МИД об испытаниях КНДР баллистической ракеты: Безответственная провокация, подрывающая мир

Украина призвала западных партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия режимам России и Северной Кореи из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японского моря 31 октября.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Северная Корея продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию, и напомнило, что ее режим предоставляет государству-агрессору РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и военные подразделения для участия в войне против Украины.

"Испытания ракеты, которая достигла максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельствует о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особое беспокойство на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР, что требует немедленного и решительного ответа мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Украина призвала партнеров к "немедленным действиям для решительного противодействия" российскому и северокорейскому режимам, в частности от повышения санкционного давления на эти страны - и к максимальному усилению возможностей Украины в рамках "Плана победы" президента Владимира Зеленского.

Напомним, в четверг, 31 октября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря.