КНДР імовірно проситиме про ядерні технології в РФ в обмін за допомогу військами, - CNN
Північна Корея дуже ймовірно попросить Росію поділитись "просунутими технологіями" в сфері ядерних розробок.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Водночас Йонг Хен не вірить, що розгортання військ КНДР для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але вважає, що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
навіть на це мозококу не висталчило....
а тоді Україна і справді була парламентською республікою....
1. Кабинет Министров Украины - именно он утверждает порядок экспорта и импорта вооружений, а также выдает лицензии на такие операции.
2. Государственная служба экспортного контроля Украины - этот орган осуществляет контроль за экспортом, импортом и международной передачей товаров военного назначения и двойного использования. Без разрешения этой службы экспорт оружия невозможен.
3. Президент Украины - может принимать решения в рамках нацбезопасности, а также согласовывать или запретить экспортные контракты, если это затрагивает национальные интересы Украины.
Кроме того, все операции с оружием, особенно его экспорт, регулируются международными договорами, которые подписала Украина, включая Договор о торговле оружием (ATT), что накладывает определенные обязательства и ограничения на продажу вооружений другим странам.
Кислоокий пончик з личком школяра-дебіла! Вдовольнишся й засунутими технологіями!
Кім Чен Ин хоче передової телеметрії, технологій атомних підводних човнів, військових супутників і передових технологій міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).
Вето Росії у березні 2024 року на повторне надання повноважень наглядовому органу ООН щодо розповсюдження зброї масового знищення в Північній Кореї спрямоване на демонтаж усього режиму санкцій ООН щодо Пхеньяна.
https://www.csis.org/analysis/threat-no-other-russia-north-korea-military-cooperation A Threat Like No Other: Russia-North Korea Military Cooperation
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
і кожний навіть і думати не xоче, шо тітанік не v ту сторону,,,,
Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї.
У Сеулі вважають, що близько трьох тисяч солдатів та офіцерів з КНДР вже перебувають у західній частині Росії та проходять підготовку. Тоді, імовірно, контингент з Північної Кореї розділять і відправлять частково в Курську область, частково на Донбас.