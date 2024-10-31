КНДР может получить от РФ технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, - Минобороны Южной Кореи

В обмен на отправку войск в РФ Северная Корея может получить технологии, связанные с тактическим ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Он рассказал, что существует "высокая вероятность" того, что в обмен на развертывание своих войск КНДР, вероятно, потребует от России передачи технологий в различных сферах.

Министр отметил, что речь идет о технологиях, связанных с тактическим ядерным оружием, развитием межконтинентальных баллистических ракет, а также относительно разведывательных спутников и подводных лодок с баллистическими ракетами.

Также, по словам Ким Йон Хена, есть вероятность того, что КНДР будет пытаться заменить свои старые технологии и оборудование.

"Я считаю, что такие изменения в технологической ситуации Северной Кореи могут повлечь рост эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове", - добавил он.

"Однако стоит принять во внимание одну вещь: как мы увидели в российско-украинской войне, способности конвенционных вооружений России не такие грозные, как мы ожидали", - добавил Ким Йон Хен.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

