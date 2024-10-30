Украина может применять американское оружие против военных КНДР, - Пентагон

Украина может использовать предоставленное Соединенными Штатами оружие против военных из Северной Кореи, участвующих в войне.

Об этом заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что касается использования оружия, то, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что оружие и возможности, которые США и другие международные партнеры предоставили Украине, являются украинским оружием и украинскими возможностями. И мы очень четко дали понять, что Украина способна использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз, которые происходят или из-за границы, или изнутри украинской территории", - подчеркнул Райдер.

В то же время он добавил, что Пентагон обеспокоен тем, что РФ намерена использовать силы КНДР в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддержать боевые действия против украинцев в Курской области.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

