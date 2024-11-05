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Україна заявила, що атакувала війська Північної Кореї в Курську, - Financial Times

ЗСУ обсріляли війська КНДУ у Курській області

Відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на  українську розвідку.

Видання зазначає, що військові дії підтвердив високопоставлений представник української розвідки. Він зазначив, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більш ніж половина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті в Курську.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко напередодні повідомив, що війська КНДР потрапили про перший обстріл у Курській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1274) бойові дії (4184) ЗСУ (7717) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+12
"Україна завдала удару по війскам П.Кореї у Курській області." Життя нас до такого не готувало.
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05.11.2024 12:33 Відповісти
+9
Хлопці, зробіть з них моркву по-корейські. Удачі у полюванні, тигри!
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05.11.2024 12:32 Відповісти
+7
в новинах казали що вузькоглазі вже віджали конвой з продовольством у кацапів, покрошили охорону та з....бались кудись
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05.11.2024 12:30 Відповісти
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неназваний "високопоставлений представник розвідки" - це Україна заявила?
потужно...
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05.11.2024 12:19 Відповісти
Це все ху@ ня ,
новина ні про що ,
бо з таким успіхом може бути і брехня 😡

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05.11.2024 13:52 Відповісти
а може і ні.
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05.11.2024 13:53 Відповісти
Все можливо ...)
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05.11.2024 13:56 Відповісти
а в тих російсько-корейських розмовниках, які роздані, є термін "*****"?
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05.11.2024 12:24 Відповісти
А результат який, дали собакожерам....?

...або троха більше ніж половина того, що вона раніше утримувала...???
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05.11.2024 12:26 Відповісти
в новинах казали що вузькоглазі вже віджали конвой з продовольством у кацапів, покрошили охорону та з....бались кудись
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05.11.2024 12:30 Відповісти
Пупси зараз мають реальний шанс захопити москву
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05.11.2024 12:32 Відповісти
Їхній спецназ хоч нажерся з голодухи.
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05.11.2024 13:15 Відповісти
Це в тих самих новинах, де в ***** закінчуються ракети, він сам лежить у холодильнику, а США скоро атакують москву ядерною зброєю?
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05.11.2024 13:21 Відповісти
Хлопці, зробіть з них моркву по-корейські. Удачі у полюванні, тигри!
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05.11.2024 12:32 Відповісти
"Україна завдала удару по війскам П.Кореї у Курській області." Життя нас до такого не готувало.
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05.11.2024 12:33 Відповісти
!!!100!!!!
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05.11.2024 13:21 Відповісти
👍🤝😁😂
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05.11.2024 18:00 Відповісти
І сміх, і гріх
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05.11.2024 19:07 Відповісти
А звідки у кацапів 60-мм міномети? Це ж саме НАТОвський калібр...
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05.11.2024 12:43 Відповісти
Можливо у корейців свої були аналоги. Або росіяни купили в своїх братішек, в яких є така зброя.
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05.11.2024 12:58 Відповісти
Може... Однак, крім зброї, повинні буть і регулярні масові поставки мін. Бо ці міномети - взводно-ротна зброя... Тобто, "зброя масова"... Тому й цікаво - "ЗВІДКИ"?
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05.11.2024 13:01 Відповісти
КНР
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05.11.2024 15:05 Відповісти
Радянський 60-мм міномет безшумної стрільби - розроблений у 1981 році.
Скільки їх було виготовлено, не вказано. Виготовлялися лише в 1981 році.
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05.11.2024 13:00 Відповісти
Якщо він випускався всього рік - значить, "ГІМНО"... Бо для масового випуску подібного типу зброї - це "ВЕЛИКЕ НІЩО"...
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05.11.2024 13:19 Відповісти
Наберите миномёты 60 мм. Там всё паписано.
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05.11.2024 13:00 Відповісти
В росіян є такі. В гуглі багато згадок.
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05.11.2024 13:01 Відповісти
у кацапів на озброєнні є білоруські сапфіри 60мм

https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vyprobovuyut-granatomet-sapfyr/
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05.11.2024 13:04 Відповісти
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05.11.2024 13:05 Відповісти
Ти різницю між "гранатометом" та "мінометом", знаєш? Гранатомет - зброя "настильної" стрільби... Частіш всього - "прямий постріл"... А міномет - зброя "навісного вогню"... У нього траєкторія польоту ********** - "гіпербола та парабола...
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05.11.2024 13:24 Відповісти
у 22-ому у кацапів було ось таке.
наразі за них не чути, тіко за сапфіри (якщо за калібр). будемо бачити

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05.11.2024 14:37 Відповісти
https://x.com/war_noir?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571126350655922177%7Ctwgr%5E0449f10ee3828b93b76a843018b6f2c9639713c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F
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05.11.2024 14:39 Відповісти
https://x.com/i/status/1571126350655922177
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05.11.2024 14:40 Відповісти
Знаєш, як це колись в армії характеризувалося? "******* - не мешки ворочать...". Я тебе запитав - чи тобі відома різниця між "мінометом" та "гранатометом"?...
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05.11.2024 15:05 Відповісти
ти запитав за 60 мм міномет, я тобі розповів за факт на сьогодні у кацапів - 60 мм гранатомет
що за 60мм міномет на сьогодні у пі@арів - хз, не видно та не чути, на відміну від сапфіра
тому тобі розповів за 22-й рік та Херсонщину
ближчим часом побачимо, шо то 60мм на озброєнні у чучхеїстів - китай чи шось інше
різниці між гранатометом та мінометом не тямлю, єдине - бачу чим вони відрізняються від бомбомета
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05.11.2024 15:10 Відповісти
Якби ти чув, як я тільки що ВИМАТЮКАВСЯ в твою адресу - ти-б на мене вже адміну накатав скаргу!
Та я ж тобі детально пояснив різницю... Звичайний солдат-мотострілець у радянські часи, це знав... А якщо ТИ НЕ ЗНАЄШ - то "якого беня" ти лізеш "рассуждать"? Щоб весь форум зрозумів остаточно, що ти - НЕУК?!!! Можеш заспокоїться - ми це вже зрозуміли...
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05.11.2024 15:15 Відповісти
не матюкайся, не роби собі нерви
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05.11.2024 15:26 Відповісти
У мене в роті ти-б з нарядів не вилазив... Це ж треба буть таким тупим...
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05.11.2024 15:37 Відповісти
чим більше дубів, тим міцніша оборона - слоган твого совкового війська та методів
працює, як бачиш, ти правильно реагуєш
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05.11.2024 15:46 Відповісти
Поцілуй мене у зад! Жаль, що адмін вас за тупість не "банить"!!! Це ж треба - понаписувать "ахінеї", з якої будь-який солдат реготать буде - і з розумним виглядом її пропагандувать на форумі Цензора"!
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05.11.2024 16:09 Відповісти
хто і куди має тебе цілувати - людей на ресурсі не цікавить
свої фантазії залиш при собі
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05.11.2024 16:18 Відповісти
Чого ти переживаєш? Прийде вечір - люди прийдуть додому. Почитають нашу переписку... І будуть над тобою реготать...
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05.11.2024 16:21 Відповісти
то й добре, що люди матимуть хоча б якийсь позитив у житті
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05.11.2024 16:22 Відповісти
Колись прочитав тут "крилатий вислів": "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти ідіот... Тепер ти сам про це оголошуєш на весь світ...".
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05.11.2024 16:25 Відповісти
ну то користуйся можливістю, доки є інтернет
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05.11.2024 16:26 Відповісти
Користуюся... І все більше впевнююся, що дурних на світі набагато більше, ніж я собі уявляв...
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05.11.2024 16:28 Відповісти
твоя впевненість буде шокована їхньою кількістю
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05.11.2024 16:31 Відповісти
Я УЖЕ в шоці... З двома тільки сьогодні "поспілкувався"... Один з них - ТИ...
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05.11.2024 16:35 Відповісти
щось замало для тебе
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05.11.2024 16:37 Відповісти
Так кожен день нові з"являються! І один дурніший за іншого...
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05.11.2024 16:40 Відповісти
наснаги тобі
без нервів
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05.11.2024 16:41 Відповісти
...........................
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05.11.2024 16:46 Відповісти
гарної дороги
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05.11.2024 16:47 Відповісти
................................
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05.11.2024 16:53 Відповісти
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05.11.2024 17:00 Відповісти
подякував за науку
за совка у радянському війську не служив
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05.11.2024 15:27 Відповісти
ці китайські 60мм міни наші віджали у пі@арів у 22-ому на Херсонщині
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05.11.2024 14:46 Відповісти
І що далі? Ну - "віджали"... Скільки? Звідки надійшли? І яка кількість знаходиться на озброєнні російської армії? У нас є трофейні Т-62. Однак вони в боях рідко використовуються - бо у нас немає випуску та запасів снарядів до них!
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05.11.2024 15:10 Відповісти
ближчими днями побачимо, шо то за такі 60 мм
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05.11.2024 15:11 Відповісти
Ага, "побачимо"... Як білоруські гранатомети "сапфір" стріляють мінометними мінами по закритих позиціях... Здається мені - ти армію тільки по телевізору бачив...
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05.11.2024 15:39 Відповісти
по тв як і всі о 10-й ранку кожної неділі у членінській кімнаті "в гостях у казки" - служу срадянському союзу
чи ти забув?
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05.11.2024 15:51 Відповісти
Що - нема чим "крить", так ти "блазнювать" почав? Продовжу1й... Сам з собою... Я "бісер метать" перед тобою не бажавю... Ти надто "дурноголовий" для цього ... .........................
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05.11.2024 16:05 Відповісти
нарахунок блазнювання - на притягуй за вуха
провокування - на найкращий спосіб
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05.11.2024 16:20 Відповісти
Навіщо мені щось "притягувать"? Ти сам це робиш непогано...
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05.11.2024 16:26 Відповісти
усе роблю непогано
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05.11.2024 16:29 Відповісти
Молодець!...
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05.11.2024 16:36 Відповісти
подякував
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05.11.2024 16:38 Відповісти
Поки союзники "жують соплі" Рашисто-нацисти долучили Північної Кореї війска.
Поки Південна Корея "жує соплі" їх найбільший ворог - Північна Корея набуває РЕАЛЬНОГО ********* досвіду бойових дій.
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05.11.2024 12:46 Відповісти
На американців мабуть надія є.
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05.11.2024 12:59 Відповісти
Південна Корея нічого не жуе. Вона до вторгнення готувалася з 53 року.
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05.11.2024 13:13 Відповісти
На інших надійся,але сам себе забезпеч.
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05.11.2024 13:15 Відповісти
Не было в Курской области обезьянок ... До чего пуйло страну то довел ))
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05.11.2024 16:21 Відповісти
 
 