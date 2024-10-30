УКР
3 370 41

Це завдання для наших військових, - міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Кім Йонг Хен пропонує відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив про необхідність відправити до України спостерігачів та аналітичну групу.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з главою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі розміщення Росією військ КНДР на території Курської області РФ, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу.

"Це очевидне завдання для наших військових ... відправити спостерігачів і аналітичну групу на російсько-Українську війну. І я б навіть сказав, що якщо ми не надішлемо наших спостерігачів чи аналітичну групу, це означатиме, що ми несумлінно виконуємо свою роботу", - сказав Кім Йонг Хен.

Зазначимо, що на брифінгу очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.

Читайте також: КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Читайте також: У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

КНДР (1318) росія (67966) Південна Корея (478)
Топ коментарі
+12
А чого вони мають бути більшими українцями ніж мешканці україни ?
73% населення проголосувало за Ze-шапіто
Якби половина , та де там половина , чверть з них пішла у ЗСУ - то не було б проблем з комплектацією

Я не маю нічого проти тих хто не робив помилки 2019 + побачив , що влада профукала кредит довіри наданий у 2022 , але якого бісу ті хто "голосував по приколу" не бажають пожинати наслідки своїх приколів - оце питання
показати весь коментар
31.10.2024 00:07 Відповісти
+7
Вони жерти не просють, зате північних від бурятів точно зможуть
показати весь коментар
31.10.2024 00:22 Відповісти
+5
у нас і так дофіга спостерігачів і аналітиків
показати весь коментар
31.10.2024 00:11 Відповісти
Та вже надішліть декілька тисяч власних вояків зі спорядженням. Хай хоч побачать що таке ******* війна. Вам же буде краще. Чи у вас тільки хлопці пластичні операції можуть робити собі та кей поп співати?
показати весь коментар
30.10.2024 23:57 Відповісти
А чого вони мають бути більшими українцями ніж мешканці україни ?
73% населення проголосувало за Ze-шапіто
Якби половина , та де там половина , чверть з них пішла у ЗСУ - то не було б проблем з комплектацією

Я не маю нічого проти тих хто не робив помилки 2019 + побачив , що влада профукала кредит довіри наданий у 2022 , але якого бісу ті хто "голосував по приколу" не бажають пожинати наслідки своїх приколів - оце питання
показати весь коментар
31.10.2024 00:07 Відповісти
Шапіто, це читати діалог двох ухилянтіві зрадників, одного з Чехії іншого з Німеччини, які розповідають хто і що кому винен Україні, і які вони патріоти сидячи за кордоном.
Які крім того, ще самі втекли з західної України, а свої квартири здають біженцям за всі гроші світу.
Моралісти всраті.
показати весь коментар
31.10.2024 05:14 Відповісти
Шапіто , це коли хлопчик , що спочатку голосував по приколу ,а потім повірив у шашлики і зараз ховається від ТЦК щось корябає про ухилянтів

А наступного разу подумай чому попри те , що ситуація була складніша у 2014-2019 народ так масово не виїзджав з України

А от коли твій хозяїн за якого ти поп приколу проголосував у 2019 розповідав , що замість оборону будуть шашлики , то мільйони українців зрозуміли , що нам з вашим шапіто - не по дорозі

Тому не скавчи , жопік. Не цікаво. Цю стару зомбофонівську методичку я вже чув і не раз
Ти краще скажи , чому ти вирішив , ботва , що я з західу України ,я - з півдня
показати весь коментар
31.10.2024 06:48 Відповісти
??? Чому вони повинні посилати своїх військових хз куди на війну??? Бо кінчеіновці воюють за кацапів? Ну смішно таке читати бл. Може німці повинні побачити війну ,їм же краще буде? Чи у вас хлопці тільки можуть пиво жрать з баварськими ковбасками?
показати весь коментар
31.10.2024 01:34 Відповісти
Вони мають слати свої війська в той час як пару армійських зєднань воєнів сидить у дойчеляндії на матеріальній допомозі ?
показати весь коментар
31.10.2024 08:16 Відповісти
Так Найвєлічайший Лідор не підписав такої угоди, він підписав якийсь папірець для свого, виключно свого піару на марафоні.
показати весь коментар
31.10.2024 08:36 Відповісти
Хлопці тільки пластичні операції можуть робити? Ну-ну. В Південної Кореї одна з найбоєспособніших армій світу. Там ВСІ чоловіки проходять 2 річну обов'язкову службу, ВСІ, навіть знаменитості і діти чиновників і багатіїв. Деякі з них навіть в морській піхоті служили. І таке десятиліттями. Так що нічого за їх армію переживати.

І ще, з якого біса вони повинні приїзджати на війну? Яким боком вони до захисту України? Тут вже всі чоловіки, які хотіли "просто пєрестать стрєлять" закінчилися? Знову "нам всє далжни"?
показати весь коментар
31.10.2024 12:47 Відповісти
який Остін впевнений та рішучій.
показати весь коментар
31.10.2024 00:04 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 00:10 Відповісти
у нас і так дофіга спостерігачів і аналітиків
показати весь коментар
31.10.2024 00:11 Відповісти
Вони жерти не просють, зате північних від бурятів точно зможуть
показати весь коментар
31.10.2024 00:22 Відповісти
відрізнити*
показати весь коментар
31.10.2024 00:23 Відповісти
В совецькі часи ще б необхідно було зібрати мітинг, випустити стінгазету, повісити над входом відповідний транспарант та узяти на себе підвищені соцзобов'язання.
показати весь коментар
31.10.2024 00:23 Відповісти
Ну а нам ці сростерегачі навіщо? Накуя? Який зиск?
показати весь коментар
31.10.2024 00:25 Відповісти
як нафуя ? спостерігачі то спецназ...такі як Рембо всі..круті як яйця
показати весь коментар
31.10.2024 00:31 Відповісти
Ну вони зможуть офіційно підтвердити, що воюють кімченіновці. Бо зеленим пдарасам з чашечками кофє вже ніхто не вірить.
показати весь коментар
31.10.2024 01:37 Відповісти
інвалідів відправити не пробували..?сліпих глухих
показати весь коментар
31.10.2024 00:28 Відповісти
Ковдри і шоломи. Вони з Меркель і Обамою мабуть радились.
показати весь коментар
31.10.2024 00:32 Відповісти
Якщо спостерігачів буде тисяч 50 і всі озброєні то присилайте. А чергових ,,ОБСЄ,, тільки вузькооких то непотрібно.
показати весь коментар
31.10.2024 01:06 Відповісти
Ще занепокоювачів побільше і стурбованих парк десятків. А 155мм снаряди? Та ну нах. Ескалація. Довбаний маразм.
показати весь коментар
31.10.2024 01:22 Відповісти
Ну в них працюють закони , от того і живуть вони добре . Якщо захочуть приймуть рішення надавати військову допомогу, ні - ну зобов'язань у них перед нами ніяких немає. Це не зелений шапітолій, конституція - та пох на ту конституцію , роби що хочеш.
показати весь коментар
31.10.2024 01:41 Відповісти
Ми якби то теж не зобов'язані приймати їх спостерігачів та аналітиків.
показати весь коментар
31.10.2024 03:16 Відповісти
не приймай, якщо тобі не вигідне співробітництво з Південною Кореєю
показати весь коментар
31.10.2024 09:44 Відповісти
А нам пропонують співробітництво? Чи просто пропонують прийняти состерігачів?
показати весь коментар
31.10.2024 10:59 Відповісти
а корейці зацікавлені в співробітництві? чи нам зброї не вистачає? Ми повинні першими були почати домовлятись десь з 22 року
показати весь коментар
31.10.2024 12:01 Відповісти
Співробітництво має бути взаємовигідним. Якщо південнокорейці просто хочуть поспостерігати та повчитися на українській крові, самі нічого Україні не даючи - най гребуть кудись далеко.
Там 8 мільонів снарядів, ракети і 10 тисяч військових, а тут "спостерігачі"...не просто так диктаторські режими під час війни сильнійші...
показати весь коментар
31.10.2024 03:14 Відповісти
Зараз такі війни, що й особистої присутності не потрібно для вивчення її аспектів. Все знімається і викладається в інфопростір до найменших дрібниць. І особливо цікаво читати думки, що пвд. Корея повинна прислати до на нас тисячі своїх військових або давати ******* ракет і *********** , бо кімченіновці з кацапами. Я не розумію в якому світі рожевих поні живут ті що пишуть таке. А якщо кінЧеНий пошле своє стадо десь в Африку воювати , пвд. Корея і туди повинна когось відсилати ?
показати весь коментар
31.10.2024 10:33 Відповісти
Кімчениновці до РФ вже поставили до 8 мільонів снарядів - це значно більше, ніж нам надали всі країни разом узяті.
Якщо одна малесенька вшива північна корея може поставити агресору снарядів у рази більше, ніж усе НАТО - це наводить на погані думки щодо майбутнього нашої планети.
показати весь коментар
31.10.2024 11:02 Відповісти
Добре, кацапи до вторгнення в Україну, відрізали голови та знищували міста в Сирії . Щось я не бачив щоб Україна відправляла туди свої війська, мільйони *********** і все інше про що тут пишуть. Це ж також наші вороги-с
показати весь коментар
31.10.2024 11:35 Відповісти
кацапи поїхали в Північну корею в 23 році, домовились з ними, заплатили або передали ЯЗ, або технології, і отримали снаряди.

Що ти Південній Кореї дав, щоб вони снаряди тобі прислали? може ти заплатив? може ще щось? ах да, ***** ти не зробив, разом зі своїм презом. Навіть дипломатів не послали домовлятись хоч про щось.
показати весь коментар
31.10.2024 12:06 Відповісти
"спостерігачі", какая прелесть! нам тільки спостерігачі завадило! пiсец, уйроди. бонби давай!
показати весь коментар
31.10.2024 05:17 Відповісти
Тепер і південнокореські військові будуть вивчати тактику північнокорейців на Україні спостерігаючи, як північнокорейські війська будуть битися з ЗСУ.
Зручно, інформативно...
показати весь коментар
31.10.2024 07:52 Відповісти
несумлінно знач херово. автор не знає української, що калькою перекладає
показати весь коментар
31.10.2024 07:56 Відповісти
несомненно - безсумнівно
показати весь коментар
31.10.2024 07:57 Відповісти
Запрошуємо усіх бажаючих
показати весь коментар
31.10.2024 08:38 Відповісти
Аналітики, спостерегачі, підглядачи, яка від всіх цих фахівців користь для оборони України? Вони вирішують свої питання, дивлячись на цю мясорубку. Де зброя, де дієві санкції, де війська союзникив( чи є вони в нас - союзники?).
показати весь коментар
31.10.2024 10:11 Відповісти
А що , є хоч один воєнний договір, хоч з однією країною світу? Про наркОманські мирні плани і гарантії безпеки можна не писати.
показати весь коментар
31.10.2024 10:35 Відповісти
А де наша зброя? До речі про Нептуни - США допомогли з виготовленням головок наведення, Данія замовила у західного виробника двигуни, паливом забезпечила ще одна дуже далека країна, а "наші" 5-6 менеджерів не змогли організувати виготовлення самих корпусів...
То на*уя таким папуасам далі допомагати?
показати весь коментар
31.10.2024 11:58 Відповісти
Буба не дозволить. Точніше єрмак не дозволить.
показати весь коментар
31.10.2024 11:54 Відповісти
Так смішно читати, як насміхаються з аналітиків. Ви Бутусова давно дивилася? Знаєте, що в нашій армії практично нічого не аналізується? То може хоч корейці зроблять цю роботу і поділяться хоч чимось з нашим ГШ? Тільки ідіоти недооцінюють роль аналітики у війні
показати весь коментар
31.10.2024 12:52 Відповісти
 
 