КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив на законності постачання зброї Україні - на відміну від допомоги, яку надає Росії Північна Корея.

Як інформує Цензор.НЕТ із посланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Навіть миші й таргани, але не посол Росії в цій залі, знають, що жодна з країн, які надають допомогу Україні, не перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН, Водночас отримання допомоги від Північної Кореї, яка повністю перебуває під санкціями, є зухвалим порушенням Статуту ООН",- наголосив представник України.

Як зауважив постпред, надання чи отримання військовими КНДР будь-якої підготовки, чи іншої допомоги, пов'язаної з використанням зброї, включаючи балістичні ракети, також є порушенням резолюцій Радбезу.

Кислиця закликав Раду Безпеки ООН та її Комітет з питань санкцій проти КНДР розглянути невиконання Пхеньяном і Москвою відповідних резолюцій.

За наявною інформацією, зазначив український дипломат, військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тис. осіб проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу ЗС РФ. До складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів з Північної Кореї, у тому числі три генерали з генштабу:

генерал-полковник Кім Йонг Бок, заступник начальника Генштабу з операцій спеціального призначення;

генерал-полковник Лі Чан Хо, заступник начальника Генерального штабу – начальник розвідувального управління;

генерал-майор Шин Гем Чоль, начальник Головного оперативного управління.

Згодом планується сформувати з військовослужбовців КНДР щонайменше п’ять частин або з'єднань чисельністю від 2000 до 3000 військовослужбовців кожне. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку.

Передбачається, що військовослужбовці КНДР носитимуть російську форму і будуть забезпечені російськими документами, які посвідчують особу.

За словами Кислиці, для приховування присутності військовослужбовців КНДР вони будуть інтегровані в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини РФ. Серед них, наприклад, "спеціальний бурятський батальйон" 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Також відомо, розповів український дипломат, що з 23 до 28 жовтня щонайменше сім літаків перевезли зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною до 2100 військових.

Кількість солдатів КНДР, котрі, як очікується, будуть перекинуті з Приморського краю Росії до кінця жовтня, може сягнути 4500 осіб. Вже у листопаді вони, очевидно, почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ.

