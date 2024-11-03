КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології, - ЗМІ
КНДР направила до Росії тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Угода про участь військ КНДР у війні проти України на боці РФ є вигідною для Пхеньяна, оскільки покриє фінансову та продовольчу кризу в країні.
Про це пише видання The Korea Herald з посиланням на дані південнокорейської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Конгресмен, експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак з посиланням на дані розвідки зазначив, що угода про участь військ КНДР у війні проти України є вигідною для Пхеньяна.
За його словами, Північна Корея прагне вирішити фінансову та продовольчу кризи, очікуючи допомогу від Москви за свій внесок у військові дії.
Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.
Крім військових, за даними південнокорейської розвідки, у Росії зараз перебуває близько 4 тис. північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.
В обмін на солдатів Північна Корея очікує отримати від Росії продуктову допомогу. За словами Ві Сон Лака, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна такого як рис, ячмінь і пшениця. Однак більшу частину "виробництва рису" в країні насправді становить картопля, причому рис, як вважають, становить менше третини від загального обсягу.
"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - розповів Ві Сон Лак.
Окрім цього, південнокорейський законодавець нагадав, що Росія також закуповує артилерійські снаряди у КНДР.
"Дефіцит продовольства, ймовірно, було компенсовано через торгівлю зброєю. Продавши кілька контейнерів артилерійських снарядів, Пхеньян може дозволити собі набагато більше, ніж сотні тисяч тонн рису", - заявив Ві.
Також розвідка Південної Кореї повідомила парламенту країни, що РФ допомагає Північній Кореї і передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.
Крім цього, за словами Ві Сон Лака, Північна Корея розраховує й на військову допомогу з боку РФ у разі, якщо на Корейському півострові почнеться війна.
"Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу", - сказав південнокорейський парламентар.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
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Горбачов на пленумі: "Таваріщі!!! Нужно патуже затянуть паяса! Есть две новости плахая и харошая. Начну с плахой - економическая ситуация в ссср ухудшается - будем жрать навоз. Харошая - навоза у нас очень много" 🤣
А так, да, без Горбачова у СРСР об'їдалися карбонатами і ковбасою " московська"..
дискредитувати? апять всесільний кгб? Якщо кгб такий всесильний БУВ - як же він допустив розвал ссср на запчасті?
Знімай хрестик або трусіки вдягай.
А ще був такий:
30-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть англійську ковбасу" - "всьо понялі - виїзжаем"
90-ті роки звінок до кгб: "альо - мій сусід їсть ковбасу"- "всьо понялі - виїзжаем"
Які нахх космічні технології, коли у тебе жерти нема чого!
*******...
таков обмін хутина
Для кого цей баян?
Де українське ЯО ?
Таке створити взагалі не проблема.
Головна проблема ядерної зброї - доставити портфелик у місце призначення і там його скласти.
У випадку України "портфелик" можна доставити звичайним бусиком до кримського перешийку, залишити там і дистанційно з'єднати два куска - гойда!
де ви його візьмете?
термояд це складна система підриву обжимом, а не "два куска"
Не промисловий масштаб - але достатньо...
лілі-путін про це добре знає.
Читай Академік Сахаров - історія життя.
нда... Ще раз загугли - "Академік Сахаров". Для тих хто в бронепоїзді - на пальцях.
Термояд - це синтез атомів водню - як на Сонці.
Для того щоб він РОЗПОЧАВСЯ потрібна ДУЖЕ висока температура - як на Сонці.
Тому в термоядерній бомбі СПОЧАТКУ потрібно підірвати плутонієву, що розігріє водень, щоб розпочався термоядерний синтез.
Тому це дуже і дуже складна у реалізації технологія.
Читай "Академік Сахаров".
Так що Ин не ту ставку зробив.
А от щодо господарчих спроможностей Роісі під санкціями з військовою економікою - це факт.
Воювати вони зможуть і голодні за їжу, а от ще когось годувати - це навряд.
Років 10 тому гроші не зжирав ВПК і їх можна було інвестувати у сільське господарство.
Років 10 тому чоловіків з Замкаддя не утилізували по 1,5 тисячі на день в Україні.
Чи пшеницю москвичі з пітерцями вирощувати будуть?
Але продавати зерно за валюту за кордон і годувати свою чернь - це зовсім не одне і те ж.
А що там на Роісє вже зараз з молочкою, маслом, птахівництвом, м'ясом, рибою?
Так в совку: з голою дупою і колгоспним рабством, відсутністю світла в багатьох районах, але в космосі перші. Тьху!
Сі цього не врахував
"досадно мне что слово честь забито" (с)
КНДР - это ручная собачка Китая. Она и выживает только благодаря покровительства и поддержке Китая. Он кормит её (собачку) как считает нужным. И тут Россия начинает докармливать чужую собаку. А если Ын перебежит от хозяина к слуге хозяина?
Все делается с согласия Китая.
Допускаем. Ын помогает, Россия выигрывает войну.
Ын становится ***** не нужен.
У России нет целей на Дальнем востоке для решения которых нужен Ын. Вернут собачку назад Китаю?
Тожі меньше буде потреба в пайках
Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів. Джерело:
Хтось у це вірить? Це все одно, що сказать, що Іспанія платила радянським "інтербригадівцям" у 1935-36 роках доларами за їх участь у війні! Гроші отримував Сталін - і витрачав на закупки технологій, які сприяли розвитку ВПК. Та ще й украв її золотий запас...
Тут буде те саме... Корейці просто будуть гинуть... А їх рідним будуть лише "розказувать казки" про "геройську загибель їх батьків та дітей в боротьбі з американським інтернаціоналізмом"...