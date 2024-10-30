Совбез ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины, - Кислица

В среду, 30 октября, Совет безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить привлечение Россией северокорейских войск в войну против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обращением Украины к швейцарскому председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - написал дипломат.

Заседание начнется ориентировочно в 22:15 по киевскому времени.

Читайте также: Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине, - CNN