КНДР направила в РФ своих солдат в обмен на продуктовую помощь и космические технологии, - СМИ

КНДР направила в Россию тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. Соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины на стороне РФ является выгодным для Пхеньяна, поскольку покроет финансовый и продовольственный кризис в стране.

Об этом пишет издание The Korea Herald со ссылкой на данные южнокорейской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Конгрессмен, экс-посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак со ссылкой на данные разведки отметил, что соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины является выгодным для Пхеньяна.

По его словам, Северная Корея стремится решить финансовый и продовольственный кризисы, ожидая помощи от Москвы за свой вклад в военные действия.

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне России, будет выплачиваться месячная зарплата в размере около 2 тыс. долларов. Считается, что КНДР отправила не менее 10 тыс. своих солдат для поддержки России в войне против Украины, а это означает, что суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Кроме военных, по данным южнокорейской разведки, в России сейчас находится около 4 тыс. северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

В обмен на солдат Северная Корея ожидает получить от России продуктовую помощь. По словам Ви Сон Лака, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна такого как рис, ячмень и пшеница. Однако большую часть "производства риса" в стране на самом деле составляет картофель, причем рис, как полагают, составляет менее трети от общего объема.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", - рассказал Ви Сон Лак.

Кроме этого, южнокорейский законодатель напомнил, что Россия также закупает артиллерийские снаряды у КНДР.

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"Дефицит продовольствия, вероятно, был компенсирован через торговлю оружием. Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", - заявил Ви.

Также разведка Южной Кореи сообщила парламенту страны, что РФ помогает Северной Корее и передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.

Кроме этого, по словам Ви Сон Лака, Северная Корея рассчитывает и на военную помощь со стороны РФ в случае, если на Корейском полуострове начнется война.

"Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь", - сказал южнокорейский парламентарий.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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