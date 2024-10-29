УКР
Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення військ КНДР до війни проти України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем, зокрема залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу. Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.

Під час розмови сторони також домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.

У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

"Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України", - додав Зеленський.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Зеленський Володимир (25537) КНДР (1314) Південна Корея (478)
Топ коментарі
+2
Розширення географії конфлікту це корисний для нас поворот подій, і привід Заходу перестати гратись в потішну війну.
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
+2
Южная Корея должна шевелиться и притом очень быстро. Ын не просто так помогает *****, а ждет когда ***** поможет и ему. Как было и с Ираном когда тот помог ***** шахедами и ракетами а потом Иран при поддержке ***** напал на Израиль.
показати весь коментар
29.10.2024 11:58 Відповісти
+2
Треба історію було вчити, щоб знати, що це "********"у вигляді рашистської агресії до України виникло задовго до 2014-ого року.
показати весь коментар
29.10.2024 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А що про все це ********, думають свідки "хуженібудєт"?
показати весь коментар
29.10.2024 11:51 Відповісти
Треба історію було вчити, щоб знати, що це "********"у вигляді рашистської агресії до України виникло задовго до 2014-ого року.
показати весь коментар
29.10.2024 12:20 Відповісти
Крім історії треба щей мізками користуватися, а не тільки в календарик дивитися. Нагадаю, в 2014 році одна гнида привела війну Україну, а 2022 році Zелены ******** зробили все щоб війна стала повномасштабною. І не треба переводити стрілки на "задовго до 2014-го року", сьогоднішє ******** тим не виправдаєш.
показати весь коментар
29.10.2024 19:45 Відповісти
Це точно, що мізками треба користуватися. Ще у Кравчука питали в Москві - "кагда Крим атдавать будєтє". Про це він сам розказував. А Мєшкова в Криму не пам'ятаємо? А Тузлу? Раша давно хотіла загарбати Україну, як мінімум, під свій вплив і до цього довго готувалася. Раша, отримавши поразку у холодній війні прагне реваншу, тому вона ставила ультиматум НАТО перед початком повномасштабного вторгнення. НАТО її послало і вона полізла в Україну показати свою силу, щоб її боялися і виконували її вимоги. І НАТО таки сциться раші.
показати весь коментар
29.10.2024 21:01 Відповісти
Тобто в сьогодняшньому Zеленому ******** винен Кравчук, Мєшков... і хто завгодно тільки не Zєльонський і його челядь. І розкажіть ще якусь ***** про НАТО і Тузлу, дуже цікаво у Вас виходить.
показати весь коментар
30.10.2024 16:07 Відповісти
Сподіваюсь, всмак.
Бо переживаю...
показати весь коментар
29.10.2024 11:51 Відповісти
Розширення географії конфлікту це корисний для нас поворот подій, і привід Заходу перестати гратись в потішну війну.
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
Він від французів відмовився, і від цих відмовиться-так йому ніхто не заважатиме оманські договорняки втілювати
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
бачите?
а ще, тиждень тому, верховний зе!обговорювач, обговорював план миру та гарантій.
а зараз, зе!гундос обговорює війну проти кндр.
працює голобородько.
а ми хочемо його під суд та в тюрягу, з повною конфіскацією.
показати весь коментар
29.10.2024 11:55 Відповісти
Южная Корея должна шевелиться и притом очень быстро. Ын не просто так помогает *****, а ждет когда ***** поможет и ему. Как было и с Ираном когда тот помог ***** шахедами и ракетами а потом Иран при поддержке ***** напал на Израиль.
показати весь коментар
29.10.2024 11:58 Відповісти
- Ти куди будеш тікати?
- Мабуть до Америки. А ти куди?
- Я до Ізраїлю, до мамирими
- Щастить тобі! Там китайців нема
показати весь коментар
29.10.2024 12:09 Відповісти
Тирани та диктатори на крок попереду, нажаль.
Війскові з КНДР ВЖЕ на Засрашці а США, Південна Корея та іньші ТІЛЬКИ ЩЕ ОБГОВОРЮЮТЬ!!!

Що тут обговорювати? Надсилай Корея своїх 20к війскових в Україну а потім вже обговорюйте.
"Сопліжуї" ведуть світ до великої війни, бо вчасно не придушили агресора, але ще є в їх шанс..... можливо.
показати весь коментар
29.10.2024 12:33 Відповісти
З кореяками не все так просто, як здається на перший погляд. Тут має місце "многоходовочка". Так, путін залучив у війну деяку кількість північнокорейських солдат, проте він зробив заяву (гадаю збіговисько брікс зібрали саме для цього), що, мовляв, використання допомоги військ інших країн це чисто внутрішня справа рф. Як повідомляють усі розвідки світу, корейців будуть залучати саме в Курській області, бо це типу суверенна територія рф. Це добре як для путіна - він знов усіх переграв, і звільнені резерви відправляться на Донбас, так і для заходу, бо не треба на цей факт занадто бурхливо реагувати - занепокояться вчергове та й по всьому
показати весь коментар
29.10.2024 13:34 Відповісти
Ну, в нас щось подібне також можна. Вздовж усього білоруського кордону та ПМР поставити іноземний контингент. Вивільнені війська на фронт.
показати весь коментар
29.10.2024 13:52 Відповісти
Звісно що можна. Багато чого ще можна. Але на то немає політичної волі. І щось мені підказує, що і не буде
показати весь коментар
29.10.2024 14:34 Відповісти
Найвеличніший потужний обсуждун!
показати весь коментар
29.10.2024 16:32 Відповісти
Молодець, іди доповідай йєрмаку
показати весь коментар
29.10.2024 17:48 Відповісти
 
 