РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9598 посетителей онлайн
Новости
2 687 51

КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN

КНДР ймовірно проситиме про ядерні технології в РФ

Северная Корея, очень вероятно, попросит Россию поделиться "продвинутыми технологиями" в сфере ядерных разработок.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В то же время Йонг Хен не верит, что развертывание войск КНДР для помощи России увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но считает, что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это задача для наших военных, - министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Автор: 

КНДР (1278) россия (97355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ні, поки що предвиборча агітація, потім інавгурація, потім ізоляція...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:19 Ответить
+1
Алло, Байден, це ескалація, чи ще ні?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:00 Ответить
+1
чюю тебе сцинок, чюю...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алло, Байден, це ескалація, чи ще ні?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:00 Ответить
чюю тебе сцинок, чюю...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:15 Ответить
ні, поки що предвиборча агітація, потім інавгурація, потім ізоляція...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:19 Ответить
мояж ж ти руда лапа - все за всіх знаєшь?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:23 Ответить
Той, хто має очі - бачить, той, хто має вуха - чує, той, хто має мозок - розуміє.
показать весь комментарий
31.10.2024 02:28 Ответить
тобто штата нема... - і тебе, сцинок, почюв...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:31 Ответить
кидай бухать, підоросток.
показать весь комментарий
31.10.2024 02:35 Ответить
тобто ти теж палітрук?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:41 Ответить
сатіва чи гриби?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:43 Ответить
впізнаю палітрука-камандіра !
показать весь комментарий
31.10.2024 02:47 Ответить
повікипедійся там там щє трохі ...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:49 Ответить
мене устроїть і яєшня - вмієш?
показать весь комментарий
31.10.2024 03:08 Ответить
а всьоґо то і треба було спіздити - Арізона!
навіть на це мозококу не висталчило....
показать весь комментарий
31.10.2024 02:38 Ответить
так якиj штат кажете?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:43 Ответить
штат на куди пійдеш на голoснути?
показать весь комментарий
31.10.2024 02:25 Ответить
Ізоляція кого і від чого?
показать весь комментарий
31.10.2024 04:21 Ответить
Ізоляціонізм - напрям в офіційній зовнішній політиці, в основу якого покладено ідею незалученості у справах за межами певної держави, та метою якого є досягнення усіх нагальних цілей розвитку держави виключно силами цієї держави, без залучення економічного чи політичного співробітництва з іноземними державами або наддержавними структурами.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:32 Ответить
Перечитай свою відповідь, а потім моє питання ще раз.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:29 Ответить
перечитай мою відповідь ще раз, можеш по складам, щоб краще зрозуміти.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:20 Ответить
Оцей діскавері хоч і ідіот, але тебе опустив знатно, там тобі і місце.
показать весь комментарий
01.11.2024 06:39 Ответить
до ваших ідіотських глибин мені опускатись не цікаво. Залишайтесь там разом із своїм співвітчизником діскавері.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:25 Ответить
і хто тоді був примьjeркою?
а тоді Україна і справді була парламентською республікою....
показать весь комментарий
31.10.2024 02:55 Ответить
Прем'єр по Конституції не має повноважень на продаж зброї. Перша підпіс міноборони, друга прем'єра, третя президента. Але винувата тільки Юля.
показать весь комментарий
31.10.2024 03:06 Ответить
уважніше констітуцію - в разі неможливості президентом виконувати свої обовьзки - хряк стає виконувачем тих обоьязків яких президент не може....
показать весь комментарий
31.10.2024 03:20 Ответить
мене 30+ років в Україні нема і я знаю Констітуцію України ліпше ніж ти?
показать весь комментарий
31.10.2024 03:29 Ответить
кого шо цікавить...
показать весь комментарий
31.10.2024 03:55 Ответить
В Украине право продавать оружие за границу регулируется государством, а именно специальными органами власти. Согласно законодательству, к таким органам относятся:

1. Кабинет Министров Украины - именно он утверждает порядок экспорта и импорта вооружений, а также выдает лицензии на такие операции.

2. Государственная служба экспортного контроля Украины - этот орган осуществляет контроль за экспортом, импортом и международной передачей товаров военного назначения и двойного использования. Без разрешения этой службы экспорт оружия невозможен.

3. Президент Украины - может принимать решения в рамках нацбезопасности, а также согласовывать или запретить экспортные контракты, если это затрагивает национальные интересы Украины.

Кроме того, все операции с оружием, особенно его экспорт, регулируются международными договорами, которые подписала Украина, включая Договор о торговле оружием (ATT), что накладывает определенные обязательства и ограничения на продажу вооружений другим странам.
показать весь комментарий
31.10.2024 04:24 Ответить
Нікого не цікавить, що вони вже мають ядерку, для кого ці дебільні новини....
показать весь комментарий
31.10.2024 07:42 Ответить
ну не на шару ж 10000 штук собак на убой...
показать весь комментарий
31.10.2024 02:14 Ответить
Північна Корея дуже ймовірно попросить Росію поділитись "просунутими технологіями"

Кислоокий пончик з личком школяра-дебіла! Вдовольнишся й засунутими технологіями!
показать весь комментарий
31.10.2024 02:16 Ответить
Полішенель знову каже, що і так всім зрозуміле
показать весь комментарий
31.10.2024 03:01 Ответить
вас там долботлів зелених і правда разvодять?
показать весь комментарий
31.10.2024 04:07 Ответить
Те, що почалося як продаж Північною Кореєю стрілецької зброї групі Вагнера в листопаді 2022 року, було визнано держсекретарем Ентоні Блінкеном як «предмет глибокого занепокоєння» щодо надання Північною Кореєю 5 мільйонів артилерійних *********** і десятків балістичних ракет.

Кім Чен Ин хоче передової телеметрії, технологій атомних підводних човнів, військових супутників і передових технологій міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

 Вето Росії у березні 2024 року на повторне надання повноважень наглядовому органу ООН щодо розповсюдження зброї масового знищення в Північній Кореї спрямоване на демонтаж усього режиму санкцій ООН щодо Пхеньяна.

https://www.csis.org/analysis/threat-no-other-russia-north-korea-military-cooperation A Threat Like No Other: Russia-North Korea Military Cooperation
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
показать весь комментарий
31.10.2024 03:15 Ответить
и каждій не хочет и думать о том - куда титаник пливет(с)
показать весь комментарий
31.10.2024 03:24 Ответить
перевожу на мову...
і кожний навіть і думати не xоче, шо тітанік не v ту сторону,,,,
показать весь комментарий
31.10.2024 04:12 Ответить
Думать треба було раніше. Зараз лишилося тільки помолитися за упокій!
показать весь комментарий
31.10.2024 04:26 Ответить
Казали такі ідіоти як ти.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:26 Ответить
Усе правильно робить пiвнiчна корея. Куй на всих ложила. А ми такi правильнi, що я куею!
показать весь комментарий
31.10.2024 05:10 Ответить
Журналісти зазначають, що Північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих країн у світі, де приблизно третина з 26 мільйонів жителів є або військовослужбовцями, або в резерві. Чоловікам загрожує обовʼязкова військова повинність від восьми до десяти років; жінки повинні служити пʼять років.

Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї.

показать весь комментарий
31.10.2024 05:31 Ответить
Любі сусіди з півдня, у вас такі ціни шо у нас,але у вашіх доллярах.Такоґо не було при Трампо. Саме при Трампо знисчили тих кацапів у Сиріі, вперше в історіі, а шо сліпі джо? Дае зброю, чи не дае, на пів шішечкі, і така сама та Камала.
показать весь комментарий
31.10.2024 05:28 Ответить
Сумніваюся що існують "просунуті ядерні технології" які ще недоступні КНДР. Це вам не нанометрові процесори, все досліджено і відкрито давно. Тим більше коли вони можуть отримати їх від Китаю коли захочуть.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:19 Ответить
Жодної ймовірності війни на корейському півострові немає і не може бути. Десь за місяць два маленькі голодні бібізянки знищать той півострів, але без жодної загрози. Так що ескалації не буде бо всім в принципі пофіг на те
показать весь комментарий
31.10.2024 06:37 Ответить
Товстун Кім погрожує: Північна Корея провела "дуже важливе випробування", запустивши міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) за наказом Кім Чен Ина, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA)
показать весь комментарий
31.10.2024 07:44 Ответить
Чисельність північнокорейських військ у Кацапстане оцінюється в 11 000 осіб, але на фронті їх поки що не помітили. Про це у середу, 30 жовтня, повідомляє BBC із посиланням на Раду національної безпеки Південної Кореї.

У Сеулі вважають, що близько трьох тисяч солдатів та офіцерів з КНДР вже перебувають у західній частині Росії та проходять підготовку. Тоді, імовірно, контингент з Північної Кореї розділять і відправлять частково в Курську область, частково на Донбас.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:47 Ответить
Цікаво взнати співвідношення технології до мішків.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:08 Ответить
Ядерна болванка замінить всі мішки. І це терористи усвідомили, бо жоден демократ протистояти ядерній загрозі несила. Бо це ж треба дуже-дуже ризикувати своїм населенням. І рано чи пізно терористи почнуть дійсно використовувати цю штуку там, де їм чинять опір. Або занепокоєні ескалацією
показать весь комментарий
31.10.2024 08:37 Ответить
 
 