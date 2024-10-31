РУС
1 124 38

КНДР может получить от РФ технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, - Минобороны Южной Кореи

Війська КНДР у Росії: що може отримати Північна Корея?

В обмен на отправку войск в РФ Северная Корея может получить технологии, связанные с тактическим ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Он рассказал, что существует "высокая вероятность" того, что в обмен на развертывание своих войск КНДР, вероятно, потребует от России передачи технологий в различных сферах.

Министр отметил, что речь идет о технологиях, связанных с тактическим ядерным оружием, развитием межконтинентальных баллистических ракет, а также относительно разведывательных спутников и подводных лодок с баллистическими ракетами.

Также читайте: КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN

Также, по словам Ким Йон Хена, есть вероятность того, что КНДР будет пытаться заменить свои старые технологии и оборудование.

"Я считаю, что такие изменения в технологической ситуации Северной Кореи могут повлечь рост эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове", - добавил он.

"Однако стоит принять во внимание одну вещь: как мы увидели в российско-украинской войне, способности конвенционных вооружений России не такие грозные, как мы ожидали", - добавил Ким Йон Хен.

Читайте также: Это задача для наших военных, - министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предложил отправить в Украину наблюдателей и аналитическую группу

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР отправила в Россию трех генералов и 500 офицеров, - Кислица

Автор: 

КНДР (1278) россия (97355) Южная Корея (345) ядерное оружие (1395)
Топ комментарии
+2
выразим обеспокойство.... и в этом раз.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:27 Ответить
+2
Ниче страшного. Обявите озабоченность как всегда и пришлете нам переводчиков чтобы они перевели слово ОЗАБОЧЕННОСТЬ с корейского на украинский
показать весь комментарий
31.10.2024 09:32 Ответить
+2
Трамп не почне війну. Він ізоляціоніст. Проблєми індєйцєв, знаєтє лі... тим більше, коли шериф заквапився на пенсію.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:37 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 09:25 Ответить
выразим обеспокойство.... и в этом раз.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:27 Ответить
Ви маєте на увазу США і ЄС, які виразять стурбованість? Так, їм це не загрожує. Краще запитайтеся у політиків і українців, які до 2014 року перлися до кацапів, вважали їх братами, а військовим із США, які прибували на військові навчання до України кричали "Янки, вон! НАТО ні!".
показать весь комментарий
31.10.2024 10:52 Ответить
Ниче страшного. Обявите озабоченность как всегда и пришлете нам переводчиков чтобы они перевели слово ОЗАБОЧЕННОСТЬ с корейского на украинский
показать весь комментарий
31.10.2024 09:32 Ответить
Е, нет. Южане обеспокоенность выражать точно не будут. Как и сопли жевать, они к возможному вторжению с 53 года готовятся. Просто публично вам ничего не скажут.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:34 Ответить
Чому вони тоді не роблять те, що зараз робить армія КНДР - отримує реальний бойовий досвід?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:35 Ответить
К какому они вторжению готовятся? Ын сумашедший но не полный дурак. Он понимает что в честном бою ему не выиграть. А вот применить ЯО а потом своей ордой захватить радиоактивну территорию зато уже без южнокорейских солдат, зная что у южной кореи такого оружия для ответного удара нету ето запросто.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:38 Ответить
Бред, на любое ЯО. ЯО уже полетит в него, причем первым будет Китай. Которому ***** не надо Хиросима под брюхом.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:00 Ответить
Иран уже получил ядерное оружие, можно сказать политика Обамы/Байдена провалилась; тут уже Трампу придётся начать войнушку где то которая положит начало мировой войне
показать весь комментарий
31.10.2024 09:34 Ответить
Трамп не почне війну. Він ізоляціоніст. Проблєми індєйцєв, знаєтє лі... тим більше, коли шериф заквапився на пенсію.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:37 Ответить
Той самий ізоляціоніст що ракетою прибив іранського генерала? Не дуже вірте в це, Трамп такий же ізоляціоніст як я балерина. Він схиблений на "зробити америку знову великою".
показать весь комментарий
31.10.2024 10:03 Ответить
Він неодноразово казав, що зєля має домовитись з ******, аби припинити війну.
І це після тієї кількості грошей і зброї, яку вже вклали США в Україну.
Тобто чергове підтвердження, що США не здатні вирішувати конфлікти, в кращому разі - заморожувати їх, як це було з КНДР.
Висновок: з США зв'язуватись не треба, не допоможуть. Краще шукати союз з диктатурою, вона реально допомагає, доведено тією ж КНДР.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:08 Ответить
Ох і насрано в тебе в голові.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:39 Ответить
І що не так? Видно ж, від демократій тільки занепокоєності чекай, а от диктатори не бояться навіть військами допомагати.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:41 Ответить
То ставай вже раком, діктатура вже на порозі.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:46 Ответить
Так, на порозі. Рухається все швидше. Тільки за вчора три міста, і от зранку мінімум одне.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:50 Ответить
Они не сливают, они держут в состоянии близком к обмороку. Не дать Украине проиграть, не дать рашке победить. А от что в их понимании победа/поражение вопрос дискусионньій
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
Так інші країни, які ще не у ЄС та НАТО, подумають, що краще вже як БРСР і ГРСР, дружити з росією/Китаєм, аніж потрапити в становище України.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:10 Ответить
Це які саме країни?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:08 Ответить
Африка, наприклад. Екваторіальна Гвінея нещодавно під росію пішла, а там свого часу іспанці були, з 70-х років - місцева диктатура. І от прийшли музиканти та популярно пояснили: кто нє с намі, тот под намі.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:23 Ответить
Дрібні шістки що ні на що не впливають. Тим більше майже вся Африка давно під Китаем.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:47 Ответить
Вагнєри є у багатьох країнах Африки. Де вагнєр - там росія.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:00 Ответить
Він вже обвинувачуе Іран у всіх смертних гріхах, да і потім, успішна військова кампанія завжди приносить дівіденди, відклавши на деякий час
розслідування його діяльності. Тим паче, Іран сам йде до війни
показать весь комментарий
04.11.2024 17:28 Ответить
Трамп же сказал что спрячется за океаном и будет радоваться что избежал тюрьмы. А дальше ему насрать на остальной мир да и на сами США. Рыжему старому обмудку все равно от силы лет десять жить осталось а после него хоть трава не расти
показать весь комментарий
31.10.2024 09:40 Ответить
Да как сказать, сейчас все держится на доверии к США, и если в геополитике США теряют авторитет то это приведёт и к экономическим проблемам ( доллар то на доверии и держится). Так что войнушку он начнёт чтобы поддержать авторитет Америки иначе кранты им
показать весь комментарий
04.11.2024 17:32 Ответить
У Ирана пока нет ядерного оружия.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:02 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827
показать весь комментарий
04.11.2024 17:33 Ответить
Коли Шахеди полетіли в Україну, тоді Захід побачив іранську "допомогу" *****. Коли полетять ядерні бомби на Півд. Корею чи Японію, Захід теж буде стурбований і буде просити припинити ескалацію ? Зло має бути покараним. Краще, коли Зло не перетворилось у Лихо.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:35 Ответить
Епоха піздаболів триває. Замість реальних дій "грізні" балачки.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:47 Ответить
Самі ж допускають такі речі, а потім намагаються героїчно боротися з наслідками. Демократія, блд
показать весь комментарий
31.10.2024 09:39 Ответить
США будут защищать Южную Корею всеми возможными средствами, включая применение ядерного оружия - глава Минобороны США Ллойд Остин.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:40 Ответить
Може просунуті технології отримають корейці, а може вагон картоплі. Ніхто не знає. Всі тільки фантазують.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:41 Ответить
стурбованість це головна зброя адекватного світу..., виникає питання. наскільки він адекватний, якщо тільки спостерігає, що неадеквати бігають навколо його будинку й ********** страшною зброєю...
показать весь комментарий
31.10.2024 09:45 Ответить
Ні, просто "кого **** чужое горе" (с).
показать весь комментарий
31.10.2024 10:04 Ответить
Зло треба ліквідувати в зачатку, а не допускати, поки воно розростется до світового масштабу.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:04 Ответить
кому вони це розповідають? нам?
запад догрався з крємлєбздуном!
ізраїль догрався з іраном!
ви догралися зі своїми родичами малоросліками.
вже пізно.
ви будете першими з кого почнеться війна в тихому океані.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:06 Ответить
вже.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:18 Ответить
А карну справу відкрили ?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:03 Ответить
 
 