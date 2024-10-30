РУС
3 513 26

Небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине, - CNN

Невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває на території України

Небольшое количество военных из Северной Кореи уже находится на территории Украины. Ожидается, что их количество возрастет после завершения подготовки на востоке РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники в западной разведке.

Отмечается, что присутствие войск КНДР в Украине означает больше, чем то, что в понедельник подтвердили НАТО и Пентагон: примерно 10 000 северокорейских военных проходят учения в восточной части России, и часть из них уже направляется в Курскую область.

По данным разведчиков, количество этих военных, вероятно, увеличится после завершения их подготовки в восточной России и передислокации на линию фронта.

"Похоже, что многие из них уже в действии", - сказал один из чиновников во вторник, имея в виду участие в войне северокорейцев.

Как пишет CNN, пока непонятно, насколько войска КНДР помогут россиянам на поле боя.

По словам источников, многие из развернутых военных являются спецназовцами, и, по оценкам разведки, северокорейское правительство считает, что их войска имеют большую боевую мощь, чем регулярные российские войска, поскольку они лучше обучены и специализированы.

Однако, как отмечают разведчики, северокорейские военные не участвовали в реальных боевых действиях уже более 70 лет, и их направили в основном для получения боевого опыта.

Ожидается, что по крайней мере часть солдат из КНДР покинет свои подразделения по прибытии на поле боя, а языковой барьер с российскими войсками станет серьезным препятствием для координации операций.

"Россияне обучали северокорейских солдат основным российским командам во время тренировок, таким как "огонь" и "на позиции", - сообщили южнокорейские законодатели.

Перехваченные данные также раскрывают планы иметь одного переводчика и трех старших офицеров на каждые 30 северокорейских военных, добавляет CNN.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Издание Financial Times сообщило, что Россия доставила около 3000 северокорейских военных с Дальнего Востока в Курскую область. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от украинской границы.

+8
И где бурная реакция Запада и заваливание Украины оружием? А нигде. ***** в который раз прощупало и увидело что никакой реакции нету и не будет и на полную катушку применяет против Украины все средства. Зато мы каждый раз спрашиваем у ***** что он нам разрешает применять, а что назовет ескалацией.
30.10.2024 16:24 Ответить
30.10.2024 16:24 Ответить
+6
А что вам так интересно узнать от косоглазой обезьяны? Разорвать на куски и развесить на березах. Или еще будем строить десятки санаториев для пленных и кормить их за наш счет лучше чем наших пенсионеров и детей
30.10.2024 16:28 Ответить
30.10.2024 16:28 Ответить
+4
Їх треба і можна по правилам двохсотити на місці вони не є регулярними військами рф навіщо ті допити?
30.10.2024 16:25 Ответить
30.10.2024 16:25 Ответить
Генштабу пора готувати перекладачів для допитів полонених, а вони будуть, бо конфуз може статися, коли нікому буде корейцю задати потрібні питання...
30.10.2024 16:21 Ответить
30.10.2024 16:21 Ответить
Їх треба і можна по правилам двохсотити на місці вони не є регулярними військами рф навіщо ті допити?
30.10.2024 16:25 Ответить
30.10.2024 16:25 Ответить
Перші будуть дуже потрібні для інформації та ІПСО проти КНДР...
30.10.2024 16:27 Ответить
30.10.2024 16:27 Ответить
Пляшку в жопу жовтоморду і гугл транслейт все.
30.10.2024 16:34 Ответить
30.10.2024 16:34 Ответить
А что вам так интересно узнать от косоглазой обезьяны? Разорвать на куски и развесить на березах. Или еще будем строить десятки санаториев для пленных и кормить их за наш счет лучше чем наших пенсионеров и детей
30.10.2024 16:28 Ответить
30.10.2024 16:28 Ответить
більшість з тих, хто буде ставити запитання, Вам нічого на цьому ресурсі нічого не напише, як і їхні командири.
ближчим часом побачимо, що вже зроблено з цього питання, та що є ще в дорозі
30.10.2024 16:44 Ответить
30.10.2024 16:44 Ответить
А золкіну доветься китайську вчити
30.10.2024 16:44 Ответить
30.10.2024 16:44 Ответить
Корейську і китайську потрібно вчити
Золкіну і кацапам
30.10.2024 17:09 Ответить
30.10.2024 17:09 Ответить
И где бурная реакция Запада и заваливание Украины оружием? А нигде. ***** в который раз прощупало и увидело что никакой реакции нету и не будет и на полную катушку применяет против Украины все средства. Зато мы каждый раз спрашиваем у ***** что он нам разрешает применять, а что назовет ескалацией.
30.10.2024 16:24 Ответить
30.10.2024 16:24 Ответить
нам ніхто нічого не винен
30.10.2024 19:32 Ответить
30.10.2024 19:32 Ответить
Як же ж вони всі оці підари "хайпують" на отих корейцях,це *** для них зараз самий "смак",тьху,гидота.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:26 Ответить
30.10.2024 16:34 Ответить
30.10.2024 16:34 Ответить
Чого ця жовторота мразота радіє , що кацапи нагодують
їхніх виродків собачачиною ?
Ні , косоокі уроди , здохнете з голоду , а собачок не отримаєте ?
30.10.2024 16:46 Ответить
30.10.2024 16:46 Ответить
Я думаю, вони вчаться грати на маракасах.

30.10.2024 16:59 Ответить
30.10.2024 16:59 Ответить
"Схоже, що багато з них уже в дії", - сказав один із чиновників у вівторок, маючи на увазі участь у війні північнокорейців.

30.10.2024 16:27 Ответить
30.10.2024 16:27 Ответить
А нам взагалі на тих кореянцях треба свій "хайп" робити-"Хочеш щоб до тебе додому "песожери" прийшли й твого "Тузіка" з"їли?".
30.10.2024 16:29 Ответить
30.10.2024 16:29 Ответить
30.10.2024 16:44 Ответить
30.10.2024 16:44 Ответить
не до жартів.
вистачить, нажартувалися
Si vis pacem, para bellum
30.10.2024 16:46 Ответить
30.10.2024 16:46 Ответить
треба через гучномовець повідомляти що працює прямий коридор до Эвропи зі статусом "політбіженець".
30.10.2024 16:50 Ответить
30.10.2024 16:50 Ответить
більшість північних корейців взагалі не знають, що таке Європа - їх змалку ростять у таборах без тб, інтернету, змі - замкнутий інфопростір
30.10.2024 17:14 Ответить
30.10.2024 17:14 Ответить
є циганське радіо
30.10.2024 17:20 Ответить
30.10.2024 17:20 Ответить
В Европе голод, канибализм и пидирастия с чумой, это с детства знает каждый кореец.
30.10.2024 21:01 Ответить
30.10.2024 21:01 Ответить
у НАС УЖЕ БЫЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ НЕДООЦЕНКИ ПРОТИВНИКА И НАСМЕШЕК НАД НИМ.
30.10.2024 21:40 Ответить
30.10.2024 21:40 Ответить
Столько словесной шелухи уже неделю с этими узкожопоглазыми?! Где, сколько, какой возраст, собак береги, слова корейские все учат итд?! Только первые труппы всё покажут и прояснят. Надежды мало---но если такое произойдёт что военные другой страны воевать станут у нас, то может поменятся вся схема войны. Как бы нам на руку это будет тогда. Но Западу уже верить нельзя.
30.10.2024 17:00 Ответить
30.10.2024 17:00 Ответить
Це, що і немає занепокоєння навіть?😢
Блдь, і як з цим тепер жити занепокоєно-незахищеним?
30.10.2024 17:43 Ответить
30.10.2024 17:43 Ответить
 
 