Войска КНДР в Курской области могут повлиять на ситуацию в регионе, - Пентагон

Россияне разместили в Курской области до 12 тысяч северокорейских военных. В зависимости, как РФ решит использовать этот контингент, это может изменить ситуация в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.

Представитель Минобороны США отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало курской операции украинской армии в первые дни наступления был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.

"Они не смогли оттолкнуть украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных", - сказал Райдер.

В то же время он отметил, что перемещенные в Курскую область северокорейские силы "с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в частности по удержанию территории, которая была взята под контроль.

"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США.

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