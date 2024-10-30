УКР
Новини Війна
13 100 115

КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї

КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків

Північна Корея перекинула до Росії для участі у бойових діях проти України 20-річних солдатів і підлітків.

Про це йдеться у звіті Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Yonhap News.

"Слід сказати, що вони вже отримали базову бойову підготовку, необхідну їм як "штурмовому корпусу", тому їхні бойові здібності ніколи не варто недооцінювати", - йдеться в заяві.

Також у розвідці Південної Кореї є дані, що до лінії фронту в Україні прямує заступник начальника Генерального штабу КНДР Кім Йен Бок разом із "передовим загоном".

Зазначається, що він є "близьким військовим помічником" диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина, а західні ЗМІ згадують його як "главу підрозділу", відправленого до Росії.

Розвідка Сеулу повідомила, що отримані дані дозволяють припустити - перекидання північнокорейських військ до Курська "неминуче".

Крім того, за їхніми оцінками, з початку 2024 року КНДР відправила в Росію близько 4000 робітників, які отримуватимуть зарплату приблизно $800. 

У розвідці зазначили, що це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

+27
А мы в ответ 59-летних дидов мобилизуем вместо прокуроров-"инвалидов".
30.10.2024 08:31 Відповісти
+26
Пофіг. Головне шо ЕС і США відреагували НІЯК. Західна цивілізація згнила
30.10.2024 08:23 Відповісти
+17
Да да, зробіть з цього приводу гундосний пАбедний відосик.
На самому ділі, це гірше, чим послали б дорослих: У таких молодих, ще в макітрі повно пропаганди. А от немолоді, вже наїлися пропаганди, соціалізму... вже були якісь мислі як зліняти в Південну Корею..... Вони схильні здатися в полон, якщо їм пообіцяють невидачу і миску риса.
А от молоді, з легкістю загинуть за "правое дело Чучхе", і от тоді, другим ешелоном, можно буде туди посилати їх
30.10.2024 08:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Частіше - вже ніколи.
30.10.2024 12:10 Відповісти
диктаторські країни на чолі з мокшами стирають з лиця землі Україну, а всім похYq, особливо ООН де виродок Гутеріш їздить до військового злочинця в гості.
може послати всіх подальше і пропустити цю орду в Європу, думаю озабоченостей вистачить.
30.10.2024 12:03 Відповісти
так в Європу їм непотрібно
30.10.2024 12:32 Відповісти
СТАРПЁРАМ ПРИ ВЛАСТИ ОРГАНЫ СВЕЖИЕ НУЖНЫ !)
30.10.2024 12:24 Відповісти
І як реагувати? Пожаліти, заплдакати і спекти тортик їм? Яка різниця хто нас вбиває: підліток чи 30 річник вояк. Це ворог, який хоче нас знищити. Навіщо ця інформація?
30.10.2024 12:26 Відповісти
"це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї. "

Тобто для піденнокорейціі це просто "чудова нагода". Якихось дій у відповідь скорійше за все не буде.
30.10.2024 12:45 Відповісти
Не правда ще раніше кндр посилали війська в В'єтнам в Африку
30.10.2024 13:47 Відповісти
Вы абсолютно правы
"Від В'єтнаму до Ірану. Як північнокорейці воювали за інші країни" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo
Статья большая, но стоит почитать
30.10.2024 16:09 Відповісти
Сарказм і хі-хонь-ки щодо молодості корейських найманців--НЕ доречний... Саме у такому віці хлопчаки- найкращі бійці... Вони сміливо-безрозсудні .відважні.саможертовні(оскільки іще НЕ мають власнихї родин). безжально-жорстокі... Задля відзначення. похвали . самовираження. слави й бахвальства перед своїми ровесниками--виконає будь.яке завдання командування ( а молодість. спритність .проворність--сприятиме цьому...будь те певні...) Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-пере-
можця у здачі територій Донбасу...
До речі : пригадав (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського
вчителя історії поляка. Виговського... Йому довелося в числі перших (кінотника ескадрону) атакувати танкову армаду німчури 1939 р НЕ буду
зациклюватися на деталях : як вони шаблюками" клинили"оті танки. а потім палили... Головне---в числі відчайдух були саме наймолодші по !
18-20років... Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно
молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок...
30.10.2024 13:39 Відповісти
Голодні смердючі не навчені раби не можуть бути сильним противником
30.10.2024 13:46 Відповісти
Тут вы не правы. Их мотивацию он правильно описал + тотальное промывание мозгов
30.10.2024 15:52 Відповісти
Ну все правильно. Цистерна меда, но с несколькими ведрами дегтя

""Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-переможця у здачі територій Донбасу..." ШО ЭТО ?!? Мне 58 лет, не берут по возрасту и небольшие ограничения наследственные по невралгии, что не помешало мне отслужить 1985-87 во внутренних войсках тогда еще МВД СССР. Но как бы доброволец . ПО твоему, надо угробить все молодое будущее Украины? Ты же сам пишешь, что они """оскільки іще НЕ мають власнихї родин"""

А ЭТО ?!? "Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок..." Ну тут понятно - преподаватель - поляк, """ (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського вчителя історії поляка. Виговського..."""" А студенство случайно не на времена вовдепии пришлось ? Тогда еще понятливее
30.10.2024 15:46 Відповісти
Кстати, здоровье у меня более чем нормальное. Акт.донор, проходил мед.комиссию в военкомате в 2019 и декабре2022 (уже после крупномашштабного вторжения
30.10.2024 15:50 Відповісти
"корейська 9-а рота", бондарчук чергову кіну зніме.
30.10.2024 14:44 Відповісти
Если бы моя армия была из 18 летних . Я бы смог завоевать весь Мир. Б. Наполеон.
30.10.2024 19:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 