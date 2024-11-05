Україна заявила, що атакувала війська Північної Кореї в Курську, - Financial Times
Відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на українську розвідку.
Видання зазначає, що військові дії підтвердив високопоставлений представник української розвідки. Він зазначив, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більш ніж половина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.
Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.
За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті в Курську.
Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко напередодні повідомив, що війська КНДР потрапили про перший обстріл у Курській області.
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потужно...
новина ні про що ,
бо з таким успіхом може бути і брехня 😡
...або троха більше ніж половина того, що вона раніше утримувала...???
Скільки їх було виготовлено, не вказано. Виготовлялися лише в 1981 році.
https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vyprobovuyut-granatomet-sapfyr/
наразі за них не чути, тіко за сапфіри (якщо за калібр). будемо бачити
що за 60мм міномет на сьогодні у пі@арів - хз, не видно та не чути, на відміну від сапфіра
тому тобі розповів за 22-й рік та Херсонщину
ближчим часом побачимо, шо то 60мм на озброєнні у чучхеїстів - китай чи шось інше
різниці між гранатометом та мінометом не тямлю, єдине - бачу чим вони відрізняються від бомбомета
Та я ж тобі детально пояснив різницю... Звичайний солдат-мотострілець у радянські часи, це знав... А якщо ТИ НЕ ЗНАЄШ - то "якого беня" ти лізеш "рассуждать"? Щоб весь форум зрозумів остаточно, що ти - НЕУК?!!! Можеш заспокоїться - ми це вже зрозуміли...
працює, як бачиш, ти правильно реагуєш
свої фантазії залиш при собі
без нервів
за совка у радянському війську не служив
чи ти забув?
провокування - на найкращий спосіб
Поки Південна Корея "жує соплі" їх найбільший ворог - Північна Корея набуває РЕАЛЬНОГО ********* досвіду бойових дій.