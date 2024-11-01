Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине, - глава МИД КНДР Чхве Сон Хи
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян будет помогать России в "священной войне" против Украины и будет стоять рядом с "российскими товарищами" до самого конца.
Об этом она сказала во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's.
Она утверждает, что КНДР всегда будет "твердо стоять с российскими товарищами до дня победы".
По ее словам, Северная Корея "не сомневается в победе" РФ в войне против Украины.
"У нас нет никаких сомнений, что под мудрым руководством почетного президента России Владимира Путина российская армия и народ обязательно достигнут великой победы в своей священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства", - добавила глава МИД КНДР.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Крім цього, вони фактично отримують досвід на нашій війні, Україна стала для них повноцінним випробувальним полігоном зброї та нових технологій ведення війни.
І як їх не критикувати? Вони не дають нам і 20 % того, що пообіцяли, що було передбачено ленд-лізом...
Іще вам скажу таку конспірологічну річ - США в принципі майже усі останні збройні конфлікти у світі вигідні. Їхня економіка і ВПК дуже від цього виграє і зростає геополітична роль на міжнародінй арені. А за допомогу я їм може і подякував би... якби не знав той факт, що спочатку вони нас позбавили ядерної зброї, потім посприяли знищеню нами своїх же крилатих ракет, на рівні з кацапами посрияли тому, що ми віддали або списали усю свою стратегічну авіацію. Разом із британцями не дали підписати Стамбульську угоду, яка б завершила цю криваву бійню ще в квітні 2022 року - натомість пообіцяли дати нам усе для повного звільнення наших територій. А що в результаті? Я вже мовчу про "ленд ліз", підписаний Байденом у травні 22-го...
говно по травемасло по бутерброду, мы и мяукнуть не успеем((( женитьсязавалить помощью, оружием. Ф-16, Томогавки. Трайденты. И даже...... (но об этом ещё не время)
https://www.yapfiles.ru/show/3226006/a7a15fb0dafcce70afdbc962e5f9bc37.mp4.html
А значит, можно наносить удары и по КНДР. Хоть она и далеко. Пока...
Подобное уже было с некоторыми странами.
Погугли и узнаешь.
https://streamable.com/ueq8p0
Це цілком легітимно (формальності паперові налагодять потім, після заміни Ліги Націй на щось Справжнє) , адже ці тирани є терористами і фашистами світового масштабу
Інтернаціонал 21 ст. працює
Ето ВАШ савєЦЦкій гєрб...
Хочєшь жні , а хочєшь куй -
Всє равно получішь Х.....й..........
"кндр" це днр комуністів минулого! Чучхерія! Скрєпне слово: ідеологія "чучхе" і Херія, подібно до логічного ряду: Джамахерія ( режим Каддафі) і Дзюдохєрія ( режим "дзюдоїста"_педобіра пуйла)
Корея одна, Республіка Корея, та що на Півдні Коре-півострова! А "кндр" це окупована комуняками прокладка
Чучхерия наш враг!! Чучхерия агрессор! Чучхерия виновна в смерти тысячи Людей! ( Снаряды, ракеты тощо)
Ми проклянем тиранів і їхніх ницих слуг
Ми проклянем Чучхерію і згинуть вони тяжкою дорогою
Їм нашепочем і візуалізуємо розвал і день погибелі!
Амінь амінь амінь! Се буде так!!! 🙏🙏🙏