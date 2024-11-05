Войска КНДР в Курской области могут повлиять на ситуацию в регионе, - Пентагон
Россияне разместили в Курской области до 12 тысяч северокорейских военных. В зависимости, как РФ решит использовать этот контингент, это может изменить ситуация в регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.
Представитель Минобороны США отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало курской операции украинской армии в первые дни наступления был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.
"Они не смогли оттолкнуть украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных", - сказал Райдер.
В то же время он отметил, что перемещенные в Курскую область северокорейские силы "с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".
Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".
Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в частности по удержанию территории, которая была взята под контроль.
"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США.
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Глобальні еліти зацікавлені в затягуванні війни,тому ця ************ зброя і не надається,щоб не дай боже ми швидко не наваляли капам.
Боневтік виконує вказівки глобальних еліт,тому нічого не зробив для запуску виробництва зброї та ***********.У таких умовах глобалістам легко керувати ходом війни,збільшуючи,або зменшуючи війскову допомогу.
США і партнери передали більше 200 мільярдів доларів США, чи йому також вигідно затягувати війну?
Що таке 200 мільярдів?Це всього лиш папірці,яких ще мільярди можуть наштампувати.
А ще це хабар нашії владі у допомозі утілізації українського населення,яке заважає прибрати до рук землю та корисни копалини.
В принципі,часу пройшло удосталь,можно вже було кардинально розібратись,що твориться.Якщо не розібрались,ось вам підказка: https://www.tiktok.com/@faynaua/photo/7422932787679825158?_d=secCgYIASAHKAESPgo8L60fm6Zau0WHeQYAjrIU5HaMNXCh8%2BeWF%2F2%2FWMg7mbPp%2F4y2qmXGxFXO%2Fce%2B6iK0KVEG0MEa8JLDChRsGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=570dd7dec22d2da65f2f14ffff88272cab91c0cd7cb95e04a1678f15e77ef918&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAANlu0vwHooCrQ68edp-iU3LRuDItGg476SUjVCbpRUduiXQ4Q-csPREq3cqFkODnR&share_app_id=1233&share_item_id=7422932787679825158&share_link_id=aa53e0c1-0d33-42c6-a930-946c2f587a68&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1729609891&u_code=di56c02i5hdk11&ug_btm=b8727%2Cb2878&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=6951970176150635525&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram Сюди клац
у раші закінчаться гроші на
фінансування війни та фарш...
Не може війна тривало продовжуватись
в активній фазі,видихається кожна
сторона - фізично,морально,матеріально,
кількістно.
Тактика НАТО - смотреть и консультировать ( чтобы не было эскалации )))))))