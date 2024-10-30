Совбез ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины, - Кислица
В среду, 30 октября, Совет безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить привлечение Россией северокорейских войск в войну против Украины.
Об этом в соцсети Х сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с обращением Украины к швейцарскому председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - написал дипломат.
Заседание начнется ориентировочно в 22:15 по киевскому времени.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
північна корея ще з 2006 року під санкціями Радбезу ООН, згідно із якими країнам заборонено "брати участь у прийомі інструкторів, радників або інших офіційних осіб з метою військового, воєнізованого або поліцейського навчання", а також ембарго на постачання зброї.
північній кореї та @уйлостану - члену Радбезу ООН на ці санкції та ембарго глибоко по@уй
І що зробить оон? Правильно, нічого. Коли прийде час параші головувати, ще й називатимуть лису мавпу "містер головуючий".
За оцінками Білого дому у грудні 2022 року, у вторгненні в Україну брало участь 50 тисяч бійців ПВК. Згідно з розвідувальним оглядом Міноборони Великобританії від січня 2023 року, у бойових діях в Україні ПВК задіяла 50 тисяч бійців.
І нічого, ніхто не бився в паніці. 3000, 5000, 10 000.... А якщо так:
Загалом збройні сили КНДР https://www.twz.com/news-features/south-korea-intelligence-offers-assessment-of-north-korean-troops-fighting-for-russia налічують 1,28 мільйона військовослужбовців, з яких лише в сухопутних військах 1,1 мільйона людей.
То шо, НАТа у дупі?
Су...а, одразу легше стало