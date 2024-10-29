УКР
Путін не планує приймати очільницю МЗС КНДР Чхве Сон Хуей, - Пєсков

Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не планує проводити зустріч з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей, яка розпочала третій від початку року офіційний візит до Росії.

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ

За його словами, Путін не планує приймати очільницю МЗС Північної Кореї, яка приїде до Москви з офіційним візитом у середу, 30 жовтня.

Раніше повідомлялося, що делегація на чолі з Чхве Сон Хуей вирушила в понеділок з офіційним візитом до Росії.

У посольстві Росії в Північній Кореї заявили, що візит Чхве є частиною "стратегічного діалогу", про який домовилися лідери обох країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення військ КНДР до війни проти України 

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Читайте також: Кілька високопоставлених генералів КНДР могли прибути на передові позиції в Україні, - ЗМІ

+13
Шкандаль! ***** не хоче приймати ****!
29.10.2024 12:22 Відповісти
+12
***** васіліч чи що? Партньори приїхали а воно вже носом крутить після бріксу, от зазнається.
29.10.2024 12:22 Відповісти
+6
Просто у "бойового хом"яка" надто "великі апетити"... І навіть ***** боїться піти на їх задоволення... Тому "****" їде "тьорки терти" і "торгуваться"... А ***** боїться себе обіцянками зв"язувать... Тому буде "грустная лошадь" "віддуваться"...
29.10.2024 12:41 Відповісти
***** васіліч чи що? Партньори приїхали а воно вже носом крутить після бріксу, от зазнається.
29.10.2024 12:22 Відповісти
Не хоче послицю в пупок цілувати, мальчіков йому подавай
29.10.2024 13:14 Відповісти
Шкандаль! ***** не хоче приймати ****!
29.10.2024 12:22 Відповісти
Лавров прийме без проблем
29.10.2024 12:26 Відповісти
Йому звично ***** приймати)))
29.10.2024 12:30 Відповісти
**** (***)

Гм, якщо *** (***) -- це ім'я, Чхве -- прізвище, то що тоді Сон? По-батькові! 😂
29.10.2024 13:18 Відповісти
А що такє, боїться що заточкою вдарить?
29.10.2024 12:23 Відповісти
Просто у "бойового хом"яка" надто "великі апетити"... І навіть ***** боїться піти на їх задоволення... Тому "****" їде "тьорки терти" і "торгуваться"... А ***** боїться себе обіцянками зв"язувать... Тому буде "грустная лошадь" "віддуваться"...
29.10.2024 12:41 Відповісти
Это Дальний Восток. Читайте классику. Заколкой для волос
29.10.2024 13:26 Відповісти
10 тис пупсів прииняли а від очільниці ****?
показати весь коментар
Сенс який з неї? Вона щось вирішує? Під Покровськ теж не кинеш
показати весь коментар
29.10.2024 12:28 Відповісти
***** ****
Послало на куй
29.10.2024 12:29 Відповісти
***** тільки планує приймати за щоку від господаря Сі.
29.10.2024 12:34 Відповісти
Це що, "нє по чіну"? Але якщо **** відправив до ***** перебазарити Кім, а воно відмовилося від зустрічі, невже товстяра не образиться?
29.10.2024 12:36 Відповісти
Любителям алюмінієвих огірків. Чхве і Цой, - це одне прізвище. Цой, - діалектний варіант прізвища Чхве.
29.10.2024 12:40 Відповісти
я ж кажу, що цой розвалив сересер, за що його і вбили.
29.10.2024 12:42 Відповісти
29.10.2024 12:49 Відповісти
Господи! Та навіщо його вбивать у автокатастрофі? Чи не легше було "порошку аргентінського" підсипать? Він же наркоманом був - з анаші точно не "злазив"! Навіть зовнішній вигляд його видавав...
Чи не простіше - під кайфом сів за кермо і не справився з управлінням... Казав уже не раз - не треба шукать "масонські змови" там, де спрацьовує звичайний людський ідіотизм...
30.10.2024 04:11 Відповісти
Хм, щось "цой" і "чхве" чи "че" ну жодним чином не співзвучні
Хоча не дивно, ми ж читаємо "сhina" як "китай"
29.10.2024 13:18 Відповісти
Пеpемен тpебyют наши сеpдца
Пеpемен тpебyют наши глаза
В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен
Пеpемен, мы ждём пеpемен

ви шо не знали, що цой був головний масон рептілоїд?
30.10.2024 08:57 Відповісти
Любителям алюмінієвих огірків...

тут не в огірках фішка, а в брезентовому полі.

патамуша сон **** не те що Шекспіру в лєтнюю ночь не прийшов би на думку, а навіть БГ після грибів з ацетоном
29.10.2024 13:20 Відповісти
це означає, що не все так добре, з тими півтораметровими корейськими рембами.
відправити додому, обісратися перед китаєм. кинути в м'ясний штурм, нажити собі кровного ворога, в особі всієї північної кореї.
так шо, буде вся курська народна республіка, кормити тих доходяг.
29.10.2024 12:41 Відповісти
Це означає, що це дезуха, щоб приховати правду.

Так само і ми працюємо.
29.10.2024 12:56 Відповісти
Чхве! Сон... ***!

(P.S. Де там "е" взялося -- незрозуміло)
29.10.2024 13:15 Відповісти
ну так, радянські редактори колись зробили з ***********, хунвенбінів, щоб не виникало асоціацій
29.10.2024 13:35 Відповісти
Ви помиляєтеся -- Hóngwèibīng.
29.10.2024 15:50 Відповісти
Дивно. Начебто логічно, що до ***** повинні іздити ****.
29.10.2024 14:37 Відповісти
а тіпа від тої тьотки щось залежить...
29.10.2024 17:43 Відповісти
 
 