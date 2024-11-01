Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине, - глава МИД КНДР Чхве Сон Хи

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян будет помогать России в "священной войне" против Украины и будет стоять рядом с "российскими товарищами" до самого конца.

Об этом она сказала во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's.

Она утверждает, что КНДР всегда будет "твердо стоять с российскими товарищами до дня победы".

По ее словам, Северная Корея "не сомневается в победе" РФ в войне против Украины.

"У нас нет никаких сомнений, что под мудрым руководством почетного президента России Владимира Путина российская армия и народ обязательно достигнут великой победы в своей священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства", - добавила глава МИД КНДР.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

