Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення військ КНДР до війни проти України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем, зокрема залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.
Про це глава держави написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу. Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", - зазначив Зеленський.
Президент розповів, що надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.
Під час розмови сторони також домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.
У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.
"Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України", - додав Зеленський.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Сподіваюсь, всмак.
Бо переживаю...
а ще, тиждень тому, верховний зе!обговорювач, обговорював план миру та гарантій.
а зараз, зе!гундос обговорює війну проти кндр.
працює голобородько.
а ми хочемо його під суд та в тюрягу, з повною конфіскацією.
- Мабуть до Америки. А ти куди?
- Я до Ізраїлю, до мамирими
- Щастить тобі! Там китайців нема
Війскові з КНДР ВЖЕ на Засрашці а США, Південна Корея та іньші ТІЛЬКИ ЩЕ ОБГОВОРЮЮТЬ!!!
Що тут обговорювати? Надсилай Корея своїх 20к війскових в Україну а потім вже обговорюйте.
"Сопліжуї" ведуть світ до великої війни, бо вчасно не придушили агресора, але ще є в їх шанс..... можливо.