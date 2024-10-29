В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин не планирует принимать главу МИД Северной Кореи, которая приедет в Москву с официальным визитом в среду, 30 октября.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Чхве Сон Хуэй отправилась в понедельник с официальным визитом в Россию.

В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

