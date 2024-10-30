КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї
Північна Корея перекинула до Росії для участі у бойових діях проти України 20-річних солдатів і підлітків.
Про це йдеться у звіті Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Yonhap News.
"Слід сказати, що вони вже отримали базову бойову підготовку, необхідну їм як "штурмовому корпусу", тому їхні бойові здібності ніколи не варто недооцінювати", - йдеться в заяві.
Також у розвідці Південної Кореї є дані, що до лінії фронту в Україні прямує заступник начальника Генерального штабу КНДР Кім Йен Бок разом із "передовим загоном".
Зазначається, що він є "близьким військовим помічником" диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина, а західні ЗМІ згадують його як "главу підрозділу", відправленого до Росії.
Розвідка Сеулу повідомила, що отримані дані дозволяють припустити - перекидання північнокорейських військ до Курська "неминуче".
Крім того, за їхніми оцінками, з початку 2024 року КНДР відправила в Росію близько 4000 робітників, які отримуватимуть зарплату приблизно $800.
У розвідці зазначили, що це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
може послати всіх подальше і пропустити цю орду в Європу, думаю озабоченостей вистачить.
Тобто для піденнокорейціі це просто "чудова нагода". Якихось дій у відповідь скорійше за все не буде.
"Від В'єтнаму до Ірану. Як північнокорейці воювали за інші країни" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo
Статья большая, но стоит почитать
можця у здачі територій Донбасу...
До речі : пригадав (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського
вчителя історії поляка. Виговського... Йому довелося в числі перших (кінотника ескадрону) атакувати танкову армаду німчури 1939 р НЕ буду
зациклюватися на деталях : як вони шаблюками" клинили"оті танки. а потім палили... Головне---в числі відчайдух були саме наймолодші по !
18-20років... Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно
молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок...
""Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-переможця у здачі територій Донбасу..." ШО ЭТО ?!? Мне 58 лет, не берут по возрасту и небольшие ограничения наследственные по невралгии, что не помешало мне отслужить 1985-87 во внутренних войсках тогда еще МВД СССР. Но как бы доброволец . ПО твоему, надо угробить все молодое будущее Украины? Ты же сам пишешь, что они """оскільки іще НЕ мають власнихї родин"""
А ЭТО ?!? "Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок..." Ну тут понятно - преподаватель - поляк, """ (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського вчителя історії поляка. Виговського..."""" А студенство случайно не на времена вовдепии пришлось ? Тогда еще понятливее