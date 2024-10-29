РУС
Путин не планирует принимать главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэй, - Песков

Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин не планирует принимать главу МИД Северной Кореи, которая приедет в Москву с официальным визитом в среду, 30 октября.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Чхве Сон Хуэй отправилась в понедельник с официальным визитом в Россию.

В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение войск КНДР к войне против Украины

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Шкандаль! ***** не хоче приймати ****!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:22 Ответить
+12
***** васіліч чи що? Партньори приїхали а воно вже носом крутить після бріксу, от зазнається.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:22 Ответить
+6
Просто у "бойового хом"яка" надто "великі апетити"... І навіть ***** боїться піти на їх задоволення... Тому "****" їде "тьорки терти" і "торгуваться"... А ***** боїться себе обіцянками зв"язувать... Тому буде "грустная лошадь" "віддуваться"...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:41 Ответить
***** васіліч чи що? Партньори приїхали а воно вже носом крутить після бріксу, от зазнається.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:22 Ответить
Не хоче послицю в пупок цілувати, мальчіков йому подавай
показать весь комментарий
29.10.2024 13:14 Ответить
Шкандаль! ***** не хоче приймати ****!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:22 Ответить
Лавров прийме без проблем
показать весь комментарий
29.10.2024 12:26 Ответить
Йому звично ***** приймати)))
показать весь комментарий
29.10.2024 12:30 Ответить
**** (***)

Гм, якщо *** (***) -- це ім'я, Чхве -- прізвище, то що тоді Сон? По-батькові! 😂
показать весь комментарий
29.10.2024 13:18 Ответить
А що такє, боїться що заточкою вдарить?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:23 Ответить
Просто у "бойового хом"яка" надто "великі апетити"... І навіть ***** боїться піти на їх задоволення... Тому "****" їде "тьорки терти" і "торгуваться"... А ***** боїться себе обіцянками зв"язувать... Тому буде "грустная лошадь" "віддуваться"...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:41 Ответить
Это Дальний Восток. Читайте классику. Заколкой для волос
показать весь комментарий
29.10.2024 13:26 Ответить
10 тис пупсів прииняли а від очільниці ****?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:23 Ответить
Сенс який з неї? Вона щось вирішує? Під Покровськ теж не кинеш
показать весь комментарий
29.10.2024 12:26 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 12:28 Ответить
***** ****
Послало на куй
показать весь комментарий
29.10.2024 12:29 Ответить
***** тільки планує приймати за щоку від господаря Сі.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:34 Ответить
Це що, "нє по чіну"? Але якщо **** відправив до ***** перебазарити Кім, а воно відмовилося від зустрічі, невже товстяра не образиться?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:36 Ответить
Любителям алюмінієвих огірків. Чхве і Цой, - це одне прізвище. Цой, - діалектний варіант прізвища Чхве.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:40 Ответить
я ж кажу, що цой розвалив сересер, за що його і вбили.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:42 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 12:49 Ответить
Господи! Та навіщо його вбивать у автокатастрофі? Чи не легше було "порошку аргентінського" підсипать? Він же наркоманом був - з анаші точно не "злазив"! Навіть зовнішній вигляд його видавав...
Чи не простіше - під кайфом сів за кермо і не справився з управлінням... Казав уже не раз - не треба шукать "масонські змови" там, де спрацьовує звичайний людський ідіотизм...
показать весь комментарий
30.10.2024 04:11 Ответить
Хм, щось "цой" і "чхве" чи "че" ну жодним чином не співзвучні
Хоча не дивно, ми ж читаємо "сhina" як "китай"
показать весь комментарий
29.10.2024 13:18 Ответить
Пеpемен тpебyют наши сеpдца
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен

ви шо не знали, що цой був головний масон рептілоїд?
показать весь комментарий
30.10.2024 08:57 Ответить
Любителям алюмінієвих огірків...

тут не в огірках фішка, а в брезентовому полі.

патамуша сон **** не те що Шекспіру в лєтнюю ночь не прийшов би на думку, а навіть БГ після грибів з ацетоном
показать весь комментарий
29.10.2024 13:20 Ответить
це означає, що не все так добре, з тими півтораметровими корейськими рембами.
відправити додому, обісратися перед китаєм. кинути в м'ясний штурм, нажити собі кровного ворога, в особі всієї північної кореї.
так шо, буде вся курська народна республіка, кормити тих доходяг.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:41 Ответить
Це означає, що це дезуха, щоб приховати правду.

Так само і ми працюємо.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:56 Ответить
Чхве! Сон... ***!

(P.S. Де там "е" взялося -- незрозуміло)
показать весь комментарий
29.10.2024 13:15 Ответить
ну так, радянські редактори колись зробили з ***********, хунвенбінів, щоб не виникало асоціацій
показать весь комментарий
29.10.2024 13:35 Ответить
Ви помиляєтеся -- Hóngwèibīng.
показать весь комментарий
29.10.2024 15:50 Ответить
Дивно. Начебто логічно, що до ***** повинні іздити ****.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:37 Ответить
а тіпа від тої тьотки щось залежить...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:43 Ответить
 
 