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КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології, - ЗМІ

КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології

КНДР направила до Росії тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Угода про участь військ КНДР у війні проти України на боці РФ є вигідною для Пхеньяна, оскільки покриє фінансову та продовольчу кризу в країні.

Про це пише видання The Korea Herald з посиланням на дані південнокорейської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Конгресмен, експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак з посиланням на дані розвідки зазначив, що угода про участь військ КНДР у війні проти України є вигідною для Пхеньяна.

За його словами, Північна Корея прагне вирішити фінансову та продовольчу кризи, очікуючи допомогу від Москви за свій внесок у військові дії.

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Крім військових, за даними південнокорейської розвідки,  у Росії зараз перебуває близько 4 тис. північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

В обмін на солдатів Північна Корея очікує отримати від Росії продуктову допомогу. За словами Ві Сон Лака, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна такого як рис, ячмінь і пшениця. Однак більшу частину "виробництва рису" в країні насправді становить картопля, причому рис, як вважають, становить менше третини від загального обсягу.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - розповів Ві Сон Лак.

Окрім цього, південнокорейський законодавець нагадав, що Росія також закуповує артилерійські снаряди у КНДР. 

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"Дефіцит продовольства, ймовірно, було компенсовано через торгівлю зброєю. Продавши кілька контейнерів артилерійських снарядів, Пхеньян може дозволити собі набагато більше, ніж сотні тисяч тонн рису", - заявив Ві.

Також розвідка Південної Кореї повідомила парламенту країни, що РФ допомагає Північній Кореї і передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Крім цього, за словами Ві Сон Лака, Північна Корея розраховує й на військову допомогу з боку РФ у разі, якщо на Корейському півострові почнеться війна.

"Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу", - сказав південнокорейський парламентар.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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Автор: 

КНДР (1270) росія (66417) угода (687) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+19
Корейці будуть їсти крадене у Україні зерно , а українські собаки будуть їсти корейців
таков обмін хутина
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03.11.2024 19:56 Відповісти
+15
******* пончик з личком школяра-дебіла!
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
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03.11.2024 19:44 Відповісти
+13
Подавитесь суки
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03.11.2024 19:39 Відповісти
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Подавитесь суки
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03.11.2024 19:39 Відповісти
Діти мої! Я ваш лідор і хочу вам сказати 2 новини - неприємну та приємну. В нас нема іжі і ми маємо істи гівно. Але в нас його багато!!!!
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03.11.2024 19:43 Відповісти
анекдотична класіка епохи ссср
Горбачов на пленумі: "Таваріщі!!! Нужно патуже затянуть паяса! Есть две новости плахая и харошая. Начну с плахой - економическая ситуация в ссср ухудшается - будем жрать навоз. Харошая - навоза у нас очень много" 🤣
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03.11.2024 20:30 Відповісти
Цей " анэкдот" як і багато інших, виготовсвся я у нетрях КДБ із метою дискредитувати " пєрєстройку і ускорєніє".
А так, да, без Горбачова у СРСР об'їдалися карбонатами і ковбасою " московська"..
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04.11.2024 10:05 Відповісти
ага - я родом з 90-х і пам'ятаю і талони і купони і чорні ходи і дефіцит - не кзди
дискредитувати? апять всесільний кгб? Якщо кгб такий всесильний БУВ - як же він допустив розвал ссср на запчасті?
Знімай хрестик або трусіки вдягай.
А ще був такий:
30-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть англійську ковбасу" - "всьо понялі - виїзжаем"
90-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть ковбасу"- "всьо понялі - виїзжаем"
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04.11.2024 12:34 Відповісти
Так ти сам продукт того КДБ,,під новою назвою ФСБ.
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04.11.2024 15:00 Відповісти
******* пончик з личком школяра-дебіла!
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
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03.11.2024 19:44 Відповісти
Корейці будуть їсти крадене у Україні зерно , а українські собаки будуть їсти корейців
таков обмін хутина
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03.11.2024 19:56 Відповісти
Щоб вони всі передохли..
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03.11.2024 20:02 Відповісти
Скільки ж того зерна було в Україні в 2022 році? Що воно до сих пір крадеться і ще не згнило за три роки.
Для кого цей баян?
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03.11.2024 20:32 Відповісти
це енергетично навигідний обмін для них, бо корейця виростити складніше ніж зерно
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04.11.2024 04:48 Відповісти
І бурят вирастити складніше ніж зробити білу ладу . Ну такий ось дурак керує рашей . Він імперець і його цікавлять території без людей. Мабуть зібрався і північну Корею захопити
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04.11.2024 14:17 Відповісти
він ідіот, а ти хто його терпить - раби
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04.11.2024 16:14 Відповісти
Вони знову хочуть на Сонце полетіти🤫
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03.11.2024 20:10 Відповісти
Бусифікація в рф відкладається.
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03.11.2024 19:49 Відповісти
М'ясо на м'ясо міняють
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03.11.2024 20:13 Відповісти
***** пообіцяв корейців забезпече ягелем.Бідним оленям тільки шишки .
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03.11.2024 19:52 Відповісти
15.10. 24 Центр протидії дезінформації називав фейком інфу про відправку північнокорейських військових на війну проти України.
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03.11.2024 19:53 Відповісти
В Україні треться світова .
Де українське ЯО ?
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03.11.2024 19:54 Відповісти
В росії.
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03.11.2024 19:56 Відповісти
Так. Вона обвела вокруг пальця усіх - хитрі азіати фіно угри
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03.11.2024 19:57 Відповісти
А де російське ЯО, випробовування якого НІРАЗУ не відбулося 3 1991 року?
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03.11.2024 20:33 Відповісти
Так. Уся влада - сволочі . Тількі про свій карман дбають
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03.11.2024 20:01 Відповісти
Ядерний заряд це два куска розміром з портфель збагаченого плутонію, що разом утворюють критичну масу, що запускає ядерний вибух.
Таке створити взагалі не проблема.
Головна проблема ядерної зброї - доставити портфелик у місце призначення і там його скласти.
У випадку України "портфелик" можна доставити звичайним бусиком до кримського перешийку, залишити там і дистанційно з'єднати два куска - гойда!
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03.11.2024 20:37 Відповісти
ми плутоній не виробляємо та не збагачуємо, в нас усі реактори типу ВВЄР
де ви його візьмете?
термояд це складна система підриву обжимом, а не "два куска"
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04.11.2024 04:50 Відповісти
Людина в свою маячню щиро вірить. А віра доказів не потребує.
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04.11.2024 09:01 Відповісти
Звичайно є - в Харкові та Києві - в науково-дослідних інститутах.
Не промисловий масштаб - але достатньо...
лілі-путін про це добре знає.
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04.11.2024 12:45 Відповісти
Друже - "термояд" - це зовсім зовсім інше - така зброя дуже і дуже складна у виготовлені - і її виробил в одиничних єкземплрах лише для випробовування.
Читай Академік Сахаров - історія життя.
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04.11.2024 12:47 Відповісти
а то шо зараз у МБР сують - не термояд?
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04.11.2024 13:03 Відповісти
Звичайно НІ. Термояд - це експериментальна технологія - дуже і дуже складна.
нда... Ще раз загугли - "Академік Сахаров". Для тих хто в бронепоїзді - на пальцях.
Термояд - це синтез атомів водню - як на Сонці.
Для того щоб він РОЗПОЧАВСЯ потрібна ДУЖЕ висока температура - як на Сонці.
Тому в термоядерній бомбі СПОЧАТКУ потрібно підірвати плутонієву, що розігріє водень, щоб розпочався термоядерний синтез.
Тому це дуже і дуже складна у реалізації технологія.
Читай "Академік Сахаров".
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04.11.2024 13:10 Відповісти
Ну наступного року Роісє самій потрібна буде продуктова допомога.

Так що Ин не ту ставку зробив.
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03.11.2024 19:54 Відповісти
А про космічні технології на болотах говорити взагалі смішно. Навесні будемо пити каву в Ялті.
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03.11.2024 20:03 Відповісти
А що півне-корейцям робити в космосі? космічну белку-стрелку ловити на мясо? 🤣
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03.11.2024 20:39 Відповісти
Ну каву в Ялті дурики вже попили.

А от щодо господарчих спроможностей Роісі під санкціями з військовою економікою - це факт.

Воювати вони зможуть і голодні за їжу, а от ще когось годувати - це навряд.
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03.11.2024 21:26 Відповісти
Ще років 10 тому вони потіснили США з першого місця в експорті пшениці. Не дуже розумію як їм може загрожувати голод.
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03.11.2024 21:52 Відповісти
Років 10 тому вони вільно закуповували посівний матеріал, корма та обладнання на Заході.

Років 10 тому гроші не зжирав ВПК і їх можна було інвестувати у сільське господарство.

Років 10 тому чоловіків з Замкаддя не утилізували по 1,5 тисячі на день в Україні.

Чи пшеницю москвичі з пітерцями вирощувати будуть?
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03.11.2024 22:04 Відповісти
Тоді США мали б змістити рф з першого місця. Але цього не сталося.
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03.11.2024 22:10 Відповісти
Зараз обсяги продажу зерна тримаються на спизжених в Україні врожаях.

Але продавати зерно за валюту за кордон і годувати свою чернь - це зовсім не одне і те ж.

А що там на Роісє вже зараз з молочкою, маслом, птахівництвом, м'ясом, рибою?
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03.11.2024 22:16 Відповісти
Вся їжа продається за талонами. Величезні черги в обшарпаних магазинах.
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03.11.2024 22:36 Відповісти
буде й таке, це "не складно якщо вміючи"
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04.11.2024 04:52 Відповісти
Згодна..але в тому виподку пухнути з голодухи будуть, якщо в нас їдло не відберуть..
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03.11.2024 20:04 Відповісти
Гарне, суто комуняцьке, поєднання: відсутність харчів, але космічні технології.

Так в совку: з голою дупою і колгоспним рабством, відсутністю світла в багатьох районах, але в космосі перші. Тьху!
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03.11.2024 19:55 Відповісти
Про який ви космос. Напишуть, що завгодно. Жирному корейцю потрібна атомна бомба. І він її отримає від "брата ху.." з кремля. А тоді жирному буде все по барабану. Що з народом скажете? Будуть один одного здавати заради оберемок сіна.
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03.11.2024 20:24 Відповісти
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03.11.2024 20:36 Відповісти
кращі друзі лілі-путіна - ніщі бідняки що за гроші ладні вбивати будь кого - вся відповідь.
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03.11.2024 20:40 Відповісти
Раніше це працювало так. Коли у пончика закінчувалось продовольство і він починав пускати балістичні ракети у бік Японії та погрожувати "страшною помстою". І Захід надавав продовольство. сунь-винь-хунь тоді заспокаювався. А зараз щось перестало діяти.
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03.11.2024 19:56 Відповісти
У мого батька був аспірант Сун Хун Чао. Ось так.
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03.11.2024 19:59 Відповісти
Надіюсь він не в курській області ?
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03.11.2024 20:02 Відповісти
Нееть. Китаєць
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03.11.2024 20:03 Відповісти
Не грохнем корейців, приїде мілліон китайців.
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03.11.2024 20:05 Відповісти
Вважаю , що « геополітик» хутин ввів у гру корейців, щоб завадити китайцям окупувати Схід раши. Він північну Корею почне як Грузію привʼязувати до раши .
Сі цього не врахував
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03.11.2024 20:09 Відповісти
Там що хунвейбини, що чучхе однаково вороги цивілізації. карлік умудриться розв'язати ще один конфлікт на Сході.
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03.11.2024 20:14 Відповісти
Та звісно на космічні технології - на Белку та Стрелку( перші собачки котрі побували у космосі).
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03.11.2024 19:59 Відповісти
Сіно-солома і космічні технології.
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03.11.2024 20:10 Відповісти
Опухлий з голоду Ин хоче поїсти і полетіте у космос.
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03.11.2024 20:13 Відповісти
Шоб вам ті продукти поперек горла стали
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03.11.2024 20:13 Відповісти
Європа взагалі заїлася і живе своїм життям.Все граються в демократію і демагогію з вірою що поганці одумаються.Взагалі притрушені.Сша теж чергове загравання і присипляння .В підсумку цих диктаторів як лайна стало ба більше вони щей з ядерною зброєю.До чого докатився світ що у терористів є важка і ядерна зброя.Дипломатя як лайно стала.Окрім пустого впорожне більше нічого.Балачки і та величезне занепокоєння.А терористам болтяку класти на це.Іран за 20 років зрозумів що Європа і Штати окрім як базікати нічого їм не зроблять і ось ми маємо купу зброї і ракети.Теж саме і інші.І дійшли до війни в Європі.Ось це все ось це кончена ООН.Порушені всі законі і інститути терористи зрозуміли що окрім балачок більше ніякого результату від світу і безнаказаність.
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03.11.2024 20:14 Відповісти
бо гроші не першому місті
"досадно мне что слово честь забито" (с)
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04.11.2024 04:58 Відповісти
От тепер корейці нажруться ... сіна. На все життя.
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03.11.2024 20:18 Відповісти
Херня это всё.
КНДР - это ручная собачка Китая. Она и выживает только благодаря покровительства и поддержке Китая. Он кормит её (собачку) как считает нужным. И тут Россия начинает докармливать чужую собаку. А если Ын перебежит от хозяина к слуге хозяина?
Все делается с согласия Китая.
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03.11.2024 20:21 Відповісти
Припустимо перебіжить. Що далі? Можливо старий господар тільки спасибі скаже
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03.11.2024 20:29 Відповісти
Можливо, Можливо.
Допускаем. Ын помогает, Россия выигрывает войну.
Ын становится ***** не нужен.
У России нет целей на Дальнем востоке для решения которых нужен Ын. Вернут собачку назад Китаю?
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04.11.2024 09:48 Відповісти
Хлоркою їх тре посипати.
Тожі меньше буде потреба в пайках
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03.11.2024 20:25 Відповісти
Мордор і космічні технології? Гарний тролінг.
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03.11.2024 20:37 Відповісти
Там просто опечатка - имелось ввиду комические 🙂
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03.11.2024 21:12 Відповісти
з цим теж погано, гумор у кацапів увесь біля сраму крутиться
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04.11.2024 04:59 Відповісти
продуктовую помощь 🐕


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03.11.2024 21:09 Відповісти
а я думав що рабовласницький устрій в минулому... живий приклад обміну людей на зерно та скотину.
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03.11.2024 22:32 Відповісти
Это *бнутые коммунисты. Бизнес-модель поведения Запада, где все решения принимаются ради выгоды тут не подходит.
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04.11.2024 02:21 Відповісти
1 тона вкраденого зерна на 1к узкоглазих під@арів
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04.11.2024 04:08 Відповісти
https://images.cnscdn.com/c/e/e/5/cee5b0bf443614dd68e442722b2fe48d/original.jpg

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів. Джерело:

Хтось у це вірить? Це все одно, що сказать, що Іспанія платила радянським "інтербригадівцям" у 1935-36 роках доларами за їх участь у війні! Гроші отримував Сталін - і витрачав на закупки технологій, які сприяли розвитку ВПК. Та ще й украв її золотий запас...
Тут буде те саме... Корейці просто будуть гинуть... А їх рідним будуть лише "розказувать казки" про "геройську загибель їх батьків та дітей в боротьбі з американським інтернаціоналізмом"...
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04.11.2024 08:58 Відповісти
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04.11.2024 09:52 Відповісти
Все ясно, тільки одне питання - звідки в кацапів рис та космічні технології?
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04.11.2024 13:01 Відповісти
 
 