Україна може застосовувати американську зброю проти військових КНДР, - Пентагон

Україна може використовувати надану Сполученими Штатами зброю проти військових з Північної Кореї, які беруть участь у війні.

Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер

"Що стосується використання зброї, то, перш за все, я хотів би підкреслити, що зброя і можливості, які США та інші міжнародні партнери надали Україні, є українською зброєю і українськими можливостями. І ми дуже чітко дали зрозуміти, що Україна здатна використовувати ці можливості для захисту своєї суверенної території від загроз, які походять або з-за кордону, або зсередини української території", – підкреслив Райдер.

Водночас він додав, що Пентагон занепокоєний тим, що РФ має намір використати сили КНДР в бойових діях проти українців або принаймні підтримати бойові дії проти українців в Курській області.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

