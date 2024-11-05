Війська КНДР у Курській області можуть вплинути на ситуацію в регіоні, - Пентагон

Росіян розмістила у Курській області до 12 тисяч північнокорейських військових. В залежності, як РФ вирішить використовувати цей контингент, це може змінити ситуація в регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер.

Представник Міноборони США зазначив, що відповідь російського військово-політичного керівництва на початок курської операції української армії у перші дні наступу була "дуже заплутаною" з точки зору спроб вибити ЗСУ з області.

"Вони не змогли відштовхнути українців далеко. Вони повернули деякі додаткові території, але нічого, що ми б віднесли до категорії значних", - сказав Райдер.

Водночас він зазначив, що переміщені у Курську область північнокорейські сили "з точки зору бойової спроможності може мати значне значення".

Разом з тим речник Пентагону звернув увагу, що багато що залежатиме "від того, як ці сили будуть використані, як вони інтегровані в російське командування та управління".

Крім того, він заявив, що загартовані в боях воїни ЗСУ, скоріш за все, продовжуватимуть операцію в Курській області, зокрема з утримання території, яка була взята під контроль.

"А так - побачимо. Тим часом ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - додав генерал-майор США.

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