Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине, - глава МИД КНДР Чхве Сон Хи

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян будет помогать России в "священной войне" против Украины и будет стоять рядом с "российскими товарищами" до самого конца.

Об этом она сказала во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's.

Она утверждает, что КНДР всегда будет "твердо стоять с российскими товарищами до дня победы".

По ее словам, Северная Корея "не сомневается в победе" РФ в войне против Украины.

"У нас нет никаких сомнений, что под мудрым руководством почетного президента России Владимира Путина российская армия и народ обязательно достигнут великой победы в своей священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства", - добавила глава МИД КНДР.

Также читайте: Китай не видит угроз от углубления сотрудничества РФ и КНДР, - МИД

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: МИД об испытаниях КНДР баллистической ракеты: Безответственная провокация, подрывающая мир

Топ комментарии
+24
Тварина жовтопика. Гівно до гівна так і тягне.
01.11.2024 14:59 Ответить
+17
Що ви хочете від пацієнтки психлікарні? В них космонавт на сонце висадився і збірна по футболу виграла ЧМ перегравши у фіналі Бразилію 8:1
01.11.2024 15:09 Ответить
+15
Ну всі мають вигоду з нашої війни, особливо США, з Вашої логіки. І в чому ж та вигода?. Та якби не США ми б стали концтабором ще у 2022 році. Не критикуйте і не лийте бруд на того, хто допомагає. Навчіться крім допомоги виготовляти свою зброю, а не красти яйця у військових і фінансувати марафони.
01.11.2024 15:34 Ответить
Тварина жовтопика. Гівно до гівна так і тягне.
01.11.2024 14:59 Ответить
Сидітеме поруч, - в буцигарні
01.11.2024 15:13 Ответить
Нічого нового, так було і в 2019
01.11.2024 15:49 Ответить
в той час коли сша обіцяють стояти з Україною стільки скільки буде потрібно. відчуйте різницю в заявах
01.11.2024 15:00 Ответить
США дають все за свій кошт, КНДР тягне з ********* гроші та технології - відчуйте різницю.
01.11.2024 15:02 Ответить
А живую силу и снаряды корейцы им не дают? Так себе сравнение. Нам бы американских солдат не помешало бы
01.11.2024 15:17 Ответить
вони і літаки наші різали за свій рахунок ...
01.11.2024 15:17 Ответить
Думаєте, США не має для себе вигоди з нашої війни?
01.11.2024 15:27 Ответить
Ну всі мають вигоду з нашої війни, особливо США, з Вашої логіки. І в чому ж та вигода?. Та якби не США ми б стали концтабором ще у 2022 році. Не критикуйте і не лийте бруд на того, хто допомагає. Навчіться крім допомоги виготовляти свою зброю, а не красти яйця у військових і фінансувати марафони.
01.11.2024 15:34 Ответить
Елементарно. Ви хоч знаєте на скільки виріс оборонний сектор в США за період нашої війни? Скільки нових робочих рук задіяно? З'явилось багато нових виробничих ліній в оборонці, відповідно це все зміцнює долар, американську економіку.
Крім цього, вони фактично отримують досвід на нашій війні, Україна стала для них повноцінним випробувальним полігоном зброї та нових технологій ведення війни.
І як їх не критикувати? Вони не дають нам і 20 % того, що пообіцяли, що було передбачено ленд-лізом...
01.11.2024 15:42 Ответить
Виріс військовий сектор, люди більше на нього податків витратили і це що подобається платникам податків? А може в США платникі податків такі саме терпіли як на росії, в яких не питають на що витрачати гроші?
01.11.2024 15:57 Ответить
А зброя не товар? А оборонні підприємства податки не сплачують в бюджет?
01.11.2024 18:08 Ответить
Зуйло, єрмак і послиця Маркарова відмовились від ленд-лізу на радість і за дорученням *****... Ніякого ленд-лізу не було запущено з ініціативи України.
01.11.2024 16:19 Ответить
То Ви пропонуєте, щоб вони допомагали іншій стороні? То не потрібно запускати оборонний сектор в США для виготовлення зброї для України? Звичайно, хто запускає виробництво - той має прибутки. Які проблеми, запускайте виробництво в Україні замість марафону.
01.11.2024 19:43 Ответить
А як ви собі уявляєте виробництво озброєнь в Україні, якщо її територія повністю обстрілюється кацапськими засобами ураження? Будь-яке оборонне виробництво буде легко знищене - благо ж "партнери" не дають достатньої кількості ППО і не хочуть закрити небо хоча би над західною частиною України.
Іще вам скажу таку конспірологічну річ - США в принципі майже усі останні збройні конфлікти у світі вигідні. Їхня економіка і ВПК дуже від цього виграє і зростає геополітична роль на міжнародінй арені. А за допомогу я їм може і подякував би... якби не знав той факт, що спочатку вони нас позбавили ядерної зброї, потім посприяли знищеню нами своїх же крилатих ракет, на рівні з кацапами посрияли тому, що ми віддали або списали усю свою стратегічну авіацію. Разом із британцями не дали підписати Стамбульську угоду, яка б завершила цю криваву бійню ще в квітні 2022 року - натомість пообіцяли дати нам усе для повного звільнення наших територій. А що в результаті? Я вже мовчу про "ленд ліз", підписаний Байденом у травні 22-го...
01.11.2024 23:21 Ответить
Мы бы тоже платили, но как? Украина дно нищеты, у нас просто ничего нет, ведь Украина и деньги - несовместимые понятия. Мы можем лишь смиренно надеяться на милосердие союзников, иначе нас просто-напросто размажут как говно по траве масло по бутерброду, мы и мяукнуть не успеем(((
01.11.2024 15:42 Ответить
Так это было видно в самом начале. Но приехал Дждонсон и пообещал жениться завалить помощью, оружием. Ф-16, Томогавки. Трайденты. И даже...... (но об этом ещё не время)
01.11.2024 16:39 Ответить
Посчитай кто и в каком соотношении к своим возможностям помогает и почуствуй разницу.
01.11.2024 16:15 Ответить
Гнида.
01.11.2024 15:03 Ответить
Слышь ты **** ты это не ****.
01.11.2024 15:06 Ответить
Дура тупа, кинуть тебе і твого підху..лика, як тільки ху...ло побажає, або хазяїн з Китаю дасть команду
01.11.2024 15:09 Ответить
Що ви хочете від пацієнтки психлікарні? В них космонавт на сонце висадився і збірна по футболу виграла ЧМ перегравши у фіналі Бразилію 8:1
01.11.2024 15:09 Ответить
Про сонце чув. Кажуть летіли вночі, щоб не згоріти.
01.11.2024 15:28 Ответить
Щоб тебе собаки з'їли, і всіх вас що вилізли з ченинівської щурячої ями.
01.11.2024 15:15 Ответить
Нужно продать им отравленное зерно. Мышьяка туда чи крысинава яду да пабольшы
01.11.2024 15:15 Ответить
Задобрили іх кацапи - підуть на все
01.11.2024 15:16 Ответить
Не все так просто...в рассіі теж наши люді...
https://www.yapfiles.ru/show/3226006/a7a15fb0dafcce70afdbc962e5f9bc37.mp4.html
01.11.2024 15:16 Ответить
Это по существу объявление КНДР войны Украине.
А значит, можно наносить удары и по КНДР. Хоть она и далеко. Пока...
01.11.2024 15:17 Ответить
швиденько покласти туди асфальт і можна стріляти.
01.11.2024 15:19 Ответить
Тебя контузило куском асфальта?
01.11.2024 15:20 Ответить
Зачем так радикально, просто приманить их шашлычками сюда
01.11.2024 15:20 Ответить
Так как россия и кндр нарушили Резолюцию ООН, за которую кстати голосовала и россия, то по кндр превентивный удар может нанести и третья сторона.
Подобное уже было с некоторыми странами.
Погугли и узнаешь.
01.11.2024 15:27 Ответить
01.11.2024 15:21 Ответить
'Священна війна'', ''товариш''. Фуу смердить комунізмом, з мусульманськими домішками!
01.11.2024 15:29 Ответить
Ось допит півночнокорейського солдата з українськими субтитрами:

https://streamable.com/ueq8p0
01.11.2024 15:40 Ответить
було вже
01.11.2024 15:43 Ответить
З субтитрами не було.
01.11.2024 15:49 Ответить
конец вам обоим в задницу товарищи
01.11.2024 15:42 Ответить
Вони там дивні, ще й подякують…
01.11.2024 15:55 Ответить
иди ***** ************** ****
01.11.2024 15:44 Ответить
Це і є вісь світового зла ,імперська фашиська росія ,ісламський терористичний іран і комуно корейський гулаг ,всі ці чорти мало що значили як би їх не підтримував комуністичний Китай.
01.11.2024 15:48 Ответить
Слов нет, неужели не понятно это раковая опухоль ***** будет пожирать Украину постепенно изнуряя , совместно с ускоглазой саркомой , оно не стремится к миру, так не пора ли союзникам перейти более суровым действиям, но не как санкциям ограничением туалетной бумаги ,иначе ни как это не назвать....С каждым утром открывая страницу читая Россия продвинулась , захватила, все это видят читают и понимают....Все идет к *******, и это планы победы ЗЕ , так понимать ...
01.11.2024 15:50 Ответить
Північно корейський Хеловін па русскі:
01.11.2024 16:00 Ответить
Ну шо, все ще "проклятая неопределенность" в США, з приводу дегенератів з північної кореї?
01.11.2024 16:03 Ответить
🤮
01.11.2024 16:04 Ответить
Ето уже третья мировая или еще нет? Два ядерніх государства воюют против неядерной Украині. При етом нас еще держат за руки чтобы небыло ескалации и третьей мировой войны. Какой еще к черту ескалации?
01.11.2024 16:05 Ответить
Треба формувати списки на Ліквідацію.
Це цілком легітимно (формальності паперові налагодять потім, після заміни Ліги Націй на щось Справжнє) , адже ці тирани є терористами і фашистами світового масштабу
01.11.2024 19:05 Ответить
Цікаво, що для чучхейців у цій війні є священним? Рускій язик чи маскваславная вєра?
01.11.2024 16:05 Ответить
банка тушонки ї миска шщєй.
01.11.2024 16:12 Ответить
Всесвітній хаос та розруха.
Інтернаціонал 21 ст. працює
01.11.2024 19:03 Ответить
Вот вам молот , вот вам сєрп
Ето ВАШ савєЦЦкій гєрб...
Хочєшь жні , а хочєшь куй -
Всє равно получішь Х.....й..........
01.11.2024 16:21 Ответить
Пінічну Корею потрібно називати інакше. Наприклад "Чучхестан", а північних корейців в "чучхеваньків". Так відразу буде зрозуміло про кого мова. Називати цих комуняк "корейцями" ну просто западло! Там зовсім інший світ який до справжньої Кореї ніякого стосунку не має.
01.11.2024 16:23 Ответить
Правда правда правда!
"кндр" це днр комуністів минулого! Чучхерія! Скрєпне слово: ідеологія "чучхе" і Херія, подібно до логічного ряду: Джамахерія ( режим Каддафі) і Дзюдохєрія ( режим "дзюдоїста"_педобіра пуйла)
01.11.2024 19:02 Ответить
Шизонуті нелюди всіх стран об'єднаються навколо Засрашки. Й Угорщина прагне туди теж.
01.11.2024 16:54 Ответить
А це ще не об,ява Кореї війни Україні ?
01.11.2024 17:37 Ответить
Не путайте, плііз!!
Корея одна, Республіка Корея, та що на Півдні Коре-півострова! А "кндр" це окупована комуняками прокладка
01.11.2024 18:58 Ответить
Эмоций много, но самое главное - все всем запомнить!!! Ни толики не забыть!! И кто оружие давал, и кто безразлично отворачивался и кто людоедам помогал....
Чучхерия наш враг!! Чучхерия агрессор! Чучхерия виновна в смерти тысячи Людей! ( Снаряды, ракеты тощо)
01.11.2024 18:57 Ответить
Ми проклянем Чучхерію І всі компартії
Ми проклянем тиранів і їхніх ницих слуг
Ми проклянем Чучхерію і згинуть вони тяжкою дорогою
Їм нашепочем і візуалізуємо розвал і день погибелі!
Амінь амінь амінь! Се буде так!!! 🙏🙏🙏
01.11.2024 19:07 Ответить
А відсмоктати не хочеш?
01.11.2024 19:25 Ответить
На самом деле это печально,мы росию вытянуть не можем,а теперь ещё одна зомби страна против нас.
01.11.2024 20:08 Ответить
Півняча Корея
02.11.2024 02:10 Ответить
 
 