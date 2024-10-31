КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN
Северная Корея, очень вероятно, попросит Россию поделиться "продвинутыми технологиями" в сфере ядерных разработок.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
В то же время Йонг Хен не верит, что развертывание войск КНДР для помощи России увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но считает, что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
навіть на це мозококу не висталчило....
а тоді Україна і справді була парламентською республікою....
1. Кабинет Министров Украины - именно он утверждает порядок экспорта и импорта вооружений, а также выдает лицензии на такие операции.
2. Государственная служба экспортного контроля Украины - этот орган осуществляет контроль за экспортом, импортом и международной передачей товаров военного назначения и двойного использования. Без разрешения этой службы экспорт оружия невозможен.
3. Президент Украины - может принимать решения в рамках нацбезопасности, а также согласовывать или запретить экспортные контракты, если это затрагивает национальные интересы Украины.
Кроме того, все операции с оружием, особенно его экспорт, регулируются международными договорами, которые подписала Украина, включая Договор о торговле оружием (ATT), что накладывает определенные обязательства и ограничения на продажу вооружений другим странам.
Кислоокий пончик з личком школяра-дебіла! Вдовольнишся й засунутими технологіями!
Кім Чен Ин хоче передової телеметрії, технологій атомних підводних човнів, військових супутників і передових технологій міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).
Вето Росії у березні 2024 року на повторне надання повноважень наглядовому органу ООН щодо розповсюдження зброї масового знищення в Північній Кореї спрямоване на демонтаж усього режиму санкцій ООН щодо Пхеньяна.
https://www.csis.org/analysis/threat-no-other-russia-north-korea-military-cooperation A Threat Like No Other: Russia-North Korea Military Cooperation
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
і кожний навіть і думати не xоче, шо тітанік не v ту сторону,,,,
Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї.
У Сеулі вважають, що близько трьох тисяч солдатів та офіцерів з КНДР вже перебувають у західній частині Росії та проходять підготовку. Тоді, імовірно, контингент з Північної Кореї розділять і відправлять частково в Курську область, частково на Донбас.