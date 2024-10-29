Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем, в частности о привлечении северокорейских военных к российскому вторжению в Украину.
Об этом глава государства написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"В первую очередь поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч.
Во время разговора стороны также договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров.
В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.
"Наконец пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины", - добавил Зеленский.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Сподіваюсь, всмак.
Бо переживаю...
а ще, тиждень тому, верховний зе!обговорювач, обговорював план миру та гарантій.
а зараз, зе!гундос обговорює війну проти кндр.
працює голобородько.
а ми хочемо його під суд та в тюрягу, з повною конфіскацією.
- Мабуть до Америки. А ти куди?
- Я до Ізраїлю, до мамирими
- Щастить тобі! Там китайців нема
Війскові з КНДР ВЖЕ на Засрашці а США, Південна Корея та іньші ТІЛЬКИ ЩЕ ОБГОВОРЮЮТЬ!!!
Що тут обговорювати? Надсилай Корея своїх 20к війскових в Україну а потім вже обговорюйте.
"Сопліжуї" ведуть світ до великої війни, бо вчасно не придушили агресора, але ще є в їх шанс..... можливо.