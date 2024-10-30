Україна може застосовувати американську зброю проти військових КНДР, - Пентагон
Україна може використовувати надану Сполученими Штатами зброю проти військових з Північної Кореї, які беруть участь у війні.
Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Що стосується використання зброї, то, перш за все, я хотів би підкреслити, що зброя і можливості, які США та інші міжнародні партнери надали Україні, є українською зброєю і українськими можливостями. І ми дуже чітко дали зрозуміти, що Україна здатна використовувати ці можливості для захисту своєї суверенної території від загроз, які походять або з-за кордону, або зсередини української території", – підкреслив Райдер.
Водночас він додав, що Пентагон занепокоєний тим, що РФ має намір використати сили КНДР в бойових діях проти українців або принаймні підтримати бойові дії проти українців в Курській області.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Ось це врятували!
А, як що би не дозволили - корейці би дійшли до Києва без жодного пострілу?!
нe ******* хоча б те шо надають!
візьмеш ту срану тисячю? - ти її украв у фронта,
а потім знову "надайте"....
в нас тут дерібан - по 24 долляри в харю виплеснулось,
а ви ви тут з зі своїми дозволами, буржуїни кляті....
дієзаерестрований на за халяву🤣
Він висловив стурбованість присутністю КНДР у Курській області, https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ пише Reuters.
Пентагон и разведка США считают, что разрешение наносить удары вглубь России «принесет больше проблем, чем пользы»
Непонятно это разрешение на удары вглубь, или очередное обещание с ограничениям.