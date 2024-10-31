УКР
КНДР може отримати від РФ технології, пов’язані тактичною ядерною зброєю, - Міноборони Південної Кореї

Війська КНДР у Росії: що може отримати Північна Корея?

В обмін на відправку військ до РФ Північна Корея може отримати технології, пов'язані із тактичною ядерною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час спільної пресконференції з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.

Він розповів, що існує "висока ймовірність" того, що в обмін на розгортання своїх військ КНДР, ймовірно, вимагатиме від Росії передання технологій у різних сферах.

Міністр зазначив, що йдеться про технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю, розвитком міжконтинентальних балістичних ракет, а також щодо розвідувальних супутників та підводних човнів з балістичними ракетами.

Читайте: КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів, - Кислиця

Також, за словами Кім Йон Хена, є ймовірність того, що КНДР намагатиметься замінити свої старі технології та обладнання.

"Я вважаю, що такі зміни в технологічній ситуації Північної Кореї можуть спричинити зростання ескалації загроз безпеці на Корейському півострові", - додав він.

"Однак варто взяти до уваги одну річ: як ми побачили у російсько-українській війні, спроможності конвенційних озброєнь Росії не такі грізні, як ми очікували", - додав Кім Йон Хен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР за участь у війні проти України

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

Автор: 

Топ коментарі
+2
выразим обеспокойство.... и в этом раз.
31.10.2024 09:27 Відповісти
31.10.2024 09:27 Відповісти
+2
Ниче страшного. Обявите озабоченность как всегда и пришлете нам переводчиков чтобы они перевели слово ОЗАБОЧЕННОСТЬ с корейского на украинский
31.10.2024 09:32 Відповісти
31.10.2024 09:32 Відповісти
+2
Трамп не почне війну. Він ізоляціоніст. Проблєми індєйцєв, знаєтє лі... тим більше, коли шериф заквапився на пенсію.
31.10.2024 09:37 Відповісти
31.10.2024 09:37 Відповісти
31.10.2024 09:25 Відповісти
31.10.2024 09:27 Відповісти
Ви маєте на увазу США і ЄС, які виразять стурбованість? Так, їм це не загрожує. Краще запитайтеся у політиків і українців, які до 2014 року перлися до кацапів, вважали їх братами, а військовим із США, які прибували на військові навчання до України кричали "Янки, вон! НАТО ні!".
показати весь коментар
31.10.2024 10:52 Відповісти
31.10.2024 09:32 Відповісти
31.10.2024 09:34 Відповісти
Чому вони тоді не роблять те, що зараз робить армія КНДР - отримує реальний бойовий досвід?
показати весь коментар
31.10.2024 09:35 Відповісти
31.10.2024 09:38 Відповісти
Бред, на любое ЯО. ЯО уже полетит в него, причем первым будет Китай. Которому ***** не надо Хиросима под брюхом.
31.10.2024 10:00 Відповісти
31.10.2024 10:00 Відповісти
31.10.2024 10:00 Відповісти
Иран уже получил ядерное оружие, можно сказать политика Обамы/Байдена провалилась; тут уже Трампу придётся начать войнушку где то которая положит начало мировой войне
31.10.2024 09:34 Відповісти
31.10.2024 09:34 Відповісти
31.10.2024 09:34 Відповісти
31.10.2024 09:37 Відповісти
31.10.2024 10:03 Відповісти
Він неодноразово казав, що зєля має домовитись з ******, аби припинити війну.
І це після тієї кількості грошей і зброї, яку вже вклали США в Україну.
Тобто чергове підтвердження, що США не здатні вирішувати конфлікти, в кращому разі - заморожувати їх, як це було з КНДР.
Висновок: з США зв'язуватись не треба, не допоможуть. Краще шукати союз з диктатурою, вона реально допомагає, доведено тією ж КНДР.
31.10.2024 10:08 Відповісти
31.10.2024 10:08 Відповісти
31.10.2024 10:39 Відповісти
І що не так? Видно ж, від демократій тільки занепокоєності чекай, а от диктатори не бояться навіть військами допомагати.
31.10.2024 10:41 Відповісти
31.10.2024 10:41 Відповісти
31.10.2024 10:41 Відповісти
31.10.2024 10:46 Відповісти
Так, на порозі. Рухається все швидше. Тільки за вчора три міста, і от зранку мінімум одне.
31.10.2024 10:50 Відповісти
31.10.2024 10:50 Відповісти
31.10.2024 10:50 Відповісти
31.10.2024 13:05 Відповісти
Так інші країни, які ще не у ЄС та НАТО, подумають, що краще вже як БРСР і ГРСР, дружити з росією/Китаєм, аніж потрапити в становище України.
31.10.2024 13:10 Відповісти
31.10.2024 13:10 Відповісти
31.10.2024 13:10 Відповісти
Це які саме країни?
31.10.2024 14:08 Відповісти
31.10.2024 14:08 Відповісти
Африка, наприклад. Екваторіальна Гвінея нещодавно під росію пішла, а там свого часу іспанці були, з 70-х років - місцева диктатура. І от прийшли музиканти та популярно пояснили: кто нє с намі, тот под намі.
31.10.2024 14:23 Відповісти
31.10.2024 14:23 Відповісти
31.10.2024 14:23 Відповісти
Дрібні шістки що ні на що не впливають. Тим більше майже вся Африка давно під Китаем.
31.10.2024 17:47 Відповісти
31.10.2024 17:47 Відповісти
31.10.2024 17:47 Відповісти
Вагнєри є у багатьох країнах Африки. Де вагнєр - там росія.
01.11.2024 09:00 Відповісти
01.11.2024 09:00 Відповісти
01.11.2024 09:00 Відповісти
Він вже обвинувачуе Іран у всіх смертних гріхах, да і потім, успішна військова кампанія завжди приносить дівіденди, відклавши на деякий час
розслідування його діяльності. Тим паче, Іран сам йде до війни
04.11.2024 17:28 Відповісти
04.11.2024 17:28 Відповісти
31.10.2024 09:40 Відповісти
Да как сказать, сейчас все держится на доверии к США, и если в геополитике США теряют авторитет то это приведёт и к экономическим проблемам ( доллар то на доверии и держится). Так что войнушку он начнёт чтобы поддержать авторитет Америки иначе кранты им
04.11.2024 17:32 Відповісти
04.11.2024 17:32 Відповісти
04.11.2024 17:32 Відповісти
31.10.2024 10:02 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=43827
04.11.2024 17:33 Відповісти
04.11.2024 17:33 Відповісти
Коли Шахеди полетіли в Україну, тоді Захід побачив іранську "допомогу" *****. Коли полетять ядерні бомби на Півд. Корею чи Японію, Захід теж буде стурбований і буде просити припинити ескалацію ? Зло має бути покараним. Краще, коли Зло не перетворилось у Лихо.
31.10.2024 09:35 Відповісти
31.10.2024 09:35 Відповісти
31.10.2024 09:35 Відповісти
Епоха піздаболів триває. Замість реальних дій "грізні" балачки.
31.10.2024 10:47 Відповісти
31.10.2024 10:47 Відповісти
31.10.2024 10:47 Відповісти
Самі ж допускають такі речі, а потім намагаються героїчно боротися з наслідками. Демократія, блд
31.10.2024 09:39 Відповісти
31.10.2024 09:39 Відповісти
31.10.2024 09:39 Відповісти
31.10.2024 09:40 Відповісти
31.10.2024 09:41 Відповісти
31.10.2024 09:45 Відповісти
31.10.2024 10:04 Відповісти
31.10.2024 10:04 Відповісти
кому вони це розповідають? нам?
запад догрався з крємлєбздуном!
ізраїль догрався з іраном!
ви догралися зі своїми родичами малоросліками.
вже пізно.
ви будете першими з кого почнеться війна в тихому океані.
показати весь коментар
31.10.2024 10:06 Відповісти
31.10.2024 10:18 Відповісти
А карну справу відкрили ?
показати весь коментар
31.10.2024 13:03 Відповісти
 
 