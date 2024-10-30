РУС
6 297 37

Украина может применять американское оружие против военных КНДР, - Пентагон

Патрік Райдер

Украина может использовать предоставленное Соединенными Штатами оружие против военных из Северной Кореи, участвующих в войне.

Об этом заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что касается использования оружия, то, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что оружие и возможности, которые США и другие международные партнеры предоставили Украине, являются украинским оружием и украинскими возможностями. И мы очень четко дали понять, что Украина способна использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз, которые происходят или из-за границы, или изнутри украинской территории", - подчеркнул Райдер.

В то же время он добавил, что Пентагон обеспокоен тем, что РФ намерена использовать силы КНДР в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддержать боевые действия против украинцев в Курской области.

Читайте также: Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте также: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден

КНДР (1276) оружие (10437) Пентагон (1498)
+20
З серйозним виглядом роздувають щоки ні про що. Вміють. Молодці.💪
показать весь комментарий
30.10.2024 02:10 Ответить
+16
Немощі всраті…
показать весь комментарий
30.10.2024 02:20 Ответить
+15
Ось це дякую!
Ось це врятували!
А, як що би не дозволили - корейці би дійшли до Києва без жодного пострілу?!
показать весь комментарий
30.10.2024 02:19 Ответить
Дякуємо...
показать весь комментарий
30.10.2024 01:54 Ответить
Немощі всраті…
показать весь комментарий
30.10.2024 02:20 Ответить
Все залежить від ОПи з сирським ,чи попруть вони на "братні народи" ,для них ... північної китайськокореї та русні ..
показать весь комментарий
30.10.2024 02:45 Ответить
А по російських можна?
показать весь комментарий
30.10.2024 02:45 Ответить
по всім азіатам можна, скажемо думали що корейці
показать весь комментарий
30.10.2024 05:50 Ответить
А як же наші в бою їх від "рассєян" відрізнять будуть? Форма російська. Зброя - російська... Паспорти видані в Якутії чи Бурятії... (та й корейців, громадян Росії, повно в РФ... Від Уссурійська до Волгограду розселилися...)
показать весь комментарий
30.10.2024 04:21 Ответить
Так кажете, наче буряти чи якути та інші ісконньіе рюзге чимось відрізняються від кореянців. За якими ознаками?
показать весь комментарий
30.10.2024 08:36 Ответить
Ти з названими мною національностями жив поряд? Бачив? Спілкувався? Якщо НІ - то про що мова? Я ЛЕКЦІЮ по антропології тут читать не збираюся... Якщо ТАК - то твоє питання не більше, ніж провокація "балабольства"...
показать весь комментарий
30.10.2024 08:54 Ответить
Вам, пані печерна патріотка, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:50 Ответить
Ясно... "Товариш" з свого села ніколи не вилазив та по світу не їздив і людей не знає... Однак, "захотілося потриндіть"! Поздоровляю... Тобі це вдалося... "Побалаболив... Але не більше...
показать весь комментарий
30.10.2024 12:57 Ответить
Товаріши Ваші в овразі коня доїдають.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:32 Ответить
Ти знаєш, для чого в українській мові "лапки" використовують? А решта - я тобі вже пару разів пояснював, що ти "дерев"яний по пояс" - тільки ходить умієш... Тому - ІДИ...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:37 Ответить
Суки !Дайте далекобійну зброю!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 04:35 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 05:20 Ответить
Ну то дайте щось, що до пхеньяну долетить
показать весь комментарий
30.10.2024 05:25 Ответить
кацапня зробила те, що робить кожного дня - вбила людей....
показать весь комментарий
30.10.2024 05:39 Ответить
в мене вже аскома на "на надайте"
нe ******* хоча б те шо надають!
візьмеш ту срану тисячю? - ти її украв у фронта,
а потім знову "надайте"....
показать весь комментарий
30.10.2024 05:49 Ответить
Більшість бажаючих навіть не роздупляться як її взяти. Хіба голодні студенти.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:08 Ответить
Для "голодних студентів" є "закази" на авто військових та релейні шафи "в Тєлєгє".
показать весь комментарий
30.10.2024 10:31 Ответить
а ви візьмете...
показать весь комментарий
30.10.2024 05:53 Ответить
та ідіть вже...
в нас тут дерібан - по 24 долляри в харю виплеснулось,
а ви ви тут з зі своїми дозволами, буржуїни кляті....
показать весь комментарий
30.10.2024 06:22 Ответить
щє один регуліровщік...
дієзаерестрований на за халяву🤣
показать весь комментарий
30.10.2024 06:54 Ответить
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію.

Він висловив стурбованість присутністю КНДР у Курській області, https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ пише Reuters.
показать весь комментарий
30.10.2024 07:05 Ответить
Тобто, Україна повинна #бнути по Пхеньяну? Підтримую!
показать весь комментарий
30.10.2024 09:07 Ответить
Ура Ура Ура какая немыслимая щедрость. Слава США Слава Слава Слава
показать весь комментарий
30.10.2024 08:00 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 08:21 Ответить
Навіщо? В нас є лопати.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:33 Ответить
"Что касается использования оружия, то, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что оружие и возможности, которые США и другие международные партнеры предоставили Украине, являются украинским оружием и украинскими возможностями. И мы очень четко дали понять, что Украина способна использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз, которые происходят или из-за границы, или изнутри украинской территории", - подчеркнул Райдер."

Пентагон и разведка США считают, что разрешение наносить удары вглубь России «принесет больше проблем, чем пользы»

Непонятно это разрешение на удары вглубь, или очередное обещание с ограничениям.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:10 Ответить
Американский Решало дает добро
показать весь комментарий
30.10.2024 16:03 Ответить
 
 