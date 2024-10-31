УКР
Новини
2 687 51

КНДР імовірно проситиме про ядерні технології в РФ в обмін за допомогу військами, - CNN

КНДР ймовірно проситиме про ядерні технології в РФ

Північна Корея дуже ймовірно попросить Росію поділитись "просунутими технологіями" в сфері ядерних розробок.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Водночас Йонг Хен не вірить, що розгортання військ КНДР для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але вважає, що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

Читайте: Це завдання для наших військових, - міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Автор: 

КНДР (1318) росія (67966)
Топ коментарі
+3
ні, поки що предвиборча агітація, потім інавгурація, потім ізоляція...
показати весь коментар
31.10.2024 02:19 Відповісти
+1
Алло, Байден, це ескалація, чи ще ні?
показати весь коментар
31.10.2024 02:00 Відповісти
+1
чюю тебе сцинок, чюю...
показати весь коментар
31.10.2024 02:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Алло, Байден, це ескалація, чи ще ні?
показати весь коментар
31.10.2024 02:00 Відповісти
чюю тебе сцинок, чюю...
показати весь коментар
31.10.2024 02:15 Відповісти
ні, поки що предвиборча агітація, потім інавгурація, потім ізоляція...
показати весь коментар
31.10.2024 02:19 Відповісти
мояж ж ти руда лапа - все за всіх знаєшь?
показати весь коментар
31.10.2024 02:23 Відповісти
Той, хто має очі - бачить, той, хто має вуха - чує, той, хто має мозок - розуміє.
показати весь коментар
31.10.2024 02:28 Відповісти
тобто штата нема... - і тебе, сцинок, почюв...
показати весь коментар
31.10.2024 02:31 Відповісти
кидай бухать, підоросток.
показати весь коментар
31.10.2024 02:35 Відповісти
тобто ти теж палітрук?
показати весь коментар
31.10.2024 02:41 Відповісти
сатіва чи гриби?
показати весь коментар
31.10.2024 02:43 Відповісти
впізнаю палітрука-камандіра !
показати весь коментар
31.10.2024 02:47 Відповісти
повікипедійся там там щє трохі ...
показати весь коментар
31.10.2024 02:49 Відповісти
мене устроїть і яєшня - вмієш?
показати весь коментар
31.10.2024 03:08 Відповісти
а всьоґо то і треба було спіздити - Арізона!
навіть на це мозококу не висталчило....
показати весь коментар
31.10.2024 02:38 Відповісти
так якиj штат кажете?
показати весь коментар
31.10.2024 02:43 Відповісти
штат на куди пійдеш на голoснути?
показати весь коментар
31.10.2024 02:25 Відповісти
Ізоляція кого і від чого?
показати весь коментар
31.10.2024 04:21 Відповісти
Ізоляціонізм - напрям в офіційній зовнішній політиці, в основу якого покладено ідею незалученості у справах за межами певної держави, та метою якого є досягнення усіх нагальних цілей розвитку держави виключно силами цієї держави, без залучення економічного чи політичного співробітництва з іноземними державами або наддержавними структурами.
показати весь коментар
31.10.2024 07:32 Відповісти
Перечитай свою відповідь, а потім моє питання ще раз.
показати весь коментар
31.10.2024 17:29 Відповісти
перечитай мою відповідь ще раз, можеш по складам, щоб краще зрозуміти.
показати весь коментар
31.10.2024 21:20 Відповісти
Оцей діскавері хоч і ідіот, але тебе опустив знатно, там тобі і місце.
показати весь коментар
01.11.2024 06:39 Відповісти
до ваших ідіотських глибин мені опускатись не цікаво. Залишайтесь там разом із своїм співвітчизником діскавері.
показати весь коментар
01.11.2024 12:25 Відповісти
і хто тоді був примьjeркою?
а тоді Україна і справді була парламентською республікою....
показати весь коментар
31.10.2024 02:55 Відповісти
Прем'єр по Конституції не має повноважень на продаж зброї. Перша підпіс міноборони, друга прем'єра, третя президента. Але винувата тільки Юля.
показати весь коментар
31.10.2024 03:06 Відповісти
уважніше констітуцію - в разі неможливості президентом виконувати свої обовьзки - хряк стає виконувачем тих обоьязків яких президент не може....
показати весь коментар
31.10.2024 03:20 Відповісти
мене 30+ років в Україні нема і я знаю Констітуцію України ліпше ніж ти?
показати весь коментар
31.10.2024 03:29 Відповісти
кого шо цікавить...
показати весь коментар
31.10.2024 03:55 Відповісти
В Украине право продавать оружие за границу регулируется государством, а именно специальными органами власти. Согласно законодательству, к таким органам относятся:

1. Кабинет Министров Украины - именно он утверждает порядок экспорта и импорта вооружений, а также выдает лицензии на такие операции.

2. Государственная служба экспортного контроля Украины - этот орган осуществляет контроль за экспортом, импортом и международной передачей товаров военного назначения и двойного использования. Без разрешения этой службы экспорт оружия невозможен.

3. Президент Украины - может принимать решения в рамках нацбезопасности, а также согласовывать или запретить экспортные контракты, если это затрагивает национальные интересы Украины.

Кроме того, все операции с оружием, особенно его экспорт, регулируются международными договорами, которые подписала Украина, включая Договор о торговле оружием (ATT), что накладывает определенные обязательства и ограничения на продажу вооружений другим странам.
показати весь коментар
31.10.2024 04:24 Відповісти
Нікого не цікавить, що вони вже мають ядерку, для кого ці дебільні новини....
показати весь коментар
31.10.2024 07:42 Відповісти
ну не на шару ж 10000 штук собак на убой...
показати весь коментар
31.10.2024 02:14 Відповісти
Північна Корея дуже ймовірно попросить Росію поділитись "просунутими технологіями"

Кислоокий пончик з личком школяра-дебіла! Вдовольнишся й засунутими технологіями!
показати весь коментар
31.10.2024 02:16 Відповісти
Полішенель знову каже, що і так всім зрозуміле
показати весь коментар
31.10.2024 03:01 Відповісти
вас там долботлів зелених і правда разvодять?
показати весь коментар
31.10.2024 04:07 Відповісти
Те, що почалося як продаж Північною Кореєю стрілецької зброї групі Вагнера в листопаді 2022 року, було визнано держсекретарем Ентоні Блінкеном як «предмет глибокого занепокоєння» щодо надання Північною Кореєю 5 мільйонів артилерійних *********** і десятків балістичних ракет.

Кім Чен Ин хоче передової телеметрії, технологій атомних підводних човнів, військових супутників і передових технологій міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

 Вето Росії у березні 2024 року на повторне надання повноважень наглядовому органу ООН щодо розповсюдження зброї масового знищення в Північній Кореї спрямоване на демонтаж усього режиму санкцій ООН щодо Пхеньяна.

https://www.csis.org/analysis/threat-no-other-russia-north-korea-military-cooperation A Threat Like No Other: Russia-North Korea Military Cooperation
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
показати весь коментар
31.10.2024 03:15 Відповісти
и каждій не хочет и думать о том - куда титаник пливет(с)
показати весь коментар
31.10.2024 03:24 Відповісти
перевожу на мову...
і кожний навіть і думати не xоче, шо тітанік не v ту сторону,,,,
показати весь коментар
31.10.2024 04:12 Відповісти
Думать треба було раніше. Зараз лишилося тільки помолитися за упокій!
показати весь коментар
31.10.2024 04:26 Відповісти
Казали такі ідіоти як ти.
показати весь коментар
31.10.2024 06:26 Відповісти
Усе правильно робить пiвнiчна корея. Куй на всих ложила. А ми такi правильнi, що я куею!
показати весь коментар
31.10.2024 05:10 Відповісти
Журналісти зазначають, що Північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих країн у світі, де приблизно третина з 26 мільйонів жителів є або військовослужбовцями, або в резерві. Чоловікам загрожує обовʼязкова військова повинність від восьми до десяти років; жінки повинні служити пʼять років.

Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї.

показати весь коментар
31.10.2024 05:31 Відповісти
Любі сусіди з півдня, у вас такі ціни шо у нас,але у вашіх доллярах.Такоґо не було при Трампо. Саме при Трампо знисчили тих кацапів у Сиріі, вперше в історіі, а шо сліпі джо? Дае зброю, чи не дае, на пів шішечкі, і така сама та Камала.
показати весь коментар
31.10.2024 05:28 Відповісти
Сумніваюся що існують "просунуті ядерні технології" які ще недоступні КНДР. Це вам не нанометрові процесори, все досліджено і відкрито давно. Тим більше коли вони можуть отримати їх від Китаю коли захочуть.
показати весь коментар
31.10.2024 06:19 Відповісти
Жодної ймовірності війни на корейському півострові немає і не може бути. Десь за місяць два маленькі голодні бібізянки знищать той півострів, але без жодної загрози. Так що ескалації не буде бо всім в принципі пофіг на те
показати весь коментар
31.10.2024 06:37 Відповісти
Товстун Кім погрожує: Північна Корея провела "дуже важливе випробування", запустивши міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) за наказом Кім Чен Ина, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA)
показати весь коментар
31.10.2024 07:44 Відповісти
Чисельність північнокорейських військ у Кацапстане оцінюється в 11 000 осіб, але на фронті їх поки що не помітили. Про це у середу, 30 жовтня, повідомляє BBC із посиланням на Раду національної безпеки Південної Кореї.

У Сеулі вважають, що близько трьох тисяч солдатів та офіцерів з КНДР вже перебувають у західній частині Росії та проходять підготовку. Тоді, імовірно, контингент з Північної Кореї розділять і відправлять частково в Курську область, частково на Донбас.
показати весь коментар
31.10.2024 07:47 Відповісти
Цікаво взнати співвідношення технології до мішків.
показати весь коментар
31.10.2024 08:08 Відповісти
Ядерна болванка замінить всі мішки. І це терористи усвідомили, бо жоден демократ протистояти ядерній загрозі несила. Бо це ж треба дуже-дуже ризикувати своїм населенням. І рано чи пізно терористи почнуть дійсно використовувати цю штуку там, де їм чинять опір. Або занепокоєні ескалацією
показати весь коментар
31.10.2024 08:37 Відповісти
 
 