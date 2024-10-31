РУС
Это задача для наших военных, - министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу

Кім Йонг Хен пропонує відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил о необходимости отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне размещения Россией войск КНДР на территории Курской области РФ, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.

"Это очевидная задача для наших военных ... отправить наблюдателей и аналитическую группу на российско-украинскую войну. И я бы даже сказал, что если мы не пришлем наших наблюдателей или аналитическую группу, это будет означать, что мы недобросовестно выполняем свою работу", - сказал Ким Йонг Хен.

Отметим, что на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.

Читайте также: В Евросоюзе подтвердили присутствие нескольких тысяч военных КНДР на территории РФ: грубое нарушение устава ООН

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Южная Корея пока не рассматривает поставки снарядов калибра 155 мм в Украину

КНДР (1278) россия (97355) Южная Корея (345)
А чого вони мають бути більшими українцями ніж мешканці україни ?
73% населення проголосувало за Ze-шапіто
Якби половина , та де там половина , чверть з них пішла у ЗСУ - то не було б проблем з комплектацією

Я не маю нічого проти тих хто не робив помилки 2019 + побачив , що влада профукала кредит довіри наданий у 2022 , але якого бісу ті хто "голосував по приколу" не бажають пожинати наслідки своїх приколів - оце питання
31.10.2024 00:07
Вони жерти не просють, зате північних від бурятів точно зможуть
31.10.2024 00:22
у нас і так дофіга спостерігачів і аналітиків
31.10.2024 00:11
Та вже надішліть декілька тисяч власних вояків зі спорядженням. Хай хоч побачать що таке ******* війна. Вам же буде краще. Чи у вас тільки хлопці пластичні операції можуть робити собі та кей поп співати?
30.10.2024 23:57
31.10.2024 00:07
Шапіто , це коли хлопчик , що спочатку голосував по приколу ,а потім повірив у шашлики і зараз ховається від ТЦК щось корябає про ухилянтів

А наступного разу подумай чому попри те , що ситуація була складніша у 2014-2019 народ так масово не виїзджав з України

А от коли твій хозяїн за якого ти поп приколу проголосував у 2019 розповідав , що замість оборону будуть шашлики , то мільйони українців зрозуміли , що нам з вашим шапіто - не по дорозі

Тому не скавчи , жопік. Не цікаво. Цю стару зомбофонівську методичку я вже чув і не раз
Ти краще скажи , чому ти вирішив , ботва , що я з західу України ,я - з півдня
31.10.2024 06:48
31.10.2024 06:48 Ответить
Вони мають слати свої війська в той час як пару армійських зєднань воєнів сидить у дойчеляндії на матеріальній допомозі ?
31.10.2024 08:16
31.10.2024 08:16 Ответить
Так Найвєлічайший Лідор не підписав такої угоди, він підписав якийсь папірець для свого, виключно свого піару на марафоні.
31.10.2024 08:36
31.10.2024 08:36 Ответить
який Остін впевнений та рішучій.
31.10.2024 00:04
31.10.2024 00:04 Ответить
31.10.2024 00:10
у нас і так дофіга спостерігачів і аналітиків
31.10.2024 00:11
відрізнити*
31.10.2024 00:23
В совецькі часи ще б необхідно було зібрати мітинг, випустити стінгазету, повісити над входом відповідний транспарант та узяти на себе підвищені соцзобов'язання.
31.10.2024 00:23
Ну а нам ці сростерегачі навіщо? Накуя? Який зиск?
31.10.2024 00:25
як нафуя ? спостерігачі то спецназ...такі як Рембо всі..круті як яйця
31.10.2024 00:31
Ну вони зможуть офіційно підтвердити, що воюють кімченіновці. Бо зеленим пдарасам з чашечками кофє вже ніхто не вірить.
31.10.2024 01:37
інвалідів відправити не пробували..?сліпих глухих
31.10.2024 00:28
Ковдри і шоломи. Вони з Меркель і Обамою мабуть радились.
31.10.2024 00:32
Якщо спостерігачів буде тисяч 50 і всі озброєні то присилайте. А чергових ,,ОБСЄ,, тільки вузькооких то непотрібно.
31.10.2024 01:06
Ще занепокоювачів побільше і стурбованих парк десятків. А 155мм снаряди? Та ну нах. Ескалація. Довбаний маразм.
31.10.2024 01:22
Ну в них працюють закони , от того і живуть вони добре . Якщо захочуть приймуть рішення надавати військову допомогу, ні - ну зобов'язань у них перед нами ніяких немає. Це не зелений шапітолій, конституція - та пох на ту конституцію , роби що хочеш.
31.10.2024 01:41
Ми якби то теж не зобов'язані приймати їх спостерігачів та аналітиків.
31.10.2024 03:16
не приймай, якщо тобі не вигідне співробітництво з Південною Кореєю
31.10.2024 09:44
А нам пропонують співробітництво? Чи просто пропонують прийняти состерігачів?
31.10.2024 10:59
а корейці зацікавлені в співробітництві? чи нам зброї не вистачає? Ми повинні першими були почати домовлятись десь з 22 року
31.10.2024 12:01
Співробітництво має бути взаємовигідним. Якщо південнокорейці просто хочуть поспостерігати та повчитися на українській крові, самі нічого Україні не даючи - най гребуть кудись далеко.
Там 8 мільонів снарядів, ракети і 10 тисяч військових, а тут "спостерігачі"...не просто так диктаторські режими під час війни сильнійші...
31.10.2024 03:14
Зараз такі війни, що й особистої присутності не потрібно для вивчення її аспектів. Все знімається і викладається в інфопростір до найменших дрібниць. І особливо цікаво читати думки, що пвд. Корея повинна прислати до на нас тисячі своїх військових або давати ******* ракет і *********** , бо кімченіновці з кацапами. Я не розумію в якому світі рожевих поні живут ті що пишуть таке. А якщо кінЧеНий пошле своє стадо десь в Африку воювати , пвд. Корея і туди повинна когось відсилати ?
31.10.2024 10:33
Кімчениновці до РФ вже поставили до 8 мільонів снарядів - це значно більше, ніж нам надали всі країни разом узяті.
Якщо одна малесенька вшива північна корея може поставити агресору снарядів у рази більше, ніж усе НАТО - це наводить на погані думки щодо майбутнього нашої планети.
31.10.2024 11:02
Добре, кацапи до вторгнення в Україну, відрізали голови та знищували міста в Сирії . Щось я не бачив щоб Україна відправляла туди свої війська, мільйони *********** і все інше про що тут пишуть. Це ж також наші вороги-сусіди як і корейців. Пвд.Корея не відповідає за дії свої неадекватних сусідів , і це вже давно дві різні країни. А от з аналітиками буде шанс ,що вони таки щось нам дадуть чи продадуть.
31.10.2024 11:35
кацапи поїхали в Північну корею в 23 році, домовились з ними, заплатили або передали ЯЗ, або технології, і отримали снаряди.

Що ти Південній Кореї дав, щоб вони снаряди тобі прислали? може ти заплатив? може ще щось? ах да, ***** ти не зробив, разом зі своїм презом. Навіть дипломатів не послали домовлятись хоч про щось.
31.10.2024 12:06
"спостерігачі", какая прелесть! нам тільки спостерігачі завадило! пiсец, уйроди. бонби давай!
31.10.2024 05:17
Тепер і південнокореські військові будуть вивчати тактику північнокорейців на Україні спостерігаючи, як північнокорейські війська будуть битися з ЗСУ.
Зручно, інформативно...
31.10.2024 07:52
несумлінно знач херово. автор не знає української, що калькою перекладає
31.10.2024 07:56
несомненно - безсумнівно
31.10.2024 07:57
Запрошуємо усіх бажаючих
31.10.2024 08:38
Аналітики, спостерегачі, підглядачи, яка від всіх цих фахівців користь для оборони України? Вони вирішують свої питання, дивлячись на цю мясорубку. Де зброя, де дієві санкції, де війська союзникив( чи є вони в нас - союзники?).
31.10.2024 10:11
А що , є хоч один воєнний договір, хоч з однією країною світу? Про наркОманські мирні плани і гарантії безпеки можна не писати.
31.10.2024 10:35
А де наша зброя? До речі про Нептуни - США допомогли з виготовленням головок наведення, Данія замовила у західного виробника двигуни, паливом забезпечила ще одна дуже далека країна, а "наші" 5-6 менеджерів не змогли організувати виготовлення самих корпусів...
То на*уя таким папуасам далі допомагати?
31.10.2024 11:58
Буба не дозволить. Точніше єрмак не дозволить.
31.10.2024 11:54
Так смішно читати, як насміхаються з аналітиків. Ви Бутусова давно дивилася? Знаєте, що в нашій армії практично нічого не аналізується? То може хоч корейці зроблять цю роботу і поділяться хоч чимось з нашим ГШ? Тільки ідіоти недооцінюють роль аналітики у війні
31.10.2024 12:52
 
 