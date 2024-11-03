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Новости Война
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КНДР направила в РФ своих солдат в обмен на продуктовую помощь и космические технологии, - СМИ

КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології

КНДР направила в Россию тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. Соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины на стороне РФ является выгодным для Пхеньяна, поскольку покроет финансовый и продовольственный кризис в стране.

Об этом пишет издание The Korea Herald со ссылкой на данные южнокорейской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Конгрессмен, экс-посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак со ссылкой на данные разведки отметил, что соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины является выгодным для Пхеньяна.

По его словам, Северная Корея стремится решить финансовый и продовольственный кризисы, ожидая помощи от Москвы за свой вклад в военные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска КНДР на войне против Украины почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости с силами РФ, - британская разведка

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне России, будет выплачиваться месячная зарплата в размере около 2 тыс. долларов. Считается, что КНДР отправила не менее 10 тыс. своих солдат для поддержки России в войне против Украины, а это означает, что суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Кроме военных, по данным южнокорейской разведки, в России сейчас находится около 4 тыс. северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

В обмен на солдат Северная Корея ожидает получить от России продуктовую помощь. По словам Ви Сон Лака, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна такого как рис, ячмень и пшеница. Однако большую часть "производства риса" в стране на самом деле составляет картофель, причем рис, как полагают, составляет менее трети от общего объема.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", - рассказал Ви Сон Лак.

Кроме этого, южнокорейский законодатель напомнил, что Россия также закупает артиллерийские снаряды у КНДР.

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"Дефицит продовольствия, вероятно, был компенсирован через торговлю оружием. Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", - заявил Ви.

Также разведка Южной Кореи сообщила парламенту страны, что РФ помогает Северной Корее и передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.

Кроме этого, по словам Ви Сон Лака, Северная Корея рассчитывает и на военную помощь со стороны РФ в случае, если на Корейском полуострове начнется война.

"Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь", - сказал южнокорейский парламентарий.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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Автор: 

КНДР (1237) россия (96413) соглашение (1354) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+19
Корейці будуть їсти крадене у Україні зерно , а українські собаки будуть їсти корейців
таков обмін хутина
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03.11.2024 19:56 Ответить
+15
******* пончик з личком школяра-дебіла!
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
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03.11.2024 19:44 Ответить
+13
Подавитесь суки
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03.11.2024 19:39 Ответить
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Подавитесь суки
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03.11.2024 19:39 Ответить
Діти мої! Я ваш лідор і хочу вам сказати 2 новини - неприємну та приємну. В нас нема іжі і ми маємо істи гівно. Але в нас його багато!!!!
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03.11.2024 19:43 Ответить
анекдотична класіка епохи ссср
Горбачов на пленумі: "Таваріщі!!! Нужно патуже затянуть паяса! Есть две новости плахая и харошая. Начну с плахой - економическая ситуация в ссср ухудшается - будем жрать навоз. Харошая - навоза у нас очень много" 🤣
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03.11.2024 20:30 Ответить
Цей " анэкдот" як і багато інших, виготовсвся я у нетрях КДБ із метою дискредитувати " пєрєстройку і ускорєніє".
А так, да, без Горбачова у СРСР об'їдалися карбонатами і ковбасою " московська"..
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04.11.2024 10:05 Ответить
ага - я родом з 90-х і пам'ятаю і талони і купони і чорні ходи і дефіцит - не кзди
дискредитувати? апять всесільний кгб? Якщо кгб такий всесильний БУВ - як же він допустив розвал ссср на запчасті?
Знімай хрестик або трусіки вдягай.
А ще був такий:
30-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть англійську ковбасу" - "всьо понялі - виїзжаем"
90-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть ковбасу"- "всьо понялі - виїзжаем"
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04.11.2024 12:34 Ответить
Так ти сам продукт того КДБ,,під новою назвою ФСБ.
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04.11.2024 15:00 Ответить
******* пончик з личком школяра-дебіла!
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
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03.11.2024 19:44 Ответить
Корейці будуть їсти крадене у Україні зерно , а українські собаки будуть їсти корейців
таков обмін хутина
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03.11.2024 19:56 Ответить
Щоб вони всі передохли..
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03.11.2024 20:02 Ответить
Скільки ж того зерна було в Україні в 2022 році? Що воно до сих пір крадеться і ще не згнило за три роки.
Для кого цей баян?
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03.11.2024 20:32 Ответить
це енергетично навигідний обмін для них, бо корейця виростити складніше ніж зерно
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04.11.2024 04:48 Ответить
І бурят вирастити складніше ніж зробити білу ладу . Ну такий ось дурак керує рашей . Він імперець і його цікавлять території без людей. Мабуть зібрався і північну Корею захопити
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04.11.2024 14:17 Ответить
він ідіот, а ти хто його терпить - раби
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04.11.2024 16:14 Ответить
Вони знову хочуть на Сонце полетіти🤫
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03.11.2024 20:10 Ответить
Бусифікація в рф відкладається.
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03.11.2024 19:49 Ответить
М'ясо на м'ясо міняють
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03.11.2024 20:13 Ответить
***** пообіцяв корейців забезпече ягелем.Бідним оленям тільки шишки .
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03.11.2024 19:52 Ответить
15.10. 24 Центр протидії дезінформації називав фейком інфу про відправку північнокорейських військових на війну проти України.
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03.11.2024 19:53 Ответить
В Україні треться світова .
Де українське ЯО ?
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03.11.2024 19:54 Ответить
В росії.
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03.11.2024 19:56 Ответить
Так. Вона обвела вокруг пальця усіх - хитрі азіати фіно угри
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03.11.2024 19:57 Ответить
А де російське ЯО, випробовування якого НІРАЗУ не відбулося 3 1991 року?
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03.11.2024 20:33 Ответить
Так. Уся влада - сволочі . Тількі про свій карман дбають
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03.11.2024 20:01 Ответить
Ядерний заряд це два куска розміром з портфель збагаченого плутонію, що разом утворюють критичну масу, що запускає ядерний вибух.
Таке створити взагалі не проблема.
Головна проблема ядерної зброї - доставити портфелик у місце призначення і там його скласти.
У випадку України "портфелик" можна доставити звичайним бусиком до кримського перешийку, залишити там і дистанційно з'єднати два куска - гойда!
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03.11.2024 20:37 Ответить
ми плутоній не виробляємо та не збагачуємо, в нас усі реактори типу ВВЄР
де ви його візьмете?
термояд це складна система підриву обжимом, а не "два куска"
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04.11.2024 04:50 Ответить
Людина в свою маячню щиро вірить. А віра доказів не потребує.
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04.11.2024 09:01 Ответить
Звичайно є - в Харкові та Києві - в науково-дослідних інститутах.
Не промисловий масштаб - але достатньо...
лілі-путін про це добре знає.
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04.11.2024 12:45 Ответить
Друже - "термояд" - це зовсім зовсім інше - така зброя дуже і дуже складна у виготовлені - і її виробил в одиничних єкземплрах лише для випробовування.
Читай Академік Сахаров - історія життя.
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04.11.2024 12:47 Ответить
а то шо зараз у МБР сують - не термояд?
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04.11.2024 13:03 Ответить
Звичайно НІ. Термояд - це експериментальна технологія - дуже і дуже складна.
нда... Ще раз загугли - "Академік Сахаров". Для тих хто в бронепоїзді - на пальцях.
Термояд - це синтез атомів водню - як на Сонці.
Для того щоб він РОЗПОЧАВСЯ потрібна ДУЖЕ висока температура - як на Сонці.
Тому в термоядерній бомбі СПОЧАТКУ потрібно підірвати плутонієву, що розігріє водень, щоб розпочався термоядерний синтез.
Тому це дуже і дуже складна у реалізації технологія.
Читай "Академік Сахаров".
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04.11.2024 13:10 Ответить
Ну наступного року Роісє самій потрібна буде продуктова допомога.

Так що Ин не ту ставку зробив.
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03.11.2024 19:54 Ответить
А про космічні технології на болотах говорити взагалі смішно. Навесні будемо пити каву в Ялті.
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03.11.2024 20:03 Ответить
А що півне-корейцям робити в космосі? космічну белку-стрелку ловити на мясо? 🤣
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03.11.2024 20:39 Ответить
Ну каву в Ялті дурики вже попили.

А от щодо господарчих спроможностей Роісі під санкціями з військовою економікою - це факт.

Воювати вони зможуть і голодні за їжу, а от ще когось годувати - це навряд.
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03.11.2024 21:26 Ответить
Ще років 10 тому вони потіснили США з першого місця в експорті пшениці. Не дуже розумію як їм може загрожувати голод.
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03.11.2024 21:52 Ответить
Років 10 тому вони вільно закуповували посівний матеріал, корма та обладнання на Заході.

Років 10 тому гроші не зжирав ВПК і їх можна було інвестувати у сільське господарство.

Років 10 тому чоловіків з Замкаддя не утилізували по 1,5 тисячі на день в Україні.

Чи пшеницю москвичі з пітерцями вирощувати будуть?
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03.11.2024 22:04 Ответить
Тоді США мали б змістити рф з першого місця. Але цього не сталося.
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03.11.2024 22:10 Ответить
Зараз обсяги продажу зерна тримаються на спизжених в Україні врожаях.

Але продавати зерно за валюту за кордон і годувати свою чернь - це зовсім не одне і те ж.

А що там на Роісє вже зараз з молочкою, маслом, птахівництвом, м'ясом, рибою?
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03.11.2024 22:16 Ответить
Вся їжа продається за талонами. Величезні черги в обшарпаних магазинах.
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03.11.2024 22:36 Ответить
буде й таке, це "не складно якщо вміючи"
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04.11.2024 04:52 Ответить
Згодна..але в тому виподку пухнути з голодухи будуть, якщо в нас їдло не відберуть..
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03.11.2024 20:04 Ответить
Гарне, суто комуняцьке, поєднання: відсутність харчів, але космічні технології.

Так в совку: з голою дупою і колгоспним рабством, відсутністю світла в багатьох районах, але в космосі перші. Тьху!
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03.11.2024 19:55 Ответить
Про який ви космос. Напишуть, що завгодно. Жирному корейцю потрібна атомна бомба. І він її отримає від "брата ху.." з кремля. А тоді жирному буде все по барабану. Що з народом скажете? Будуть один одного здавати заради оберемок сіна.
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03.11.2024 20:24 Ответить
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03.11.2024 20:36 Ответить
кращі друзі лілі-путіна - ніщі бідняки що за гроші ладні вбивати будь кого - вся відповідь.
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03.11.2024 20:40 Ответить
Раніше це працювало так. Коли у пончика закінчувалось продовольство і він починав пускати балістичні ракети у бік Японії та погрожувати "страшною помстою". І Захід надавав продовольство. сунь-винь-хунь тоді заспокаювався. А зараз щось перестало діяти.
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03.11.2024 19:56 Ответить
У мого батька був аспірант Сун Хун Чао. Ось так.
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03.11.2024 19:59 Ответить
Надіюсь він не в курській області ?
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03.11.2024 20:02 Ответить
Нееть. Китаєць
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03.11.2024 20:03 Ответить
Не грохнем корейців, приїде мілліон китайців.
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03.11.2024 20:05 Ответить
Вважаю , що « геополітик» хутин ввів у гру корейців, щоб завадити китайцям окупувати Схід раши. Він північну Корею почне як Грузію привʼязувати до раши .
Сі цього не врахував
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03.11.2024 20:09 Ответить
Там що хунвейбини, що чучхе однаково вороги цивілізації. карлік умудриться розв'язати ще один конфлікт на Сході.
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03.11.2024 20:14 Ответить
Та звісно на космічні технології - на Белку та Стрелку( перші собачки котрі побували у космосі).
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03.11.2024 19:59 Ответить
Сіно-солома і космічні технології.
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03.11.2024 20:10 Ответить
Опухлий з голоду Ин хоче поїсти і полетіте у космос.
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03.11.2024 20:13 Ответить
Шоб вам ті продукти поперек горла стали
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03.11.2024 20:13 Ответить
Європа взагалі заїлася і живе своїм життям.Все граються в демократію і демагогію з вірою що поганці одумаються.Взагалі притрушені.Сша теж чергове загравання і присипляння .В підсумку цих диктаторів як лайна стало ба більше вони щей з ядерною зброєю.До чого докатився світ що у терористів є важка і ядерна зброя.Дипломатя як лайно стала.Окрім пустого впорожне більше нічого.Балачки і та величезне занепокоєння.А терористам болтяку класти на це.Іран за 20 років зрозумів що Європа і Штати окрім як базікати нічого їм не зроблять і ось ми маємо купу зброї і ракети.Теж саме і інші.І дійшли до війни в Європі.Ось це все ось це кончена ООН.Порушені всі законі і інститути терористи зрозуміли що окрім балачок більше ніякого результату від світу і безнаказаність.
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03.11.2024 20:14 Ответить
бо гроші не першому місті
"досадно мне что слово честь забито" (с)
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04.11.2024 04:58 Ответить
От тепер корейці нажруться ... сіна. На все життя.
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03.11.2024 20:18 Ответить
Херня это всё.
КНДР - это ручная собачка Китая. Она и выживает только благодаря покровительства и поддержке Китая. Он кормит её (собачку) как считает нужным. И тут Россия начинает докармливать чужую собаку. А если Ын перебежит от хозяина к слуге хозяина?
Все делается с согласия Китая.
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03.11.2024 20:21 Ответить
Припустимо перебіжить. Що далі? Можливо старий господар тільки спасибі скаже
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03.11.2024 20:29 Ответить
Можливо, Можливо.
Допускаем. Ын помогает, Россия выигрывает войну.
Ын становится ***** не нужен.
У России нет целей на Дальнем востоке для решения которых нужен Ын. Вернут собачку назад Китаю?
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04.11.2024 09:48 Ответить
Хлоркою їх тре посипати.
Тожі меньше буде потреба в пайках
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03.11.2024 20:25 Ответить
Мордор і космічні технології? Гарний тролінг.
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03.11.2024 20:37 Ответить
Там просто опечатка - имелось ввиду комические 🙂
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03.11.2024 21:12 Ответить
з цим теж погано, гумор у кацапів увесь біля сраму крутиться
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04.11.2024 04:59 Ответить
продуктовую помощь 🐕


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03.11.2024 21:09 Ответить
а я думав що рабовласницький устрій в минулому... живий приклад обміну людей на зерно та скотину.
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03.11.2024 22:32 Ответить
Это *бнутые коммунисты. Бизнес-модель поведения Запада, где все решения принимаются ради выгоды тут не подходит.
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04.11.2024 02:21 Ответить
1 тона вкраденого зерна на 1к узкоглазих під@арів
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04.11.2024 04:08 Ответить
https://images.cnscdn.com/c/e/e/5/cee5b0bf443614dd68e442722b2fe48d/original.jpg

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів. Джерело:

Хтось у це вірить? Це все одно, що сказать, що Іспанія платила радянським "інтербригадівцям" у 1935-36 роках доларами за їх участь у війні! Гроші отримував Сталін - і витрачав на закупки технологій, які сприяли розвитку ВПК. Та ще й украв її золотий запас...
Тут буде те саме... Корейці просто будуть гинуть... А їх рідним будуть лише "розказувать казки" про "геройську загибель їх батьків та дітей в боротьбі з американським інтернаціоналізмом"...
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04.11.2024 08:58 Ответить
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04.11.2024 09:52 Ответить
Все ясно, тільки одне питання - звідки в кацапів рис та космічні технології?
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04.11.2024 13:01 Ответить
 
 