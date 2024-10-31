Это задача для наших военных, - министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу
Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил о необходимости отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Цензор.НЕТ.
На фоне размещения Россией войск КНДР на территории Курской области РФ, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.
"Это очевидная задача для наших военных ... отправить наблюдателей и аналитическую группу на российско-украинскую войну. И я бы даже сказал, что если мы не пришлем наших наблюдателей или аналитическую группу, это будет означать, что мы недобросовестно выполняем свою работу", - сказал Ким Йонг Хен.
Отметим, что на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
73% населення проголосувало за Ze-шапіто
Якби половина , та де там половина , чверть з них пішла у ЗСУ - то не було б проблем з комплектацією
Я не маю нічого проти тих хто не робив помилки 2019 + побачив , що влада профукала кредит довіри наданий у 2022 , але якого бісу ті хто "голосував по приколу" не бажають пожинати наслідки своїх приколів - оце питання
Які крім того, ще самі втекли з західної України, а свої квартири здають біженцям за всі гроші світу.
Моралісти всраті.
А наступного разу подумай чому попри те , що ситуація була складніша у 2014-2019 народ так масово не виїзджав з України
А от коли твій хозяїн за якого ти поп приколу проголосував у 2019 розповідав , що замість оборону будуть шашлики , то мільйони українців зрозуміли , що нам з вашим шапіто - не по дорозі
Тому не скавчи , жопік. Не цікаво. Цю стару зомбофонівську методичку я вже чув і не раз
Ти краще скажи , чому ти вирішив , ботва , що я з західу України ,я - з півдня
І ще, з якого біса вони повинні приїзджати на війну? Яким боком вони до захисту України? Тут вже всі чоловіки, які хотіли "просто пєрестать стрєлять" закінчилися? Знову "нам всє далжни"?
Там 8 мільонів снарядів, ракети і 10 тисяч військових, а тут "спостерігачі"...не просто так диктаторські режими під час війни сильнійші...
Якщо одна малесенька вшива північна корея може поставити агресору снарядів у рази більше, ніж усе НАТО - це наводить на погані думки щодо майбутнього нашої планети.
Що ти Південній Кореї дав, щоб вони снаряди тобі прислали? може ти заплатив? може ще щось? ах да, ***** ти не зробив, разом зі своїм презом. Навіть дипломатів не послали домовлятись хоч про щось.
Зручно, інформативно...
То на*уя таким папуасам далі допомагати?