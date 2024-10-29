Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем, в частности о привлечении северокорейских военных к российскому вторжению в Украину.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Во время разговора стороны также договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров.

В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.

"Наконец пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также: Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте также: Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили вовлечение Россией КНДР в войну против Украины