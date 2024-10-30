РУС
КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи

КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків

Северная Корея перебросила в Россию для участия в боевых действиях против Украины 20-летних солдат и подростков.

Об этом говорится в отчете Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Yonhap News.

"Следует сказать, что они уже получили базовую боевую подготовку, необходимую им как "штурмовому корпусу", поэтому их боевые способности никогда не стоит недооценивать", - говорится в заявлении.

Также в разведке Южной Кореи есть данные, что к линии фронта в Украине направляется заместитель начальника Генерального штаба КНДР Ким Ен Бок вместе с "передовым отрядом".

Читайте также: Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон

Отмечается, что он является "близким военным помощником" диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, а западные СМИ упоминают его как "главу подразделения", отправленного в Россию.

Разведка Сеула сообщила, что полученные данные позволяют предположить - переброска северокорейских войск в Курск "неизбежна".

Кроме того, по их оценкам, с начала 2024 года КНДР отправила в Россию около 4000 рабочих, которые будут получать зарплату примерно $800.

В разведке отметили, что это впервые, когда КНДР перебросила за границу своих солдат для участия в боевых действиях. Сеул считает это прекрасной возможностью, чтобы оценить боеспособность армии Северной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

Топ комментарии
+27
А мы в ответ 59-летних дидов мобилизуем вместо прокуроров-"инвалидов".
показать весь комментарий
30.10.2024 08:31 Ответить
+26
Пофіг. Головне шо ЕС і США відреагували НІЯК. Західна цивілізація згнила
показать весь комментарий
30.10.2024 08:23 Ответить
+17
Да да, зробіть з цього приводу гундосний пАбедний відосик.
На самому ділі, це гірше, чим послали б дорослих: У таких молодих, ще в макітрі повно пропаганди. А от немолоді, вже наїлися пропаганди, соціалізму... вже були якісь мислі як зліняти в Південну Корею..... Вони схильні здатися в полон, якщо їм пообіцяють невидачу і миску риса.
А от молоді, з легкістю загинуть за "правое дело Чучхе", і от тоді, другим ешелоном, можно буде туди посилати їх
показать весь комментарий
30.10.2024 08:40 Ответить
Частіше - вже ніколи.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:10 Ответить
диктаторські країни на чолі з мокшами стирають з лиця землі Україну, а всім похYq, особливо ООН де виродок Гутеріш їздить до військового злочинця в гості.
може послати всіх подальше і пропустити цю орду в Європу, думаю озабоченостей вистачить.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:03 Ответить
так в Європу їм непотрібно
показать весь комментарий
30.10.2024 12:32 Ответить
СТАРПЁРАМ ПРИ ВЛАСТИ ОРГАНЫ СВЕЖИЕ НУЖНЫ !)
показать весь комментарий
30.10.2024 12:24 Ответить
І як реагувати? Пожаліти, заплдакати і спекти тортик їм? Яка різниця хто нас вбиває: підліток чи 30 річник вояк. Це ворог, який хоче нас знищити. Навіщо ця інформація?
показать весь комментарий
30.10.2024 12:26 Ответить
"це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї. "

Тобто для піденнокорейціі це просто "чудова нагода". Якихось дій у відповідь скорійше за все не буде.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:45 Ответить
Не правда ще раніше кндр посилали війська в В'єтнам в Африку
показать весь комментарий
30.10.2024 13:47 Ответить
Вы абсолютно правы
"Від В'єтнаму до Ірану. Як північнокорейці воювали за інші країни" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo
Статья большая, но стоит почитать
показать весь комментарий
30.10.2024 16:09 Ответить
Сарказм і хі-хонь-ки щодо молодості корейських найманців--НЕ доречний... Саме у такому віці хлопчаки- найкращі бійці... Вони сміливо-безрозсудні .відважні.саможертовні(оскільки іще НЕ мають власнихї родин). безжально-жорстокі... Задля відзначення. похвали . самовираження. слави й бахвальства перед своїми ровесниками--виконає будь.яке завдання командування ( а молодість. спритність .проворність--сприятиме цьому...будь те певні...) Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-пере-
можця у здачі територій Донбасу...
До речі : пригадав (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського
вчителя історії поляка. Виговського... Йому довелося в числі перших (кінотника ескадрону) атакувати танкову армаду німчури 1939 р НЕ буду
зациклюватися на деталях : як вони шаблюками" клинили"оті танки. а потім палили... Головне---в числі відчайдух були саме наймолодші по !
18-20років... Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно
молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:39 Ответить
Голодні смердючі не навчені раби не можуть бути сильним противником
показать весь комментарий
30.10.2024 13:46 Ответить
Тут вы не правы. Их мотивацию он правильно описал + тотальное промывание мозгов
показать весь комментарий
30.10.2024 15:52 Ответить
Ну все правильно. Цистерна меда, но с несколькими ведрами дегтя

""Залучення ЗЕ-охвістям.наших 60-річ. дідів--це свідомо-капітулянська політика ЗЕ-переможця у здачі територій Донбасу..." ШО ЭТО ?!? Мне 58 лет, не берут по возрасту и небольшие ограничения наследственные по невралгии, что не помешало мне отслужить 1985-87 во внутренних войсках тогда еще МВД СССР. Но как бы доброволец . ПО твоему, надо угробить все молодое будущее Украины? Ты же сам пишешь, что они """оскільки іще НЕ мають власнихї родин"""

А ЭТО ?!? "Старші ж волали: --тякай до лясу ... іншщі "діди " -- падали на коліна та ревно молилися маткі-босці... та в жаху. перечисляли .згадуючи імена своїх діточок..." Ну тут понятно - преподаватель - поляк, """ (часів свого студентства ) оповідь нашого . львівського вчителя історії поляка. Виговського..."""" А студенство случайно не на времена вовдепии пришлось ? Тогда еще понятливее
показать весь комментарий
30.10.2024 15:46 Ответить
Кстати, здоровье у меня более чем нормальное. Акт.донор, проходил мед.комиссию в военкомате в 2019 и декабре2022 (уже после крупномашштабного вторжения
показать весь комментарий
30.10.2024 15:50 Ответить
"корейська 9-а рота", бондарчук чергову кіну зніме.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:44 Ответить
Если бы моя армия была из 18 летних . Я бы смог завоевать весь Мир. Б. Наполеон.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:23 Ответить
