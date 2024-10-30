Небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине, - CNN

Небольшое количество военных из Северной Кореи уже находится на территории Украины. Ожидается, что их количество возрастет после завершения подготовки на востоке РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники в западной разведке.

Отмечается, что присутствие войск КНДР в Украине означает больше, чем то, что в понедельник подтвердили НАТО и Пентагон: примерно 10 000 северокорейских военных проходят учения в восточной части России, и часть из них уже направляется в Курскую область.

По данным разведчиков, количество этих военных, вероятно, увеличится после завершения их подготовки в восточной России и передислокации на линию фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

"Похоже, что многие из них уже в действии", - сказал один из чиновников во вторник, имея в виду участие в войне северокорейцев.

Как пишет CNN, пока непонятно, насколько войска КНДР помогут россиянам на поле боя.

По словам источников, многие из развернутых военных являются спецназовцами, и, по оценкам разведки, северокорейское правительство считает, что их войска имеют большую боевую мощь, чем регулярные российские войска, поскольку они лучше обучены и специализированы.

Однако, как отмечают разведчики, северокорейские военные не участвовали в реальных боевых действиях уже более 70 лет, и их направили в основном для получения боевого опыта.

Смотрите также: Разговор оккупанта-абхазца и новобранца из Северной Кореи: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВИДЕО

Ожидается, что по крайней мере часть солдат из КНДР покинет свои подразделения по прибытии на поле боя, а языковой барьер с российскими войсками станет серьезным препятствием для координации операций.

"Россияне обучали северокорейских солдат основным российским командам во время тренировок, таким как "огонь" и "на позиции", - сообщили южнокорейские законодатели.

Перехваченные данные также раскрывают планы иметь одного переводчика и трех старших офицеров на каждые 30 северокорейских военных, добавляет CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 200 северокорейских перебежчиков хотят поехать в Украину как "агенты психологической войны", - СМИ

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Издание Financial Times сообщило, что Россия доставила около 3000 северокорейских военных с Дальнего Востока в Курскую область. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от украинской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи