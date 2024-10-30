КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея перекинула до Росії для участі у бойових діях проти України 20-річних солдатів і підлітків.

Про це йдеться у звіті Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Yonhap News.

"Слід сказати, що вони вже отримали базову бойову підготовку, необхідну їм як "штурмовому корпусу", тому їхні бойові здібності ніколи не варто недооцінювати", - йдеться в заяві.

Також у розвідці Південної Кореї є дані, що до лінії фронту в Україні прямує заступник начальника Генерального штабу КНДР Кім Йен Бок разом із "передовим загоном".

Зазначається, що він є "близьким військовим помічником" диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина, а західні ЗМІ згадують його як "главу підрозділу", відправленого до Росії.

Розвідка Сеулу повідомила, що отримані дані дозволяють припустити - перекидання північнокорейських військ до Курська "неминуче".

Крім того, за їхніми оцінками, з початку 2024 року КНДР відправила в Росію близько 4000 робітників, які отримуватимуть зарплату приблизно $800.

У розвідці зазначили, що це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

