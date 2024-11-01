РУС
Китай не видит угроз от углубления сотрудничества РФ и КНДР, - МИД

У Китаї прокоментували співпрацю РФ та КНДР

В Пекине не видят угроз от военного сотрудничества России и Северной Кореи.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", - сказал он.

По словам представителя, Китаю неизвестны детали двусторонних обменов и сотрудничества между РФ и КНДР.

Он также заявил, что у Китая не изменилось видение путей завершения российско-украинской войны.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в приверженности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", - добавил дипломат.

Читайте также: МИД об испытаниях КНДР баллистической ракеты: Безответственная провокация, подрывающая мир

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также: США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине, - глава комитета Конгресса Тернер

+28
Ну кто там расказывал что Китай будет возмущен сотрудничеством Сосии и северной кореи. Кому еще не ясно что все ето в том числе и нападение на Украину согласовано с Китаем.
01.11.2024 12:02 Ответить
01.11.2024 12:02 Ответить
+24
Іншими словами, кожен крок КНДР був узгодженим з Китаєм...
01.11.2024 12:05 Ответить
01.11.2024 12:05 Ответить
+18
Даже самый тупой мог бы об етом догадаться когда ***** перед каждым нападением что в 2014 что в 2022 году ездил в Китай для одобрения и поддержки.
01.11.2024 12:24 Ответить
01.11.2024 12:24 Ответить
Владимир Зеленский в последние годы неоднократно выражал готовность развивать сотрудничество Украины с Китаем, особенно в контексте экономических и гуманитарных вопросов. В апреле 2023 года Зеленский провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином с начала конфликта, поблагодарив Китай за гуманитарную помощь и выразив надежду на мирное разрешение конфликта
01.11.2024 13:17 Ответить
01.11.2024 13:17 Ответить
Китаю які загрози - на Украіну полізуть
01.11.2024 12:03 Ответить
01.11.2024 12:03 Ответить
Оце так несподіванка 🤣
01.11.2024 12:03 Ответить
01.11.2024 12:03 Ответить
Сірники в очі вставьте щоб краще бачити, падлюки жовтопики.
01.11.2024 12:04 Ответить
01.11.2024 12:04 Ответить
3,14дораси, коли заглиблются у інших 3,14дорасів, николи не бачать загрози від такого поглиблення.
Ну, ЗЕлені та слуги з голосящими за це в курсах.
01.11.2024 12:04 Ответить
01.11.2024 12:04 Ответить
Іншими словами, кожен крок КНДР був узгодженим з Китаєм...
01.11.2024 12:05 Ответить
01.11.2024 12:05 Ответить
Сподіваюсь це не несподіванка новина? Ця хєрня очевидна вже більше десяти років, але ж так хочеться заробити (або заощадити)ще трохи грошенят на китайському концтаборі, що аж очі не хотять нічого бачити, а вуха чути
01.11.2024 12:44 Ответить
01.11.2024 12:44 Ответить
Бо з дозволу Китаю це "посилення" і має місце бути.
01.11.2024 12:06 Ответить
01.11.2024 12:06 Ответить
звичайно, бо немає ніякої кндири
01.11.2024 12:06 Ответить
01.11.2024 12:06 Ответить
Всі сподівалися що Китай буде обурений, а виходить - навпаки.
01.11.2024 12:07 Ответить
01.11.2024 12:07 Ответить
Геноцид українського народу жовтопикі покидьки називають "розбіжностями". Лицемірна сволота.
01.11.2024 12:08 Ответить
01.11.2024 12:08 Ответить
розвиток воєнних відносин кндр та @уйлостану під жорстким наглядом китаю - китай вдоволений, загроз не бачить
01.11.2024 12:09 Ответить
01.11.2024 12:09 Ответить
Вони роблять те що хазяїн їм наказав, так чому Китай має бути незадоволений
01.11.2024 12:09 Ответить
01.11.2024 12:09 Ответить
01.11.2024 12:10 Ответить
01.11.2024 12:10 Ответить
Комусь ще потрібні якись докази про спрвжню природу китайскіх намірів. Арахамія, Єрмак та інші зрадники та "менеджери", які постійно заглядають Китаю у дупу, це для вас.
01.11.2024 12:13 Ответить
01.11.2024 12:13 Ответить
Росія, Іран, КНДР і Китай будуть й надалі знищувати Украіну, а США та ЄС тільки спостерігати за цим! Які ж гарні у Украіни партнери!
01.11.2024 12:16 Ответить
01.11.2024 12:16 Ответить
Україна - це тільки привід показати світові слабкість Заходу та переділити цей самий світ під себе. Коли вони скопом покінчать з Україною (а вони покінчать, бо крім безпомічного мекання від "партнерів" їм нічого не буде), то підуть переможним маршем по усьому світу - Тайвань, Південна Корея, країни Балтії - хай готуються до турне свого особистого диктатора.
01.11.2024 12:58 Ответить
01.11.2024 12:58 Ответить
Звичайно, що не бачать, бо вони цими шістками керують
01.11.2024 12:22 Ответить
01.11.2024 12:22 Ответить
"обидва скажені, але це мої вилупки", сказав тато
01.11.2024 12:23 Ответить
01.11.2024 12:23 Ответить
Це ж якими треба бути тупими ,світовим лідорам ...шоб допустити китайські війська, воювати в Европі ... стратеги ху* ві ...
01.11.2024 12:26 Ответить
01.11.2024 12:26 Ответить
Вже очевидно, що диктаторські режими, на протязі десятиліть співпрацюючи з демократичним світом , на принципах демократичного світу , вирішили цей демократичний світ поставити у залежність від світових диктаторів ,за рахунок війскової сили.
01.11.2024 12:44 Ответить
01.11.2024 12:44 Ответить
Загроз від свого покірного вассала Китай не бачить.
01.11.2024 12:55 Ответить
01.11.2024 12:55 Ответить
Без згоди і благословення китайської світової наволочі на війну в Україні рашистськог вбивці і терориста куйла, а також без турецьких зобовязань перед куйлом про невтручання у 2014 році проти окупації українського Криму, як і мабуть допомога куйлу (фінансово-економічна.та війскова) і згода на окупацію України німецької Меркель .а також за згоди на окупацію України США.котрі крім стурбованості нічим не змогли допомогти Україні -цього варварського знищення України не було б і куйло б не впивався щодня українською кров'ю
01.11.2024 13:03 Ответить
01.11.2024 13:03 Ответить
Вряд ли КНДР сама делает так много оружия.
01.11.2024 13:10 Ответить
01.11.2024 13:10 Ответить
Ну, и кто здесь готов отказаться от китайских товаров? Ответьте честно хотя бы себе.
01.11.2024 13:14 Ответить
01.11.2024 13:14 Ответить
Я
01.11.2024 14:12 Ответить
01.11.2024 14:12 Ответить
за це наш найвеличніший геостратех веде переговори з ними на продаж зернових в китай
01.11.2024 13:25 Ответить
01.11.2024 13:25 Ответить
для Зеленского деньги не пахнут
01.11.2024 15:11 Ответить
01.11.2024 15:11 Ответить
Процес під контролем.
01.11.2024 13:36 Ответить
01.11.2024 13:36 Ответить
В самом начале войны я говорила, что за всем этим торчат уши Китая.
01.11.2024 14:51 Ответить
01.11.2024 14:51 Ответить
... для Китая
01.11.2024 15:10 Ответить
01.11.2024 15:10 Ответить
чучхе пельмєнь і рашист ***** --- адін фюрер . адна партія . адна ідєологія --- урряяяяяя. історія крутиться по спіралі згадаємо муссоліні і гітлера
01.11.2024 18:18 Ответить
01.11.2024 18:18 Ответить
разборки и сотрудничество папуасов действительно не очень интересны, но посмотреть - можно
01.11.2024 18:42 Ответить
01.11.2024 18:42 Ответить
Дивний коментар. Людина з рос. Првзвищем
02.11.2024 02:16 Ответить
02.11.2024 02:16 Ответить
Пише коментарі проти параші
02.11.2024 02:17 Ответить
02.11.2024 02:17 Ответить
 
 