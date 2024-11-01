Китай не видит угроз от углубления сотрудничества РФ и КНДР, - МИД

В Пекине не видят угроз от военного сотрудничества России и Северной Кореи.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", - сказал он.

По словам представителя, Китаю неизвестны детали двусторонних обменов и сотрудничества между РФ и КНДР.

Он также заявил, что у Китая не изменилось видение путей завершения российско-украинской войны.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в приверженности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", - добавил дипломат.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

