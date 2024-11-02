Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР мінометами, автоматами АК-12, кулеметами, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7, - ГУР

В останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ.

"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7. Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадується також, що підготовка військ КНДР, яких держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах далекого сходу РФ.

Раніше глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі зазначала, що Північна Корея "твердо стоятиме" з РФ до "перемоги" в Україні.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.