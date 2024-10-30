Украина может применять американское оружие против военных КНДР, - Пентагон
Украина может использовать предоставленное Соединенными Штатами оружие против военных из Северной Кореи, участвующих в войне.
Об этом заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Что касается использования оружия, то, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что оружие и возможности, которые США и другие международные партнеры предоставили Украине, являются украинским оружием и украинскими возможностями. И мы очень четко дали понять, что Украина способна использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз, которые происходят или из-за границы, или изнутри украинской территории", - подчеркнул Райдер.
В то же время он добавил, что Пентагон обеспокоен тем, что РФ намерена использовать силы КНДР в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддержать боевые действия против украинцев в Курской области.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Ось це врятували!
А, як що би не дозволили - корейці би дійшли до Києва без жодного пострілу?!
нe ******* хоча б те шо надають!
візьмеш ту срану тисячю? - ти її украв у фронта,
а потім знову "надайте"....
в нас тут дерібан - по 24 долляри в харю виплеснулось,
а ви ви тут з зі своїми дозволами, буржуїни кляті....
дієзаерестрований на за халяву🤣
Він висловив стурбованість присутністю КНДР у Курській області, https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ пише Reuters.
Пентагон и разведка США считают, что разрешение наносить удары вглубь России «принесет больше проблем, чем пользы»
Непонятно это разрешение на удары вглубь, или очередное обещание с ограничениям.