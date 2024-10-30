Южная Корея пока не рассматривает поставки снарядов калибра 155 мм в Украину

Южная Корея пока не рассматривает возможность прямых поставок артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украину.

Об этом сообщает агентство Үопһаг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Со ссылкой на собственные источники агентство отметило, что возможность поставки не рассматривается, а также уточнило, что от украинской стороны такого запроса не поступало.

"Хотя сейчас вопрос поставки оружия Украине не обсуждается, чиновник заявил, что в первую очередь будет рассматриваться вопрос о поставках оружия оборонного назначения", - отмечается в сообщении.

Также Сеул на этой неделе планирует начать переговоры с Украиной относительно визита специального представителя Киева в Южную Корею, поскольку две страны пообещали усилить меры в ответ на размещение войск Северной Кореи в России.

Высокопоставленный чиновник администрации президента поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников, согласно которой в Россию переброшено не менее 11 тыс. северокорейских военнослужащих, некоторые из которых направлены в западный регион России вблизи границы с Украиной.

Во время телефонного разговора с президентом Юн Сок Йолем во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре направит в Южную Корею специальную делегацию для координации действий в ответ на отправку войск Северной Кореи в Россию.

"Украинской стороне понадобится день или два, чтобы назначить специального представителя и завершить план визита и проведения здесь обсуждений", - сообщил журналистам чиновник на условиях анонимности.

Южная Корея рассматривает возможность отправки группы для мониторинга северокорейской военной деятельности на полях сражений, чтобы оценить потенциальные последствия для безопасности, поскольку Пхеньян может получить военные технологии от России в обмен на развертывание своих войск и изучить современную тактику ведения войны, по словам чиновника. Многие считают, что передача может представлять "прямую военную угрозу" для Южной Кореи.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

