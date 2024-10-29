Путін не планує приймати очільницю МЗС КНДР Чхве Сон Хуей, - Пєсков
У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не планує проводити зустріч з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей, яка розпочала третій від початку року офіційний візит до Росії.
Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Путін не планує приймати очільницю МЗС Північної Кореї, яка приїде до Москви з офіційним візитом у середу, 30 жовтня.
Раніше повідомлялося, що делегація на чолі з Чхве Сон Хуей вирушила в понеділок з офіційним візитом до Росії.
У посольстві Росії в Північній Кореї заявили, що візит Чхве є частиною "стратегічного діалогу", про який домовилися лідери обох країн.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
