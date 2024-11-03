КНДР направила до РФ своїх солдатів в обмін на продуктову допомогу і космічні технології, - ЗМІ

КНДР направила до Росії тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Угода про участь військ КНДР у війні проти України на боці РФ є вигідною для Пхеньяна, оскільки покриє фінансову та продовольчу кризу в країні.

Про це пише видання The Korea Herald з посиланням на дані південнокорейської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Конгресмен, експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак з посиланням на дані розвідки зазначив, що угода про участь військ КНДР у війні проти України є вигідною для Пхеньяна.

За його словами, Північна Корея прагне вирішити фінансову та продовольчу кризи, очікуючи допомогу від Москви за свій внесок у військові дії.

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що кожному північнокорейському солдату, відправленому воювати на боці Росії, буде виплачуватися місячна зарплата в розмірі близько 2 тис. доларів. Вважається, що КНДР відправила щонайменше 10 тис. своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Крім військових, за даними південнокорейської розвідки, у Росії зараз перебуває близько 4 тис. північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

В обмін на солдатів Північна Корея очікує отримати від Росії продуктову допомогу. За словами Ві Сон Лака, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна такого як рис, ячмінь і пшениця. Однак більшу частину "виробництва рису" в країні насправді становить картопля, причому рис, як вважають, становить менше третини від загального обсягу.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - розповів Ві Сон Лак.

Окрім цього, південнокорейський законодавець нагадав, що Росія також закуповує артилерійські снаряди у КНДР.

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"Дефіцит продовольства, ймовірно, було компенсовано через торгівлю зброєю. Продавши кілька контейнерів артилерійських снарядів, Пхеньян може дозволити собі набагато більше, ніж сотні тисяч тонн рису", - заявив Ві.

Також розвідка Південної Кореї повідомила парламенту країни, що РФ допомагає Північній Кореї і передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Крім цього, за словами Ві Сон Лака, Північна Корея розраховує й на військову допомогу з боку РФ у разі, якщо на Корейському півострові почнеться війна.

"Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу", - сказав південнокорейський парламентар.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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