КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN

Северная Корея, очень вероятно, попросит Россию поделиться "продвинутыми технологиями" в сфере ядерных разработок.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В то же время Йонг Хен не верит, что развертывание войск КНДР для помощи России увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но считает, что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

