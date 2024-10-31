КНДР може отримати від РФ технології, пов’язані тактичною ядерною зброєю, - Міноборони Південної Кореї

В обмін на відправку військ до РФ Північна Корея може отримати технології, пов'язані із тактичною ядерною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час спільної пресконференції з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.

Він розповів, що існує "висока ймовірність" того, що в обмін на розгортання своїх військ КНДР, ймовірно, вимагатиме від Росії передання технологій у різних сферах.

Міністр зазначив, що йдеться про технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю, розвитком міжконтинентальних балістичних ракет, а також щодо розвідувальних супутників та підводних човнів з балістичними ракетами.

Також, за словами Кім Йон Хена, є ймовірність того, що КНДР намагатиметься замінити свої старі технології та обладнання.

"Я вважаю, що такі зміни в технологічній ситуації Північної Кореї можуть спричинити зростання ескалації загроз безпеці на Корейському півострові", - додав він.

"Однак варто взяти до уваги одну річ: як ми побачили у російсько-українській війні, спроможності конвенційних озброєнь Росії не такі грізні, як ми очікували", - додав Кім Йон Хен.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

