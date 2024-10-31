Это задача для наших военных, - министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил о необходимости отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой Пентагона Ллойдом Остином.

На фоне размещения Россией войск КНДР на территории Курской области РФ, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу.

"Это очевидная задача для наших военных ... отправить наблюдателей и аналитическую группу на российско-украинскую войну. И я бы даже сказал, что если мы не пришлем наших наблюдателей или аналитическую группу, это будет означать, что мы недобросовестно выполняем свою работу", - сказал Ким Йонг Хен.

Отметим, что на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

