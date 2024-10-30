РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5163 посетителя онлайн
Новости Война
1 285 16

Совбез ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины, - Кислица

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

В среду, 30 октября, Совет безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить привлечение Россией северокорейских войск в войну против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обращением Украины к швейцарскому председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - написал дипломат.

Заседание начнется ориентировочно в 22:15 по киевскому времени.

Читайте также: Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине, - CNN

Автор: 

КНДР (1278) россия (97311) Совбез ООН (1149) Кислица Сергей (190)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
До відома
північна корея ще з 2006 року під санкціями Радбезу ООН, згідно із якими країнам заборонено "брати участь у прийомі інструкторів, радників або інших офіційних осіб з метою військового, воєнізованого або поліцейського навчання", а також ембарго на постачання зброї.

північній кореї та @уйлостану - члену Радбезу ООН на ці санкції та ембарго глибоко по@уй
показать весь комментарий
30.10.2024 17:02 Ответить
+6
результат - несамовите міжгалактичне імпотентне обурення?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:52 Ответить
+6
Бензин, потрачений на поїздку із готеля до цього корумпованого міжнародного збіговиська вийде дорожче, ніж результат такого обговорення.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і кому це поможе--нахрена це балабольство
показать весь комментарий
30.10.2024 16:50 Ответить
До сраки карі очі.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:05 Ответить
Приїдуть старі пердуни полялякають і поїдуть .Ідіть на йух задовбали вже.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:51 Ответить
Мабуть усі були дуже стурбовані, а гутеріш від сорому сховався?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:51 Ответить
результат - несамовите міжгалактичне імпотентне обурення?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:52 Ответить
До відома
північна корея ще з 2006 року під санкціями Радбезу ООН, згідно із якими країнам заборонено "брати участь у прийомі інструкторів, радників або інших офіційних осіб з метою військового, воєнізованого або поліцейського навчання", а також ембарго на постачання зброї.

північній кореї та @уйлостану - члену Радбезу ООН на ці санкції та ембарго глибоко по@уй
показать весь комментарий
30.10.2024 17:02 Ответить
Ну то й що,що обговорить?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:53 Ответить
Бензин, потрачений на поїздку із готеля до цього корумпованого міжнародного збіговиська вийде дорожче, ніж результат такого обговорення.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:56 Ответить
Яким те ООН не було але треба привертати увагу де тільки можна про злочини рашистів і їх сателітів.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:10 Ответить
Лиса нєбєнзя насере на стіл ініціатору такого обговорення.

І що зробить оон? Правильно, нічого. Коли прийде час параші головувати, ще й називатимуть лису мавпу "містер головуючий".
показать весь комментарий
30.10.2024 17:17 Ответить
Не розумію, чого такий кіпіш. І радбез ООН, НАТО, Пентагон.... усі верещать.

За оцінками Білого дому у грудні 2022 року, у вторгненні в Україну брало участь 50 тисяч бійців ПВК. Згідно з розвідувальним оглядом Міноборони Великобританії від січня 2023 року, у бойових діях в Україні ПВК задіяла 50 тисяч бійців.

І нічого, ніхто не бився в паніці. 3000, 5000, 10 000.... А якщо так:

Загалом збройні сили КНДР https://www.twz.com/news-features/south-korea-intelligence-offers-assessment-of-north-korean-troops-fighting-for-russia налічують 1,28 мільйона військовослужбовців, з яких лише в сухопутних військах 1,1 мільйона людей.

То шо, НАТа у дупі?
показать весь комментарий
30.10.2024 17:20 Ответить
Я прямо відчуваю, як на радбезі буде пахнути проперженістю та занепокоєннями
показать весь комментарий
30.10.2024 17:22 Ответить
Обговорення - це така перманентна політична самостимуляція.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:23 Ответить
Ого! Навіть обговорить!
Су...а, одразу легше стало
показать весь комментарий
30.10.2024 17:26 Ответить
Можливо це лише перша партія корейців, а ще тисяч 500 готуються і поступово більшими, чи меншими групами будуть надсилатись в Україну. На КНДР все одно ніхто не нападе і всі це добре розуміють. Хотів би я помилятись.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:35 Ответить
Це прорив
показать весь комментарий
30.10.2024 19:36 Ответить
 
 