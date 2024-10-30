Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України, - Кислиця
У середу, 30 жовтня, Рада безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити залучення Росією північнокорейських військ у війну проти України.
Про це у соцмережі Х повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
"У звʼязку із зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових", - написав дипломат.
Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:15 за київським часом.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
північна корея ще з 2006 року під санкціями Радбезу ООН, згідно із якими країнам заборонено "брати участь у прийомі інструкторів, радників або інших офіційних осіб з метою військового, воєнізованого або поліцейського навчання", а також ембарго на постачання зброї.
За оцінками Білого дому у грудні 2022 року, у вторгненні в Україну брало участь 50 тисяч бійців ПВК. Згідно з розвідувальним оглядом Міноборони Великобританії від січня 2023 року, у бойових діях в Україні ПВК задіяла 50 тисяч бійців.
І нічого, ніхто не бився в паніці. 3000, 5000, 10 000.... А якщо так:
Загалом збройні сили КНДР https://www.twz.com/news-features/south-korea-intelligence-offers-assessment-of-north-korean-troops-fighting-for-russia налічують 1,28 мільйона військовослужбовців, з яких лише в сухопутних військах 1,1 мільйона людей.
