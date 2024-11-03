КНДР направила в РФ своих солдат в обмен на продуктовую помощь и космические технологии, - СМИ
КНДР направила в Россию тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. Соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины на стороне РФ является выгодным для Пхеньяна, поскольку покроет финансовый и продовольственный кризис в стране.
Об этом пишет издание The Korea Herald со ссылкой на данные южнокорейской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Конгрессмен, экс-посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак со ссылкой на данные разведки отметил, что соглашение об участии войск КНДР в войне против Украины является выгодным для Пхеньяна.
По его словам, Северная Корея стремится решить финансовый и продовольственный кризисы, ожидая помощи от Москвы за свой вклад в военные действия.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламентариям, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне России, будет выплачиваться месячная зарплата в размере около 2 тыс. долларов. Считается, что КНДР отправила не менее 10 тыс. своих солдат для поддержки России в войне против Украины, а это означает, что суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.
Кроме военных, по данным южнокорейской разведки, в России сейчас находится около 4 тыс. северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составляет около 800 долларов в месяц.
В обмен на солдат Северная Корея ожидает получить от России продуктовую помощь. По словам Ви Сон Лака, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна такого как рис, ячмень и пшеница. Однако большую часть "производства риса" в стране на самом деле составляет картофель, причем рис, как полагают, составляет менее трети от общего объема.
"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", - рассказал Ви Сон Лак.
Кроме этого, южнокорейский законодатель напомнил, что Россия также закупает артиллерийские снаряды у КНДР.
"Дефицит продовольствия, вероятно, был компенсирован через торговлю оружием. Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", - заявил Ви.
Также разведка Южной Кореи сообщила парламенту страны, что РФ помогает Северной Корее и передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.
Кроме этого, по словам Ви Сон Лака, Северная Корея рассчитывает и на военную помощь со стороны РФ в случае, если на Корейском полуострове начнется война.
"Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь", - сказал южнокорейский парламентарий.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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Горбачов на пленумі: "Таваріщі!!! Нужно патуже затянуть паяса! Есть две новости плахая и харошая. Начну с плахой - економическая ситуация в ссср ухудшается - будем жрать навоз. Харошая - навоза у нас очень много" 🤣
А так, да, без Горбачова у СРСР об'їдалися карбонатами і ковбасою " московська"..
дискредитувати? апять всесільний кгб? Якщо кгб такий всесильний БУВ - як же він допустив розвал ссср на запчасті?
Знімай хрестик або трусіки вдягай.
А ще був такий:
30-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть англійську ковбасу" - "всьо понялі - виїзжаем"
90-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть ковбасу"- "всьо понялі - виїзжаем"
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
таков обмін хутина
Для кого цей баян?
Де українське ЯО ?
Таке створити взагалі не проблема.
Головна проблема ядерної зброї - доставити портфелик у місце призначення і там його скласти.
У випадку України "портфелик" можна доставити звичайним бусиком до кримського перешийку, залишити там і дистанційно з'єднати два куска - гойда!
де ви його візьмете?
термояд це складна система підриву обжимом, а не "два куска"
Не промисловий масштаб - але достатньо...
лілі-путін про це добре знає.
Читай Академік Сахаров - історія життя.
нда... Ще раз загугли - "Академік Сахаров". Для тих хто в бронепоїзді - на пальцях.
Термояд - це синтез атомів водню - як на Сонці.
Для того щоб він РОЗПОЧАВСЯ потрібна ДУЖЕ висока температура - як на Сонці.
Тому в термоядерній бомбі СПОЧАТКУ потрібно підірвати плутонієву, що розігріє водень, щоб розпочався термоядерний синтез.
Тому це дуже і дуже складна у реалізації технологія.
Читай "Академік Сахаров".
Так що Ин не ту ставку зробив.
А от щодо господарчих спроможностей Роісі під санкціями з військовою економікою - це факт.
Воювати вони зможуть і голодні за їжу, а от ще когось годувати - це навряд.
Років 10 тому гроші не зжирав ВПК і їх можна було інвестувати у сільське господарство.
Років 10 тому чоловіків з Замкаддя не утилізували по 1,5 тисячі на день в Україні.
Чи пшеницю москвичі з пітерцями вирощувати будуть?
Але продавати зерно за валюту за кордон і годувати свою чернь - це зовсім не одне і те ж.
А що там на Роісє вже зараз з молочкою, маслом, птахівництвом, м'ясом, рибою?
Так в совку: з голою дупою і колгоспним рабством, відсутністю світла в багатьох районах, але в космосі перші. Тьху!
Сі цього не врахував
"досадно мне что слово честь забито" (с)
КНДР - это ручная собачка Китая. Она и выживает только благодаря покровительства и поддержке Китая. Он кормит её (собачку) как считает нужным. И тут Россия начинает докармливать чужую собаку. А если Ын перебежит от хозяина к слуге хозяина?
Все делается с согласия Китая.
Допускаем. Ын помогает, Россия выигрывает войну.
Ын становится ***** не нужен.
У России нет целей на Дальнем востоке для решения которых нужен Ын. Вернут собачку назад Китаю?
Тожі меньше буде потреба в пайках
Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів. Джерело:
Хтось у це вірить? Це все одно, що сказать, що Іспанія платила радянським "інтербригадівцям" у 1935-36 роках доларами за їх участь у війні! Гроші отримував Сталін - і витрачав на закупки технологій, які сприяли розвитку ВПК. Та ще й украв її золотий запас...
Тут буде те саме... Корейці просто будуть гинуть... А їх рідним будуть лише "розказувать казки" про "геройську загибель їх батьків та дітей в боротьбі з американським інтернаціоналізмом"...