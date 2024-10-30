УКР
Україна може застосовувати американську зброю проти військових КНДР, - Пентагон

Патрік Райдер

Україна може використовувати надану Сполученими Штатами зброю проти військових з Північної Кореї, які беруть участь у війні.

Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Що стосується використання зброї, то, перш за все, я хотів би підкреслити, що зброя і можливості, які США та інші міжнародні партнери надали Україні, є українською зброєю і українськими можливостями. І ми дуже чітко дали зрозуміти, що Україна здатна використовувати ці можливості для захисту своєї суверенної території від загроз, які походять або з-за кордону, або зсередини української території", – підкреслив Райдер.

Водночас він додав, що Пентагон занепокоєний тим, що РФ має намір використати сили КНДР в бойових діях проти українців або принаймні підтримати бойові дії проти українців в Курській області.

Читайте: Кілька тисяч солдатів КНДР вже вирушили до Курської області, - Пентагон

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден

КНДР (1317) зброя (7740) Пентагон (1467)
Топ коментарі
+20
З серйозним виглядом роздувають щоки ні про що. Вміють. Молодці.💪
30.10.2024 02:10 Відповісти
+16
Немощі всраті…
30.10.2024 02:20 Відповісти
+15
Ось це дякую!
Ось це врятували!
А, як що би не дозволили - корейці би дійшли до Києва без жодного пострілу?!
30.10.2024 02:19 Відповісти
Дякуємо...
30.10.2024 01:54 Відповісти
Все залежить від ОПи з сирським ,чи попруть вони на "братні народи" ,для них ... північної китайськокореї та русні ..
30.10.2024 02:45 Відповісти
А по російських можна?
30.10.2024 02:45 Відповісти
по всім азіатам можна, скажемо думали що корейці
30.10.2024 05:50 Відповісти
А як же наші в бою їх від "рассєян" відрізнять будуть? Форма російська. Зброя - російська... Паспорти видані в Якутії чи Бурятії... (та й корейців, громадян Росії, повно в РФ... Від Уссурійська до Волгограду розселилися...)
30.10.2024 04:21 Відповісти
Так кажете, наче буряти чи якути та інші ісконньіе рюзге чимось відрізняються від кореянців. За якими ознаками?
30.10.2024 08:36 Відповісти
Ти з названими мною національностями жив поряд? Бачив? Спілкувався? Якщо НІ - то про що мова? Я ЛЕКЦІЮ по антропології тут читать не збираюся... Якщо ТАК - то твоє питання не більше, ніж провокація "балабольства"...
30.10.2024 08:54 Відповісти
Вам, пані печерна патріотка, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
30.10.2024 12:50 Відповісти
Ясно... "Товариш" з свого села ніколи не вилазив та по світу не їздив і людей не знає... Однак, "захотілося потриндіть"! Поздоровляю... Тобі це вдалося... "Побалаболив... Але не більше...
30.10.2024 12:57 Відповісти
Товаріши Ваші в овразі коня доїдають.
30.10.2024 13:32 Відповісти
Ти знаєш, для чого в українській мові "лапки" використовують? А решта - я тобі вже пару разів пояснював, що ти "дерев"яний по пояс" - тільки ходить умієш... Тому - ІДИ...
30.10.2024 13:37 Відповісти
Суки !Дайте далекобійну зброю!!!
30.10.2024 04:35 Відповісти
30.10.2024 05:20 Відповісти
Ну то дайте щось, що до пхеньяну долетить
30.10.2024 05:25 Відповісти
кацапня зробила те, що робить кожного дня - вбила людей....
30.10.2024 05:39 Відповісти
в мене вже аскома на "на надайте"
нe ******* хоча б те шо надають!
візьмеш ту срану тисячю? - ти її украв у фронта,
а потім знову "надайте"....
30.10.2024 05:49 Відповісти
Більшість бажаючих навіть не роздупляться як її взяти. Хіба голодні студенти.
30.10.2024 10:08 Відповісти
Для "голодних студентів" є "закази" на авто військових та релейні шафи "в Тєлєгє".
30.10.2024 10:31 Відповісти
а ви візьмете...
30.10.2024 05:53 Відповісти
та ідіть вже...
в нас тут дерібан - по 24 долляри в харю виплеснулось,
а ви ви тут з зі своїми дозволами, буржуїни кляті....
30.10.2024 06:22 Відповісти
щє один регуліровщік...
дієзаерестрований на за халяву🤣
30.10.2024 06:54 Відповісти
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на її територію.

Він висловив стурбованість присутністю КНДР у Курській області, https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ пише Reuters.
30.10.2024 07:05 Відповісти
Тобто, Україна повинна #бнути по Пхеньяну? Підтримую!
30.10.2024 09:07 Відповісти
Ура Ура Ура какая немыслимая щедрость. Слава США Слава Слава Слава
30.10.2024 08:00 Відповісти
30.10.2024 08:21 Відповісти
Навіщо? В нас є лопати.
30.10.2024 08:33 Відповісти
"Что касается использования оружия, то, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что оружие и возможности, которые США и другие международные партнеры предоставили Украине, являются украинским оружием и украинскими возможностями. И мы очень четко дали понять, что Украина способна использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз, которые происходят или из-за границы, или изнутри украинской территории", - подчеркнул Райдер."

Пентагон и разведка США считают, что разрешение наносить удары вглубь России «принесет больше проблем, чем пользы»

Непонятно это разрешение на удары вглубь, или очередное обещание с ограничениям.
30.10.2024 09:10 Відповісти
Американский Решало дает добро
30.10.2024 16:03 Відповісти
 
 