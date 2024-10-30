Путин не сможет победить Украину даже с поддержкой КНДР, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Россия не сможет победить Украину, несмотря на то, что РФ уже разместила на своей территории тысячи северокорейских военных.
Об этом Остин сказал во время брифинга по итогам встречи с южнокорейским коллегой, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Остина, Вашингтону известно, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине.
"Я все больше обеспокоен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", - сказал глава оборонного ведомства США.
В то же время глава Пентагона считает, что привлечение Кремлем военных КНДР в войну против Украины говорит о том, что у диктатора Путина большие проблемы.
"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные события лишь подчеркивают важность нашего альянса с Южной Кореей",- заявил американский министр.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
,,Дякую, дуже дякую"
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
"Л" - логіка
Втім, мабуть і те, й інше.
Так, якщо активно допомогати Україні то американцям доведеться від чогось відмовитись!
Але якщо кацапи переможуть то відмовлятися доведеться від дуже багатьох речей, бо почнеться нова гонка озброєнь і крім того, треба буде рятувати Європу: бо без США, армії країн НАТО не вистоять!
Занадто довго всі переймалися питанням як ще скоротити витрати на озброєння та утримання армії.
Він записав у своїй гімно-"конституці", що п'ять областей України -- це тепер параша. І кидає сотні й тисячі орків у м'ясні штурми, щоб забрати всю територію цих областей, незважаючи на втрати.
А ви, пане Остін (і решта влади США) продовжуєте називати його "mr. president", хоча він ніякий не президент, а йхлоу, бо його "президентські" вибори були ні разу не легітимні. І ви про це прекрасно знаєте. Але продовжуєте клеїти дурня, і підтримувати (у багатьох відношеннях) тюрму народів, а не Україну.
Поміркуйте про це.
Я зараз заплАчу...