КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи
Северная Корея перебросила в Россию для участия в боевых действиях против Украины 20-летних солдат и подростков.
Об этом говорится в отчете Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Yonhap News.
"Следует сказать, что они уже получили базовую боевую подготовку, необходимую им как "штурмовому корпусу", поэтому их боевые способности никогда не стоит недооценивать", - говорится в заявлении.
Также в разведке Южной Кореи есть данные, что к линии фронта в Украине направляется заместитель начальника Генерального штаба КНДР Ким Ен Бок вместе с "передовым отрядом".
Отмечается, что он является "близким военным помощником" диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, а западные СМИ упоминают его как "главу подразделения", отправленного в Россию.
Разведка Сеула сообщила, что полученные данные позволяют предположить - переброска северокорейских войск в Курск "неизбежна".
Кроме того, по их оценкам, с начала 2024 года КНДР отправила в Россию около 4000 рабочих, которые будут получать зарплату примерно $800.
В разведке отметили, что это впервые, когда КНДР перебросила за границу своих солдат для участия в боевых действиях. Сеул считает это прекрасной возможностью, чтобы оценить боеспособность армии Северной Кореи.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
може послати всіх подальше і пропустити цю орду в Європу, думаю озабоченостей вистачить.
Тобто для піденнокорейціі це просто "чудова нагода". Якихось дій у відповідь скорійше за все не буде.
"Від В'єтнаму до Ірану. Як північнокорейці воювали за інші країни" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo
Статья большая, но стоит почитать
можця у здачі територій Донбасу...
До речі : пригадав (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського
вчителя історії поляка. Виговського... Йому довелося в числі перших (кінотника ескадрону) атакувати танкову армаду німчури 1939 р НЕ буду
зациклюватися на деталях : як вони шаблюками" клинили"оті танки. а потім палили... Головне---в числі відчайдух були саме наймолодші по !
18-20років... Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно
молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок...
""Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-переможця у здачі територій Донбасу..." ШО ЭТО ?!? Мне 58 лет, не берут по возрасту и небольшие ограничения наследственные по невралгии, что не помешало мне отслужить 1985-87 во внутренних войсках тогда еще МВД СССР. Но как бы доброволец . ПО твоему, надо угробить все молодое будущее Украины? Ты же сам пишешь, что они """оскільки іще НЕ мають власнихї родин"""
А ЭТО ?!? "Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок..." Ну тут понятно - преподаватель - поляк, """ (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського вчителя історії поляка. Виговського..."""" А студенство случайно не на времена вовдепии пришлось ? Тогда еще понятливее