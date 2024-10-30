Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України, - Кислиця

У середу, 30 жовтня, Рада безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити залучення Росією північнокорейських військ у війну проти України.

Про це у соцмережі Х повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"У звʼязку із зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових", - написав дипломат.

Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:15 за київським часом.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

