Невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває в Україні, - CNN

Невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває на території України

Невелика кількість військових з Північної Кореї уже перебуває на території України. Очікується, що їхня кількість зросте після завершення підготовки на сході РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела у західній розвідці. 

Зазначається, що присутність військ КНДР в Україні означає більше, ніж те, що в понеділок підтвердили НАТО та Пентагон: приблизно 10 000 північнокорейських військових проходять навчання в східній частині Росії, і частина з них уже прямує до Курської області.

За даними розвідників, кількість цих військових, імовірно, збільшиться після завершення їхньої підготовки у східній Росії та передислокації на лінію фронту.

"Схоже, що багато з них уже в дії", - сказав один із чиновників у вівторок, маючи на увазі участь у війні північнокорейців.

Як пише CNN, поки що незрозуміло, наскільки війська КНДР допоможуть росіянам на полі бою.

За словами джерел, багато з розгорнутих військових є спецпризначенцями, і, за оцінками розвідки, північнокорейський уряд вважає, що їхні війська мають більшу бойову потужність, ніж регулярні російські війська, оскільки вони краще навчені та спеціалізовані.

Однак, як зазначають розвідники, північнокорейські військові не брали участі в реальних бойових діях вже понад 70 років, і їх направили здебільшого для отримання бойового досвіду.

Очікується, що принаймні частина солдатів з КНДР покине свої підрозділи після прибуття на поле бою, а мовний бар'єр з російськими військами стане серйозною перешкодою для координації операцій. 

"Росіяни навчали північнокорейських солдатів основним російським командам під час тренувань, таким як "вогонь" і "на позиції", - повідомили південнокорейські законодавці.

Перехоплені дані також розкривають плани мати одного перекладача та трьох старших офіцерів на кожних 30 північнокорейських військових, додає CNN.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Видання Financial Times повідомило, що Росія доправила близько 3000 північнокорейських військових з Далекого Сходу до Курської області. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

И где бурная реакция Запада и заваливание Украины оружием? А нигде. ***** в который раз прощупало и увидело что никакой реакции нету и не будет и на полную катушку применяет против Украины все средства. Зато мы каждый раз спрашиваем у ***** что он нам разрешает применять, а что назовет ескалацией.
А что вам так интересно узнать от косоглазой обезьяны? Разорвать на куски и развесить на березах. Или еще будем строить десятки санаториев для пленных и кормить их за наш счет лучше чем наших пенсионеров и детей
Їх треба і можна по правилам двохсотити на місці вони не є регулярними військами рф навіщо ті допити?
Генштабу пора готувати перекладачів для допитів полонених, а вони будуть, бо конфуз може статися, коли нікому буде корейцю задати потрібні питання...
Їх треба і можна по правилам двохсотити на місці вони не є регулярними військами рф навіщо ті допити?
Перші будуть дуже потрібні для інформації та ІПСО проти КНДР...
Пляшку в жопу жовтоморду і гугл транслейт все.
А что вам так интересно узнать от косоглазой обезьяны? Разорвать на куски и развесить на березах. Или еще будем строить десятки санаториев для пленных и кормить их за наш счет лучше чем наших пенсионеров и детей
більшість з тих, хто буде ставити запитання, Вам нічого на цьому ресурсі нічого не напише, як і їхні командири.
ближчим часом побачимо, що вже зроблено з цього питання, та що є ще в дорозі
А золкіну доветься китайську вчити
Корейську і китайську потрібно вчити
Золкіну і кацапам
30.10.2024 16:24 Відповісти
нам ніхто нічого не винен
Як же ж вони всі оці підари "хайпують" на отих корейцях,це *** для них зараз самий "смак",тьху,гидота.
Чого ця жовторота мразота радіє , що кацапи нагодують
їхніх виродків собачачиною ?
Ні , косоокі уроди , здохнете з голоду , а собачок не отримаєте ?
Я думаю, вони вчаться грати на маракасах.

А нам взагалі на тих кореянцях треба свій "хайп" робити-"Хочеш щоб до тебе додому "песожери" прийшли й твого "Тузіка" з"їли?".
не до жартів.
вистачить, нажартувалися
Si vis pacem, para bellum
треба через гучномовець повідомляти що працює прямий коридор до Эвропи зі статусом "політбіженець".
більшість північних корейців взагалі не знають, що таке Європа - їх змалку ростять у таборах без тб, інтернету, змі - замкнутий інфопростір
є циганське радіо
В Европе голод, канибализм и пидирастия с чумой, это с детства знает каждый кореец.
у НАС УЖЕ БЫЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ НЕДООЦЕНКИ ПРОТИВНИКА И НАСМЕШЕК НАД НИМ.
Столько словесной шелухи уже неделю с этими узкожопоглазыми?! Где, сколько, какой возраст, собак береги, слова корейские все учат итд?! Только первые труппы всё покажут и прояснят. Надежды мало---но если такое произойдёт что военные другой страны воевать станут у нас, то может поменятся вся схема войны. Как бы нам на руку это будет тогда. Но Западу уже верить нельзя.
Це, що і немає занепокоєння навіть?😢
Блдь, і як з цим тепер жити занепокоєно-незахищеним?
