут ООН" - стаємо в чергу...
30.10.2024 21:10 Відповісти
Упіймайте гутієреша і поводіть йому прутнем по усіх частинах тіла, а потім порубайте лопатою на шматочки і викиньте к ****. Бо він цього не баче, до ***** на поклін їзде.
30.10.2024 21:11 Відповісти
Настільки грубе? - як в слона?
30.10.2024 21:17 Відповісти
Потужно
30.10.2024 21:19 Відповісти
свинособаки уже столько статутов ООН нарушили шо им посрать сколько еще нарушат. а озабоченности и обеспокоенности они на фуфульнике вертели
30.10.2024 21:23 Відповісти
Знову озабоченість
30.10.2024 22:10 Відповісти
а нас рать!
30.10.2024 22:57 Відповісти
багатополярність в діі
31.10.2024 06:15 Відповісти
ООН на стільки себе дискредитувало, шо з поважноі огранізаціі скотилося у цирк: вже ніхто навіть не сприймає в серйоз іхніх заяв
31.10.2024 11:04 Відповісти
 
 