Це завдання для наших військових, - міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив про необхідність відправити до України спостерігачів та аналітичну групу.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з главою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі розміщення Росією військ КНДР на території Курської області РФ, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу.

"Це очевидне завдання для наших військових ... відправити спостерігачів і аналітичну групу на російсько-Українську війну. І я б навіть сказав, що якщо ми не надішлемо наших спостерігачів чи аналітичну групу, це означатиме, що ми несумлінно виконуємо свою роботу", - сказав Кім Йонг Хен.

Зазначимо, що на брифінгу очільник Пентагону Ллойд Остін висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти Україну, попри те, що РФ вже розмістила на своїй території тисячі північнокорейських військових.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

