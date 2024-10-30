УКР
Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін

Остін про залучення РФ військ КНДР у війні проти України

Очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.

Про це Остін сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з південнокорейським колегою, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Остіна, Вашингтону відомо, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів для тренувань на сході Росії. Частина цих військових уже перемістилися ближче до України.

"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану", - сказав очільник оборонного відомства США.

Читайте також: Україна може застосовувати американську зброю проти військових КНДР, - Пентагон

Водночас глава Пентагону вважає, що залучення Кремлем військових КНДР у війну проти України говорить про те, що у диктатора Путіна великі проблеми.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Але ці глибоко тривожні події лише підкреслюють важливість нашого альянсу з Південною Кореєю",- заявив американський міністр.

Читайте також: КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Читайте також: Невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває в Україні, - CNN

Автор: 

КНДР (1318) Пентагон (1467) росія (67966) Остін Ллойд (521)
Топ коментарі
+15
Ваша стурбованість зупине ***** і косооких недомірків.
показати весь коментар
30.10.2024 21:35 Відповісти
+9
(пошепки):
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
показати весь коментар
30.10.2024 21:38 Відповісти
+9
але дерьмачила, зеля, абрахамія, та вся їхня свора братви, включаючи корабельних, за підтримки ***** - зможуть перемогти Україну! ((((
показати весь коментар
30.10.2024 21:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дякую,велике спасiбi
показати весь коментар
30.10.2024 21:33 Відповісти
в оригіналі трішки не так...
,,Дякую, дуже дякую"
показати весь коментар
30.10.2024 21:40 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 21:46 Відповісти
Та нема за що.
показати весь коментар
30.10.2024 22:21 Відповісти
Вмієш ти заспокоіти
показати весь коментар
30.10.2024 21:34 Відповісти
Ваша стурбованість зупине ***** і косооких недомірків.
показати весь коментар
30.10.2024 21:35 Відповісти
Потужна стурбованість партнерів не дасть )(уйлу перемогти.
показати весь коментар
30.10.2024 22:15 Відповісти
(пошепки):
Остіне! А чого це в тебе ніс видовжується?
показати весь коментар
30.10.2024 21:38 Відповісти
потужне заспокоєня )
показати весь коментар
30.10.2024 21:40 Відповісти
Спочатку треба уточнити - чи можна вважати Курську область Українською? Якщо так, то це означає, що американську зброю можна використовувати для знищення і козломордих чортів і північно-корейських рабів.
показати весь коментар
30.10.2024 21:42 Відповісти
Поки що ні Байден ні Остін це не уточнили публічно.
показати весь коментар
30.10.2024 21:43 Відповісти
ми не дамо йому виграти, але й не дамо програти?
показати весь коментар
30.10.2024 21:42 Відповісти
але дерьмачила, зеля, абрахамія, та вся їхня свора братви, включаючи корабельних, за підтримки ***** - зможуть перемогти Україну! ((((
показати весь коментар
30.10.2024 21:44 Відповісти
"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї."

"Л" - логіка
показати весь коментар
30.10.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 21:45 Відповісти
А з підтримкою Антимайдану у владі?
показати весь коментар
30.10.2024 21:46 Відповісти
Благодаря Западу Оман не может воплотиться.
показати весь коментар
30.10.2024 21:54 Відповісти
Віримо, віримо.
показати весь коментар
30.10.2024 21:57 Відповісти
Говорили,балакали,......сіли та й заплакали...
показати весь коментар
30.10.2024 22:04 Відповісти
77% американских граждан в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы по медицинским показателям без какого-либо исключения - Пентагон
показати весь коментар
30.10.2024 22:07 Відповісти
Ожиріння, чи істерика, якщо насильно відібрати мобілку?

Втім, мабуть і те, й інше.
показати весь коментар
30.10.2024 22:18 Відповісти
по тим критеріям 99% громадян України віком 25-60 були б непридатні до служби.
показати весь коментар
30.10.2024 22:34 Відповісти
Ці високопарні заяви вже дістали.
Так, якщо активно допомогати Україні то американцям доведеться від чогось відмовитись!
Але якщо кацапи переможуть то відмовлятися доведеться від дуже багатьох речей, бо почнеться нова гонка озброєнь і крім того, треба буде рятувати Європу: бо без США, армії країн НАТО не вистоять!
Занадто довго всі переймалися питанням як ще скоротити витрати на озброєння та утримання армії.
показати весь коментар
30.10.2024 22:11 Відповісти
А навіщо йому перемагати Україну?

Він записав у своїй гімно-"конституці", що п'ять областей України -- це тепер параша. І кидає сотні й тисячі орків у м'ясні штурми, щоб забрати всю територію цих областей, незважаючи на втрати.

А ви, пане Остін (і решта влади США) продовжуєте називати його "mr. president", хоча він ніякий не президент, а йхлоу, бо його "президентські" вибори були ні разу не легітимні. І ви про це прекрасно знаєте. Але продовжуєте клеїти дурня, і підтримувати (у багатьох відношеннях) тюрму народів, а не Україну.

Поміркуйте про це.
показати весь коментар
30.10.2024 22:16 Відповісти
а от з "підтримкою" банди зеленських зрадників-мародерів Україна може і нЕ перемогти..
показати весь коментар
30.10.2024 22:49 Відповісти
не ну спасиба канешна за такой оптимизм, тока сказать оно легче чем сделать
показати весь коментар
30.10.2024 23:18 Відповісти
Зато Украина сможет в короткий срок победить агрессора и оккупанта, если получит сразу все необходимое вооружение, включая 200 самолетов и 2000 томагавков вместе с членством в НАТО.
показати весь коментар
30.10.2024 23:23 Відповісти
Все вірно: ***** з корейцями не зможе примусити Україну капітулювати. А от з допомогою ЕрЗе - дуже і дуже вірогідно доможеться своєї мети ліквудувати Україну як суверену державу.
показати весь коментар
30.10.2024 23:27 Відповісти
З підтримкою КНДР - ні , з вашою - легко .
показати весь коментар
30.10.2024 23:57 Відповісти
Чомусь віри вам все менше і менше… світ летить у безодню…
показати весь коментар
31.10.2024 03:12 Відповісти
Як виявилось американці прості брехуни і грають в свої ігри чужими руками.
показати весь коментар
31.10.2024 03:37 Відповісти
Але зможе Україну знищити з підтримкою зеленських та єрмаків.
показати весь коментар
31.10.2024 06:02 Відповісти
А с таким как ты Остин шмостин, мы и победить не сможем!
показати весь коментар
31.10.2024 06:29 Відповісти
Смєщно пошутіл... Їм (кацапам та гіпотетичним кімірчєновцам) у випадку чого,длпоможе 5-а колона ЗЄльоних корупціонерів та просто зрадників...
показати весь коментар
31.10.2024 07:31 Відповісти
Пан Остін стурбований!
Я зараз заплАчу...
показати весь коментар
31.10.2024 07:52 Відповісти
 
 