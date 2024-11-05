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Войска КНДР в Курской области могут повлиять на ситуацию в регионе, - Пентагон

Північнокорейські військові

Россияне разместили в Курской области до 12 тысяч северокорейских военных. В зависимости, как РФ решит использовать этот контингент, это может изменить ситуация в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.

Представитель Минобороны США отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало курской операции украинской армии в первые дни наступления был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.

"Они не смогли оттолкнуть украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных", - сказал Райдер.

В то же время он отметил, что перемещенные в Курскую область северокорейские силы "с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в частности по удержанию территории, которая была взята под контроль.

"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По оценкам Пентагона, Украине хватит солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев, - The New York Times

Автор: 

КНДР (1237) Пентагон (1472) Курск (1160)


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Топ комментарии
+8
Самі найкращі в світі військові працюють в Україні. Ти уяви тільки, що б вони зробили з роzzією, якби мали "************ зброю"!?
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05.11.2024 07:36 Ответить
+4
Ідіоти працюють в ОПі. У Пентагоні працюють самі найкращі в світі військові, які мають ************ зброю та у великій кількості і це не слова на шмарафоні, а факт.
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05.11.2024 07:32 Ответить
+4
А я знаю, що кращі військові сьогодні на полі бою це українці. Але не потрібно забувати, що українці воюють майже всим, що дали партнери і на гроші, які дають також партнери. А їх Верховний дає їм тільки відоси, шмарафон і бусифікацію. Не чули, що вже більше ста тисяч наших військових в СЗЧ? І це не від поягузства, а це від стилю керівництва і кадрів, розставлених Поткужніим.
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05.11.2024 07:43 Ответить
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Маніхей, з усього видно. Особливо по огидній манері формулювати фрази.
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05.11.2024 07:17 Ответить
В Пентагоні працюють ідіоти?
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05.11.2024 07:18 Ответить
Така сумна реальність.
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05.11.2024 07:30 Ответить
Ідіоти працюють в ОПі. У Пентагоні працюють самі найкращі в світі військові, які мають ************ зброю та у великій кількості і це не слова на шмарафоні, а факт.
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05.11.2024 07:32 Ответить
Самі найкращі в світі військові працюють в Україні. Ти уяви тільки, що б вони зробили з роzzією, якби мали "************ зброю"!?
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05.11.2024 07:36 Ответить
А я знаю, що кращі військові сьогодні на полі бою це українці. Але не потрібно забувати, що українці воюють майже всим, що дали партнери і на гроші, які дають також партнери. А їх Верховний дає їм тільки відоси, шмарафон і бусифікацію. Не чули, що вже більше ста тисяч наших військових в СЗЧ? І це не від поягузства, а це від стилю керівництва і кадрів, розставлених Поткужніим.
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05.11.2024 07:43 Ответить
Самі найкращі в світі військові працюють в Україні. Ти уяви тільки, що б вони зробили з роzzією, якби мали "************ зброю"!?
Глобальні еліти зацікавлені в затягуванні війни,тому ця ************ зброя і не надається,щоб не дай боже ми швидко не наваляли капам.
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05.11.2024 12:16 Ответить
Казка для 73%. Якщо глобальні еліти зацікавлені в затягування війни і не дають ******** зброї, то чому ******* зброю не виробляє Боневтік Потужний в Україні? США і партнери передали більше 200 мільярдів доларів США, чи йому також вигідно затягувати війну?
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05.11.2024 12:38 Ответить
чому ******* зброю не виробляє Боневтік Потужний в Україні?
Боневтік виконує вказівки глобальних еліт,тому нічого не зробив для запуску виробництва зброї та ***********.У таких умовах глобалістам легко керувати ходом війни,збільшуючи,або зменшуючи війскову допомогу.
США і партнери передали більше 200 мільярдів доларів США, чи йому також вигідно затягувати війну?
Що таке 200 мільярдів?Це всього лиш папірці,яких ще мільярди можуть наштампувати.
А ще це хабар нашії владі у допомозі утілізації українського населення,яке заважає прибрати до рук землю та корисни копалини.
В принципі,часу пройшло удосталь,можно вже було кардинально розібратись,що твориться.Якщо не розібрались,ось вам підказка: https://www.tiktok.com/@faynaua/photo/7422932787679825158?_d=secCgYIASAHKAESPgo8L60fm6Zau0WHeQYAjrIU5HaMNXCh8%2BeWF%2F2%2FWMg7mbPp%2F4y2qmXGxFXO%2Fce%2B6iK0KVEG0MEa8JLDChRsGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=570dd7dec22d2da65f2f14ffff88272cab91c0cd7cb95e04a1678f15e77ef918&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAANlu0vwHooCrQ68edp-iU3LRuDItGg476SUjVCbpRUduiXQ4Q-csPREq3cqFkODnR&share_app_id=1233&share_item_id=7422932787679825158&share_link_id=aa53e0c1-0d33-42c6-a930-946c2f587a68&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m&timestamp=1729609891&u_code=di56c02i5hdk11&ug_btm=b8727%2Cb2878&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=6951970176150635525&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram Сюди клац
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05.11.2024 12:52 Ответить
Ще іранців навезуть і США точно буде реагувати... Точно буде?
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05.11.2024 07:25 Ответить
Ну, іранці - це зовсім інший рівень ескалації! Там буде кардинально інший рівень стурбованості і занепокоєння.
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05.11.2024 07:32 Ответить
Ще i ногою можуть стурбованно тупнути гучно
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05.11.2024 07:35 Ответить
Підвищена гучність тупотіння може викликати Ескалацію!☝️
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05.11.2024 07:37 Ответить
Коли іранці і північна корея будуть загрожувати США і її парнтнерам по НАТО, то точно введуть. А зараз загроза Україні і в першу чергу має реагувати Верховний головнокомандувач, його головнокомандувач з росії і міністр оборони з Узбекістану. Уявили цих потужних на чолі війська США? Тільки не смійтеся, бо навіть США з їх потугами і майстерністю у військовій справі могла програти з такими лідерами, яких нам вибрав нарід 73%.
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05.11.2024 07:37 Ответить
Спостерігають та чекають,коли
у раші закінчаться гроші на
фінансування війни та фарш...
Не може війна тривало продовжуватись
в активній фазі,видихається кожна
сторона - фізично,морально,матеріально,
кількістно.
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05.11.2024 07:26 Ответить
Потужно дуже тісні консультації з партнерами.
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05.11.2024 07:32 Ответить
Офіс президента і шмарафон президента налаштовують вже третій рік нарід України, що у всьому винні США і партнери, що вони мало дають зброї і грошей, що вони не воюють за нас, а наш Лідор вибраний 73% мабуть щоб тільки поржать і їздити по світу отримувати нагороди за подвиг ЗСУ(не його) і щоб йому всі плескали і кричали браво.
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05.11.2024 07:40 Ответить
Шо було бачили - шо буде - побачимо - речник Пентагону
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05.11.2024 07:41 Ответить
Основна частина коментів підтекстом виглядить так: "Америкоси, ряяяятуйте "мудрий нарід" України"
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05.11.2024 07:58 Ответить
Основна частина коментаторів явно вчили історію. Коли почалася 2 світова війна Західна Європа та США також думали, що їх не зачепить. От тільки в тій війні найбільші диктатури воювали одна з одною, а зараз вони об"єдналися. Якщо "тупі" америкоси не розуміють, що найкращий для них варіант перемолотити російсько-корейську орду в на чужій територї то через кілька років будуть воювати з ордою на своїй.
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05.11.2024 09:35 Ответить
Може, не може? А ми будемо дивитися і дуже тісно консультуватися з союзниками і партнерами.
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05.11.2024 08:11 Ответить
Це ж треба! Які далекоглядні спеціалісти працюють у Пентагоні. Очолює їх капітан Очєвідность? А які інтерв'ю та коментарі видають на-гора,зачитаєшся. Але якось воно все..без яєць.
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05.11.2024 09:16 Ответить
Десь прочитав, що відомі західні політики починають користуватися взуттям для степденсу. Це дає можливість додавати до вербального оголошення ступеню стурбованості ситуацією ще й гучний тупіт ногами. Передбачається, це налякає противника.
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05.11.2024 09:48 Ответить
Пентагон глибоко стурбований
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05.11.2024 09:56 Ответить
"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США. Источник:

Тактика НАТО - смотреть и консультировать ( чтобы не было эскалации )))))))
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05.11.2024 12:43 Ответить
 
 