Південна Корея поки не розглядає постачання снарядів 155 мм в Україну

Південна Корея поки не розглядає можливість прямого постачання артилерійських снарядів 155 мм в Україну.

Про це повідомляє агентство Yоnhаr, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З посиланням на власні джерела агентство зазначило, що можливість постачання не розглядається, а також уточнило, що від української сторони такого запиту не надходило.

"Хоча наразі питання постачання зброї Україні не обговорюється, посадовець заявив, що насамперед розглядатиметься питання про постачання зброї оборонного призначення", - зазначається в повідомленні.

Також Сеул цього тижня планує розпочати переговори з Україною щодо візиту спеціального представника Києва до Південної Кореї, оскільки дві країни пообіцяли посилити заходи у відповідь на розміщення військ Північної Кореї в Росії.

Високопосадовець адміністрації президента поділився оцінкою розвідки Південної Кореї та її союзників, згідно з якою в Росію перекинуто щонайменше 11 тис. північнокорейських військовослужбовців, деяких із яких спрямовано в західний регіон Росії поблизу кордону з Україною.

Під час телефонної розмови з президентом Юн Сок Йолем у вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром направить до Південної Кореї спеціальну делегацію для координації дій у відповідь на відправлення військ Північної Кореї в Росію.

"Українській стороні знадобиться день або два, щоб призначити спеціального представника і завершити план візиту та проведення тут обговорень", - повідомив журналістам посадовець на умовах анонімності.

Південна Корея розглядає можливість відправки групи для моніторингу північнокорейської військової діяльності на полях битв, щоб оцінити потенційні наслідки для безпеки, оскільки Пхеньян може отримати військові технології від Росії в обмін на розгортання своїх військ і вивчити сучасну тактику ведення війни, за словами посадовця. Багато хто вважає, що передача може становити "пряму військову загрозу" для Південної Кореї.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

