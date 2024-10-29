Путин не планирует принимать главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэй, - Песков
В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не планирует проводить встречу с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй, которая начала третий с начала года официальный визит в Россию.
Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Путин не планирует принимать главу МИД Северной Кореи, которая приедет в Москву с официальным визитом в среду, 30 октября.
Ранее сообщалось, что делегация во главе с Чхве Сон Хуэй отправилась в понедельник с официальным визитом в Россию.
В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Гм, якщо *** (***) -- це ім'я, Чхве -- прізвище, то що тоді Сон? По-батькові! 😂
Послало на куй
Чи не простіше - під кайфом сів за кермо і не справився з управлінням... Казав уже не раз - не треба шукать "масонські змови" там, де спрацьовує звичайний людський ідіотизм...
Хоча не дивно, ми ж читаємо "сhina" як "китай"
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен
ви шо не знали, що цой був головний масон рептілоїд?
тут не в огірках фішка, а в брезентовому полі.
патамуша сон **** не те що Шекспіру в лєтнюю ночь не прийшов би на думку, а навіть БГ після грибів з ацетоном
відправити додому, обісратися перед китаєм. кинути в м'ясний штурм, нажити собі кровного ворога, в особі всієї північної кореї.
так шо, буде вся курська народна республіка, кормити тих доходяг.
Так само і ми працюємо.
(P.S. Де там "е" взялося -- незрозуміло)