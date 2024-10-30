Невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває в Україні, - CNN

Невелика кількість військових з Північної Кореї уже перебуває на території України. Очікується, що їхня кількість зросте після завершення підготовки на сході РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела у західній розвідці.

Зазначається, що присутність військ КНДР в Україні означає більше, ніж те, що в понеділок підтвердили НАТО та Пентагон: приблизно 10 000 північнокорейських військових проходять навчання в східній частині Росії, і частина з них уже прямує до Курської області.

За даними розвідників, кількість цих військових, імовірно, збільшиться після завершення їхньої підготовки у східній Росії та передислокації на лінію фронту.

"Схоже, що багато з них уже в дії", - сказав один із чиновників у вівторок, маючи на увазі участь у війні північнокорейців.

Як пише CNN, поки що незрозуміло, наскільки війська КНДР допоможуть росіянам на полі бою.

За словами джерел, багато з розгорнутих військових є спецпризначенцями, і, за оцінками розвідки, північнокорейський уряд вважає, що їхні війська мають більшу бойову потужність, ніж регулярні російські війська, оскільки вони краще навчені та спеціалізовані.

Однак, як зазначають розвідники, північнокорейські військові не брали участі в реальних бойових діях вже понад 70 років, і їх направили здебільшого для отримання бойового досвіду.

Очікується, що принаймні частина солдатів з КНДР покине свої підрозділи після прибуття на поле бою, а мовний бар'єр з російськими військами стане серйозною перешкодою для координації операцій.

"Росіяни навчали північнокорейських солдатів основним російським командам під час тренувань, таким як "вогонь" і "на позиції", - повідомили південнокорейські законодавці.

Перехоплені дані також розкривають плани мати одного перекладача та трьох старших офіцерів на кожних 30 північнокорейських військових, додає CNN.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Видання Financial Times повідомило, що Росія доправила близько 3000 північнокорейських військових з Далекого Сходу до Курської області. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

