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Новини
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Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР мінометами, автоматами АК-12, кулеметами, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7, - ГУР

Залучення військ КНДР до війни

В останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7. Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна могла б ударити превентивно по позиціях, на яких РФ накопичує війська із КНДР, якби була така можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадується також, що підготовка військ КНДР, яких держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах далекого сходу РФ.

Раніше глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі зазначала, що Північна Корея "твердо стоятиме" з РФ до "перемоги" в Україні.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Автор: 

КНДР (1270) ГУР (569)


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Топ коментарі
+29
две ЯДЕРНЫЕ недостраны воюют против ОДНОЙ , которая отказалась от ЯО во имя жизни для будущего человечества !!! мир САТАНЫ !!!
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02.11.2024 10:14 Відповісти
+18
По шкалі Борреля-Гуттеріша на скільки балів занепокоєння?
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02.11.2024 09:55 Відповісти
+13
козломорді привели жовтопузих а захід немічний бо вагітний виборами в США … а нас у цей час винищують..
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02.11.2024 09:59 Відповісти
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По шкалі Борреля-Гуттеріша на скільки балів занепокоєння?
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02.11.2024 09:55 Відповісти
Кому має бути занепокоєння? Кожна країна відстоює виключно свої інтереси, не чули? Занепокоєння малоб бути у Лідора Нації - Гундоса Потужного, але йому це якось і не тарахтіло. Будуть вбивати українців, знищувати їх міста, села, мову, віру, армію, традиції, історію, а його "какую разницу" ніхто не чіпає, навпаки, несуть сюди. Та і українські традиції його не колишуть, ну одягнув парочку разів вишиванку і читає написані тексти на українській мові і все, тут і закінчується його все українське. Все своє життя він ніс сюди "русский мир" і у нього інша віра, інші традиції і світогляд.
Все, що підготував до війни з ворогом за свої 5 років Гундос Потужний - це асфальтоукладчики, катки, грейдери, бітумовозки, важтажівки і все іноземного виробництва, можна було б це розвернути проти ворога, але подейкують, що як тільки розпочалася активна фаза війни, то його тесть і ще парочку друзяк, вивезли це за кордон, а решту заховали.
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02.11.2024 10:51 Відповісти
Так і вишиванка при більш детальному погляді виявилась косовороткою
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02.11.2024 11:22 Відповісти
Він навіть не вишиванку вдягав, а косоворотку кацапську. Бо для нього точно - какаяразніца.
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02.11.2024 13:08 Відповісти
А нічого що саме виродки з США і Європи винні в тому що режим з КНДР існував десятиліттями і винищував масово власне населення і їм за це нічого не було США і Європа не спромоглись ввести туди війська і навести лад. А тепер злочинці з КНДР вбивають нас
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02.11.2024 19:58 Відповісти
козломорді привели жовтопузих а захід немічний бо вагітний виборами в США … а нас у цей час винищують..
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02.11.2024 09:59 Відповісти
Чого ви всі прицепилися до Заходу і виборів в США? На них хтось напав? Чому Ви і такі як Ви, не були прискіпливі до виборів в Україні у 2019 році? Що Вам винні США і Захід? Ви підписали з ними договори, щоб вони ввели свої війська на територію України в разі агресії? Ви в НАТО? Скажіть спасибі за величезну допомогу, які нам дали США і ЄС, бо якби не США, то ми ще у 2022 році стали колонією кацапів, а якби не ЄС, то не змогли виїхати 8 мільйонів наших громадян і було б тут набагато більше вбитих в травмованих. Всі запитання до Найпотужнішого і його монобільшості в парламенті та уряду. Не забудьте запитатися у 73% за їх вибір!!!-
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02.11.2024 11:01 Відповісти
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Ми добровільно стали 3 сортом, коли вибрали зеленського, дали йому повноваження і монобільшість.
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02.11.2024 11:04 Відповісти
20 января 2021 президентом стал Байден.
Вы правда уверены что только отсутствие обращения помешало Конгрессу и лично Президенту США сделать нас самыми главными союзниками? Сейчас их просят выпишите хоть пригласительный (мы знаем что охрана не пустит) в НАТО. мы своим избирателям покажем.
Бандитская малина собралась на совет. НАТО врагу Украине сказало Нет.
Ах, да. Вы же знаете что Франция была готова ввести 300 тысяч военных. Но Зеленский запретил.
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02.11.2024 11:40 Відповісти
Пане Сергію, а як розуміти те, про що Ви написали? Конгрес без звернення мав був виконати якісь дії? Це щось нове, такого немає в законодавстві любої країни, тим більше давно встановлені правила, що для таких дій потрібне звернення країни. А зараз їх просять щось виписати після того, як показали дулю, оббрехали і не поїхали на саміт, а поперлися в бік московії? До Конгресу вибрані чесні і порядні люди, вони мабуть на цю тему не бажають спілкуватися з нікчемими, корупціонерами і брехунами, щоб не замаратися? Буде нормальна влада і нарід дозріє, то мабуть будуть інші дії. А пока смакує нарід 73% "какую разницу". Смакуйте і Ви разом з ними. Вам на марафон, Ви помилилися адресою.
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02.11.2024 12:16 Відповісти
Вы пытаетесь убедить что за пол года до начала войны США не опасались конфронтации. И Конгресс с Президентом были готовы "закорефаниться" с Украиной. Стать едиными союзниками. И только обращение украинского президента не дало ввести французские силы быстрого реагирования возможность защитить друзей.
Коррупция как суслик. Если я её не вижу, на самом деле она есть. Джонсон, когда приезжал и обещал жениться всяческую помощь, только воюйте, коррупцию не видел. Он даже на асфальт не обращал внимание.
Колесо Сансары провернулось. Мало ли что вам Джонсон обещал. Вот вам меч, джавелины и стингеры, предназначенные для партизанской и диверсионной войны. Вот вам снаряды, чтоб война не кончилась.
А самолёты и ракеты дальние - нельзя. Потому что у вас коррупция.
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02.11.2024 12:39 Відповісти
Пане чи боте, на нас напали не США, а московити, які у 1721 році вкравши нашу історію і назву, назвали себе росіянами.
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02.11.2024 15:16 Відповісти
Советую ознакомиться.

"Смотреть, но не трогать" - главная теорема международной политики США после победы в Холодной Войне.
Смотреть на катастрофы, на войны, на разрушение мирового порядка, на массовые нарушения прав человека... и не предпринимать ничего, чтобы агрессор понес наказание за акт агрессии.
Вашингтон смотрит на то, как Северная Корея запускает ракеты и размахивает ядерным оружием и даже не пытается вооруженным путем принудить Пхеньян к миру.
Вашингтон смотрит на то, как северокорейские солдаты толпятся в тесных казармах и не предоставляет возможности нанести по ним удар. Удар, который будет в сотни раз дешевле, чем то, что придется реализовывать, чтобы сдержать их натиск.
Украина уже могла превратить северокорейских вояк в натюрморт из оторванных конечностей... И продемонстрировать, что любой, кто встаёт на сторону российского империофашизма, должен в кратчайшие сроки оказываться в закрытом гробу.
Но Украина это не сделала, потому что принцип "смотреть, но не трогать" перешёл из стриптиз-клубов в высокие кабинеты.
Смотреть на то, как Иран создаёт ядерное оружие и не давать возможность Израилю разгромить источник мировой террористической угрозы.
Смотреть, как КНР разрастается и превращается в цивилизационного врага Запада, вместо того, чтобы вовремя "отключить" Китай от питания и обрушить того, кто претендует на гегемонию.
Смотреть, как Мадуро, владеющий самыми крупными запасами нефти в мире, строит тоталитарную систему...
Во всех этих случаях Вашингтон не просто самостоятельно не нанес превентивный удар по источнику угрозы. Он не давал возможность другим наносить превентивные удары, делая мировую катастрофу необратимой.
И каждый раз такой удар был бы в интересах США: от увеличения влияния на Востоке до получения практически неиссякаемого источника дешёвой нефти...
Книга Вудворда достаточно ярко продемонстрировала, что Белым Домом руководит страх. Страх перед любым действием, страх перед любой эскалацией, страх перед любым ответом.
Поэтому американцы ищут статус-кво, вместо того, чтобы продолжать систему однополярного мира. Но кво не будет, если мировой полицейский боится достать пистолет и выстрелить в преступника.
Вашингтон хочет "сохранения мироустройства", фактически отменив наказание за нарушение международных правил.
Никакая пуля не угрожает международным преступникам и их государствам, поэтому система "мира, основанного на правилах" превратилась в "мир без правил" - международную анархию, связанную с тем, что нет институтов, обеспечивающих применение и соблюдение международных норм.
А этот институт всегда один - сила.
И консолидация силы в руках самого демократичного и самого цивилизационно развитого государства - США.
Но Штаты захотели на пенсию.
И наследуют должность мирового полицейского те, кто "добьют шерифа". И новая коалиция зла уж точно не будет останавливаться перед применением оружия для поддержания автократии в мире.
Мы даём возможность международным убожествам становиться субъектными. Как мы вообще могли допустить того, что ничтожная бензоколонка на обочине цивилизации превратилась в источник ядерного шантажа, которого опасается Вашингтон?
Как мы могли допустить того, что самая передовая армия мира опасается "полуголых радикалов в сандалиях", иранских аятолл и корейского "вздутого пончика" Кима?
Мы боимся того, что эскалация наступит. Но эскалация наступила. И мы - главные виновники этой эскалации.
Если бы КНР и РФ знали, что привлечение Северной Кореи в войну приведет к вступлению США в неё напрямую попутно с тотальным разрушением Пхеньяна всеми видами американского вооружения, КНДР никогда бы не направили своих солдат в Россию.
Если бы Путин был уверен, что любое пересечение границы Украины приведет к ядерному удару по Москве, то и сама война бы не случилась.
Если бы в первый год войны Вашингтон хотел переворота в РФ, то сейчас мы бы не ждали "смены режима после смерти Путина".
Мы ждём событий, а не становимся их катализаторами, в результате чего мы теряем союзников... Теряем, хотя их дешевле сохранять. https://t.me/s/cynic2020
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02.11.2024 16:38 Відповісти
"Смотреть, но не трогать" - главная теорема международной политики США после победы в Холодной Войне."

угу, странно только почему-то все кацапские "политологи" то же самое рассказывают. Попроси у старшего смены что нибудь пооригинальней, ваня.
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02.11.2024 19:10 Відповісти
Тому шо вербували, реформували, купували, мутили різні спецоперації "м'якої сили", коли дійшли до "грубої сили" - усрались.
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02.11.2024 11:14 Відповісти
Це вже було
Сто років тому,жидівня чекістська наймала китайців за золото, воювати в Україні, було їх приблизно сто тисяч,голод 1922-23 років вони виконавці.
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02.11.2024 10:05 Відповісти
В нас "забули" навіть 2014. А УНР та УПА наче й не було. Не ЇХ герої?
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02.11.2024 10:29 Відповісти
а самокати? про самокати забули, чи вони пішки, по класікє?
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02.11.2024 10:08 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4728445-zsu-prosunulysia-pid-sudzheui-na-kurschyni-ISW ЗСУ просунулися під Суджею на Курщині - ISW
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02.11.2024 10:14 Відповісти
две ЯДЕРНЫЕ недостраны воюют против ОДНОЙ , которая отказалась от ЯО во имя жизни для будущего человечества !!! мир САТАНЫ !!!
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02.11.2024 10:14 Відповісти
Івропа,Амеріга і НАТА дуже зажурились..
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02.11.2024 10:20 Відповісти
Звичайно Америці, НАТО та Європі це неприємно. А Ви пропонуєте, щоб вони ввели свої війська і воювали за Україну, а укГаїнці будуть насолоджуватися життям в Монако, витрачаючи ті гроші, які вкрали з допомоги США і ЄС?
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02.11.2024 12:23 Відповісти
На озброєнні в України до середини 2025 будуть свої крилаті й балістичні ракети, - директор ДП «Спецтехноекспорт» Петров
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02.11.2024 10:25 Відповісти
Покажуть 3 екземпляри?
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02.11.2024 10:39 Відповісти
В Україні були вже в 2019 році свої ************ ракети "Нептун", "Вільха" і "Сапсан-Грім 2". Проводилися розробки і інших. Де вони, під який асфальт їх закатав Володя Гундос Потужний? А обіцянкам українці вже давно не вірять, побачивши мільґярдний ліс, безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, зарплату вчителів 4 тисячі доларів США і безкоштовний ноутбук, 100 збудованих стадіонів, по одному збудованому заводу в кожній області, 500 тисяч робочих місць, мільйон дронів для ЗСУ і як ламаються поляки в Україну на заробітки - країну зеленої брехливої і мародерної хуцпи.
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02.11.2024 12:28 Відповісти
Ну хоч дозволили використовувати західну зброю по особливим бурятам. А то б потрібно було запитувати перед застосуванням, чи із особливих бурятів противник. Якщо ні, то він повинен був зачекати, поки підвезуть українську зброю. Якось дивно це все б виглядало.
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02.11.2024 10:25 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/worldabus/4728463-ukraina-nablyzylas-do-stvorennia-rakety-z-radiusom-do-500-km-zmi

Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету Грім-2, повідомляє The Telegraph.
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02.11.2024 10:29 Відповісти
це як Іскадер
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02.11.2024 10:32 Відповісти
but better
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02.11.2024 10:33 Відповісти
Пока зеленое гандонило при строет диктатуру в нутри страны и подмахивает кацавпам,хоть Гром,хоть ****-никто ними бить по кацапам не будет..Забудьте.
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02.11.2024 11:30 Відповісти
Покажчик стурбометра встановленого на річці Потомак опинився на позначці 1,8 меркеля.
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02.11.2024 10:51 Відповісти
Терміново купуйте Арістовіча в Хмарафон! Хай розкаже, що вони вічно п'яні, обідрані, воювати не хочуть, і самознищаться через два-три тижні.
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02.11.2024 11:55 Відповісти
😂.. тепловізори .. ГУР ви на приколі ? Корейці про них ніколи в житті навіть не чули .
В інтернеті гуляють розповіді кацапів про тих корейських зольдат , про те які в них очі були квадратні коли вони побачили у них мобільні телефони і радіостанції . А коли над ними почали літати дрони - їхні очі взагалі повилазили з орбіт .
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02.11.2024 11:57 Відповісти
А чо не дали автомат ППШ и пулемет Максим на тачанке?
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02.11.2024 12:12 Відповісти
А краще Мосінку,шаблю,і коня!
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02.11.2024 18:58 Відповісти
Читаємо правильно:
1. Дронів-камікадзе штатних не дали.
2. Розвідувальних дронів штатних не дали.
3. Спеціалізованого транспорту не дали.
4. батальйонних мінометів 82мм і більшого калібру не дали.
5. Станцій спотереження Муром чи аналогічних не дали.
6. БТР/БМП для підтримки на полі бою не дали.
7. Протитанкових мін не дали.

Якщо хтось не розуміє, що прочитав в новині: навіть в "штурмових підрозділах Z", куди одноразових кацапів набирають, на озброєнні по штату повинне бути: 2 міномети 82мм на вантажівках, якийсь транспорт (не спеціалізований), 2 АГС та 2 крупнокаліберні кулемети - взвод підсилення, взвод БПЛА (з дронами-камікадзе і мавіками).

Цікаво, що вийде...
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02.11.2024 13:33 Відповісти
Хорошего точно ничего. Сдохнет 100 косорылых, там, где раньше сдыхало 10 кацапов, но очередной хурор захватят.
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02.11.2024 19:16 Відповісти
Звісно, хорошего буде мало. Але читай уважно:
- в засрашці вже очевидні проблеми з особовим складом - ванюшек у "м'ясо" не можуть набрати достатню кількість;
- в засрашки вже очевидні проблеми з 82 та більшими калібрами мінометів - "дружньому народу" сєв-корейцям не можуть видати;
- в засрашки вже очевидні проблеми з засобами РЕР та РЕБ - корейців надсилатимуть в бій без всього цього, без чого ******** бій взагалі перетворюється на побиття;
- якщо всього цього недостатньо для "еліти" з сєв-кореї, то як ти думаєш, яка ситуація з всим цим для своїх не сьогодні так завтра буде?
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02.11.2024 20:59 Відповісти
Ця інформація мені нагадала сміхоньки двохрічної давники, коли нам подавали інформацію, що в росії вже немає армії і на фронт направляють "мобіків" алкоголіків і зеків.
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02.11.2024 15:14 Відповісти
 
 