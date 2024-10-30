РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5754 посетителя онлайн
Новости Война
5 271 40

Путин не сможет победить Украину даже с поддержкой КНДР, - Остин

Остін про залучення РФ військ КНДР у війні проти України

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.

Об этом Остин сказал во время брифинга по итогам встречи с южнокорейским коллегой, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Остина, Вашингтону известно, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине.

"Я все больше обеспокоен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", - сказал глава оборонного ведомства США.

Читайте также: Украина может применять американское оружие против военных КНДР, - Пентагон

В то же время глава Пентагона считает, что привлечение Кремлем военных КНДР в войну против Украины говорит о том, что у диктатора Путина большие проблемы.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные события лишь подчеркивают важность нашего альянса с Южной Кореей",- заявил американский министр.

Читайте также: КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Автор: 

КНДР (1278) Пентагон (1498) россия (97311) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ваша стурбованість зупине ***** і косооких недомірків.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:35 Ответить
+9
(пошепки):
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
показать весь комментарий
30.10.2024 21:38 Ответить
+9
але дерьмачила, зеля, абрахамія, та вся їхня свора братви, включаючи корабельних, за підтримки ***** - зможуть перемогти Україну! ((((
показать весь комментарий
30.10.2024 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую,велике спасiбi
показать весь комментарий
30.10.2024 21:33 Ответить
в оригіналі трішки не так...
,,Дякую, дуже дякую"
показать весь комментарий
30.10.2024 21:40 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 21:46 Ответить
Та нема за що.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:21 Ответить
Вмієш ти заспокоіти
показать весь комментарий
30.10.2024 21:34 Ответить
Ваша стурбованість зупине ***** і косооких недомірків.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:35 Ответить
Потужна стурбованість партнерів не дасть )(уйлу перемогти.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:15 Ответить
(пошепки):
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
показать весь комментарий
30.10.2024 21:38 Ответить
потужне заспокоєня )
показать весь комментарий
30.10.2024 21:40 Ответить
Спочатку треба уточнити - чи можна вважати Курську область Українською? Якщо так, то це означає, що американську зброю можна використовувати для знищення і козломордих чортів і північно-корейських рабів.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:42 Ответить
Поки що ні Байден ні Остін це не уточнили публічно.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:43 Ответить
ми не дамо йому виграти, але й не дамо програти?
показать весь комментарий
30.10.2024 21:42 Ответить
але дерьмачила, зеля, абрахамія, та вся їхня свора братви, включаючи корабельних, за підтримки ***** - зможуть перемогти Україну! ((((
показать весь комментарий
30.10.2024 21:44 Ответить
"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї."

"Л" - логіка
показать весь комментарий
30.10.2024 21:45 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 21:45 Ответить
А з підтримкою Антимайдану у владі?
показать весь комментарий
30.10.2024 21:46 Ответить
Благодаря Западу Оман не может воплотиться.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:54 Ответить
Віримо, віримо.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:57 Ответить
Говорили,балакали,......сіли та й заплакали...
показать весь комментарий
30.10.2024 22:04 Ответить
77% американских граждан в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы по медицинским показателям без какого-либо исключения - Пентагон
показать весь комментарий
30.10.2024 22:07 Ответить
Ожиріння, чи істерика, якщо насильно відібрати мобілку?

Втім, мабуть і те, й інше.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:18 Ответить
по тим критеріям 99% громадян України віком 25-60 були б непридатні до служби.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:34 Ответить
Ці високопарні заяви вже дістали.
Так, якщо активно допомогати Україні то американцям доведеться від чогось відмовитись!
Але якщо кацапи переможуть то відмовлятися доведеться від дуже багатьох речей, бо почнеться нова гонка озброєнь і крім того, треба буде рятувати Європу: бо без США, армії країн НАТО не вистоять!
Занадто довго всі переймалися питанням як ще скоротити витрати на озброєння та утримання армії.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:11 Ответить
А навіщо йому перемагати Україну?

Він записав у своїй гімно-"конституці", що п'ять областей України -- це тепер параша. І кидає сотні й тисячі орків у м'ясні штурми, щоб забрати всю територію цих областей, незважаючи на втрати.

А ви, пане Остін (і решта влади США) продовжуєте називати його "mr. president", хоча він ніякий не президент, а йхлоу, бо його "президентські" вибори були ні разу не легітимні. І ви про це прекрасно знаєте. Але продовжуєте клеїти дурня, і підтримувати (у багатьох відношеннях) тюрму народів, а не Україну.

Поміркуйте про це.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:16 Ответить
а от з "підтримкою" банди зеленських зрадників-мародерів Україна може і нЕ перемогти..
показать весь комментарий
30.10.2024 22:49 Ответить
не ну спасиба канешна за такой оптимизм, тока сказать оно легче чем сделать
показать весь комментарий
30.10.2024 23:18 Ответить
Зато Украина сможет в короткий срок победить агрессора и оккупанта, если получит сразу все необходимое вооружение, включая 200 самолетов и 2000 томагавков вместе с членством в НАТО.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:23 Ответить
Все вірно: ***** з корейцями не зможе примусити Україну капітулювати. А от з допомогою ЕрЗе - дуже і дуже вірогідно доможеться своєї мети ліквудувати Україну як суверену державу.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:27 Ответить
З підтримкою КНДР - ні , з вашою - легко .
показать весь комментарий
30.10.2024 23:57 Ответить
Чомусь віри вам все менше і менше… світ летить у безодню…
показать весь комментарий
31.10.2024 03:12 Ответить
Як виявилось американці прості брехуни і грають в свої ігри чужими руками.
показать весь комментарий
31.10.2024 03:37 Ответить
Але зможе Україну знищити з підтримкою зеленських та єрмаків.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:02 Ответить
А с таким как ты Остин шмостин, мы и победить не сможем!
показать весь комментарий
31.10.2024 06:29 Ответить
Смєщно пошутіл... Їм (кацапам та гіпотетичним кімірчєновцам) у випадку чого,длпоможе 5-а колона ЗЄльоних корупціонерів та просто зрадників...
показать весь комментарий
31.10.2024 07:31 Ответить
Пан Остін стурбований!
Я зараз заплАчу...
показать весь комментарий
31.10.2024 07:52 Ответить
 
 