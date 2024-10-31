КНДР імовірно проситиме про ядерні технології в РФ в обмін за допомогу військами, - CNN

Північна Корея дуже ймовірно попросить Росію поділитись "просунутими технологіями" в сфері ядерних розробок.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Водночас Йонг Хен не вірить, що розгортання військ КНДР для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але вважає, що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

Читайте: Це завдання для наших військових, - міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.