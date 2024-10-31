КНДР отправила в Россию трех генералов и 500 офицеров, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил законность поставок оружия Украине - в отличие от помощи, которую предоставляет России Северная Корея.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Даже мыши и тараканы, но не посол России в этом зале, знают, что ни одна из стран, которые оказывают помощь Украине, не находится под санкциями Совета Безопасности ООН, в то же время получение помощи от Северной Кореи, которая полностью находится под санкциями, является дерзким нарушением Устава ООН",- подчеркнул представитель Украины.

Как отметил постпред, предоставление или получение военными КНДР любой подготовки или иной помощи, связанной с использованием оружия, включая баллистические ракеты, также является нарушением резолюций Совбеза.

Кислица призвал Совет Безопасности ООН и его Комитет по вопросам санкций против КНДР рассмотреть невыполнение Пхеньяном и Москвой соответствующих резолюций.

По имеющейся информации, отметил украинский дипломат, военный контингент КНДР численностью до 12 тыс. человек проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа ВС РФ. В состав этого контингента входят не менее 500 офицеров из Северной Кореи, в том числе - три генерала из генштаба:

генерал-полковник Ким Йонг Бок, заместитель начальника Генштаба по операциям специального назначения;

генерал-полковник Ли Чан Хо, заместитель начальника Генерального штаба - начальник разведывательного управления;

генерал-майор Шин Гем Чоль, начальник Главного оперативного управления.

Впоследствии планируется сформировать из военнослужащих КНДР не менее пяти частей или соединений численностью от 2000 до 3000 военнослужащих каждое. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку.

Предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и будут обеспечены российскими документами, удостоверяющими личность.

По словам Кислицы, для сокрытия присутствия военнослужащих КНДР они будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части РФ. Среди них, например, "специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Также известно, рассказал украинский дипломат, что с 23 по 28 октября по меньшей мере семь самолетов перевезли из Восточного военного округа к границе России с Украиной до 2100 военных.

Количество солдат КНДР, которые, как ожидается, будут переброшены из Приморского края России до конца октября, может достичь 4500 человек. Уже в ноябре они, очевидно, начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ.

