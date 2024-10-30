Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.
Про це Остін сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з південнокорейським колегою, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Остіна, Вашингтону відомо, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів для тренувань на сході Росії. Частина цих військових уже перемістилися ближче до України.
"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану", - сказав очільник оборонного відомства США.
Водночас глава Пентагону вважає, що залучення Кремлем військових КНДР у війну проти України говорить про те, що у диктатора Путіна великі проблеми.
"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Але ці глибоко тривожні події лише підкреслюють важливість нашого альянсу з Південною Кореєю",- заявив американський міністр.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
,,Дякую, дуже дякую"
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
"Л" - логіка
Втім, мабуть і те, й інше.
Так, якщо активно допомогати Україні то американцям доведеться від чогось відмовитись!
Але якщо кацапи переможуть то відмовлятися доведеться від дуже багатьох речей, бо почнеться нова гонка озброєнь і крім того, треба буде рятувати Європу: бо без США, армії країн НАТО не вистоять!
Занадто довго всі переймалися питанням як ще скоротити витрати на озброєння та утримання армії.
Він записав у своїй гімно-"конституці", що п'ять областей України -- це тепер параша. І кидає сотні й тисячі орків у м'ясні штурми, щоб забрати всю територію цих областей, незважаючи на втрати.
А ви, пане Остін (і решта влади США) продовжуєте називати його "mr. president", хоча він ніякий не президент, а йхлоу, бо його "президентські" вибори були ні разу не легітимні. І ви про це прекрасно знаєте. Але продовжуєте клеїти дурня, і підтримувати (у багатьох відношеннях) тюрму народів, а не Україну.
Поміркуйте про це.
Я зараз заплАчу...