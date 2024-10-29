РУС
Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем, в частности о привлечении северокорейских военных к российскому вторжению в Украину.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Во время разговора стороны также договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров.

В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.

"Наконец пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также: Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте также: Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили вовлечение Россией КНДР в войну против Украины

+2
Розширення географії конфлікту це корисний для нас поворот подій, і привід Заходу перестати гратись в потішну війну.
29.10.2024 11:52 Ответить
29.10.2024 11:52 Ответить
+2
Южная Корея должна шевелиться и притом очень быстро. Ын не просто так помогает *****, а ждет когда ***** поможет и ему. Как было и с Ираном когда тот помог ***** шахедами и ракетами а потом Иран при поддержке ***** напал на Израиль.
29.10.2024 11:58 Ответить
29.10.2024 11:58 Ответить
+2
Треба історію було вчити, щоб знати, що це "********"у вигляді рашистської агресії до України виникло задовго до 2014-ого року.
29.10.2024 12:20 Ответить
29.10.2024 12:20 Ответить
А що про все це ********, думають свідки "хуженібудєт"?
29.10.2024 11:51 Ответить
29.10.2024 11:51 Ответить
Треба історію було вчити, щоб знати, що це "********"у вигляді рашистської агресії до України виникло задовго до 2014-ого року.
29.10.2024 12:20 Ответить
29.10.2024 12:20 Ответить
Крім історії треба щей мізками користуватися, а не тільки в календарик дивитися. Нагадаю, в 2014 році одна гнида привела війну Україну, а 2022 році Zелены ******** зробили все щоб війна стала повномасштабною. І не треба переводити стрілки на "задовго до 2014-го року", сьогоднішє ******** тим не виправдаєш.
29.10.2024 19:45 Ответить
29.10.2024 19:45 Ответить
Це точно, що мізками треба користуватися. Ще у Кравчука питали в Москві - "кагда Крим атдавать будєтє". Про це він сам розказував. А Мєшкова в Криму не пам'ятаємо? А Тузлу? Раша давно хотіла загарбати Україну, як мінімум, під свій вплив і до цього довго готувалася. Раша, отримавши поразку у холодній війні прагне реваншу, тому вона ставила ультиматум НАТО перед початком повномасштабного вторгнення. НАТО її послало і вона полізла в Україну показати свою силу, щоб її боялися і виконували її вимоги. І НАТО таки сциться раші.
29.10.2024 21:01 Ответить
29.10.2024 21:01 Ответить
Тобто в сьогодняшньому Zеленому ******** винен Кравчук, Мєшков... і хто завгодно тільки не Zєльонський і його челядь. І розкажіть ще якусь ***** про НАТО і Тузлу, дуже цікаво у Вас виходить.
30.10.2024 16:07 Ответить
30.10.2024 16:07 Ответить
Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення військ КНДР до війни проти України

Сподіваюсь, всмак.
Бо переживаю...
29.10.2024 11:51 Ответить
29.10.2024 11:51 Ответить
Розширення географії конфлікту це корисний для нас поворот подій, і привід Заходу перестати гратись в потішну війну.
29.10.2024 11:52 Ответить
29.10.2024 11:52 Ответить
Він від французів відмовився, і від цих відмовиться-так йому ніхто не заважатиме оманські договорняки втілювати
29.10.2024 11:52 Ответить
29.10.2024 11:52 Ответить
бачите?
а ще, тиждень тому, верховний зе!обговорювач, обговорював план миру та гарантій.
а зараз, зе!гундос обговорює війну проти кндр.
працює голобородько.
а ми хочемо його під суд та в тюрягу, з повною конфіскацією.
29.10.2024 11:55 Ответить
29.10.2024 11:55 Ответить
Южная Корея должна шевелиться и притом очень быстро. Ын не просто так помогает *****, а ждет когда ***** поможет и ему. Как было и с Ираном когда тот помог ***** шахедами и ракетами а потом Иран при поддержке ***** напал на Израиль.
29.10.2024 11:58 Ответить
29.10.2024 11:58 Ответить
- Ти куди будеш тікати?
- Мабуть до Америки. А ти куди?
- Я до Ізраїлю, до мамирими
- Щастить тобі! Там китайців нема
29.10.2024 12:09 Ответить
29.10.2024 12:09 Ответить
Тирани та диктатори на крок попереду, нажаль.
Війскові з КНДР ВЖЕ на Засрашці а США, Південна Корея та іньші ТІЛЬКИ ЩЕ ОБГОВОРЮЮТЬ!!!

Що тут обговорювати? Надсилай Корея своїх 20к війскових в Україну а потім вже обговорюйте.
"Сопліжуї" ведуть світ до великої війни, бо вчасно не придушили агресора, але ще є в їх шанс..... можливо.
29.10.2024 12:33 Ответить
29.10.2024 12:33 Ответить
З кореяками не все так просто, як здається на перший погляд. Тут має місце "многоходовочка". Так, путін залучив у війну деяку кількість північнокорейських солдат, проте він зробив заяву (гадаю збіговисько брікс зібрали саме для цього), що, мовляв, використання допомоги військ інших країн це чисто внутрішня справа рф. Як повідомляють усі розвідки світу, корейців будуть залучати саме в Курській області, бо це типу суверенна територія рф. Це добре як для путіна - він знов усіх переграв, і звільнені резерви відправляться на Донбас, так і для заходу, бо не треба на цей факт занадто бурхливо реагувати - занепокояться вчергове та й по всьому
29.10.2024 13:34 Ответить
29.10.2024 13:34 Ответить
Ну, в нас щось подібне також можна. Вздовж усього білоруського кордону та ПМР поставити іноземний контингент. Вивільнені війська на фронт.
29.10.2024 13:52 Ответить
29.10.2024 13:52 Ответить
Звісно що можна. Багато чого ще можна. Але на то немає політичної волі. І щось мені підказує, що і не буде
29.10.2024 14:34 Ответить
29.10.2024 14:34 Ответить
Найвеличніший потужний обсуждун!
29.10.2024 16:32 Ответить
29.10.2024 16:32 Ответить
Молодець, іди доповідай йєрмаку
29.10.2024 17:48 Ответить
29.10.2024 17:48 Ответить
 
 