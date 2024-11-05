Україна заявила, що атакувала війська Північної Кореї в Курську, - Financial Times

Відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на українську розвідку.

Видання зазначає, що військові дії підтвердив високопоставлений представник української розвідки. Він зазначив, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більш ніж половина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.

Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті в Курську.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко напередодні повідомив, що війська КНДР потрапили про перший обстріл у Курській області.

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