МИД об испытаниях КНДР баллистической ракеты: Безответственная провокация, подрывающая мир

Україна відреагувала на запуск міжконтинентальної ракети КНДР

Украина призвала западных партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия режимам России и Северной Кореи из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японского моря 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Северная Корея продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию, и напомнило, что ее режим предоставляет государству-агрессору РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и военные подразделения для участия в войне против Украины.

Читайте также: КНДР может получить от РФ технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, - Минобороны Южной Кореи

"Испытания ракеты, которая достигла максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельствует о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особое беспокойство на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР, что требует немедленного и решительного ответа мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Украина призвала партнеров к "немедленным действиям для решительного противодействия" российскому и северокорейскому режимам, в частности от повышения санкционного давления на эти страны - и к максимальному усилению возможностей Украины в рамках "Плана победы" президента Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN

Напомним, в четверг, 31 октября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

КНДР (1278) МИД (7109) баллистические ракеты (441)
Справді? А цей мир вже не "підірвано" в Україні?
01.11.2024 11:21 Ответить
МЗС про випробування КНДР балістичної ракети: Безвідповідальна провокація, яка підриває мир

І вобше це нехарашо, навіть дуже погано!
Ай-яй-яй!
01.11.2024 11:24 Ответить
01.11.2024 11:33 Ответить
У КНДР заявили про «готовність до ядерного удару у відповідь» - про це сказала глава МЗС Північної Кореї на зустрічі з лавровим

Також за її словами, «Пхеньян твердо стоятиме поряд з російськими товаришами». 🤢
01.11.2024 11:35 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4728024-Tomahawk-dlia-ukrainy-ziavylas-reaktsiia-kremlia

https://ua.korrespondent.net/world/russia/4728024-Tomahawk-dlia-ukrainy-ziavylas-reaktsiia-kremlia Tomahawk для України: з'явилась реакція Кремля
01.11.2024 11:38 Ответить
Це заява импотентнои держави, шо не може создать шось подобное
01.11.2024 11:41 Ответить
нам не разрешают , у нас есть самая лучшая в мире ракета Зенит
01.11.2024 11:45 Ответить
Наверное "Зенита" уже нет хоья была когда то. Ну и Зенит -гражданская ракета, на подготовку её к пуску уходит несколько часов, а северокорейцы запускают военные, там подготовка занимает минуты
01.11.2024 11:59 Ответить
 
 