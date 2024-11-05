Украина заявила, что атаковала войска Северной Кореи в Курске, - Financial Times
Состоялось первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинскую разведку.
Издание отмечает, что военные действия подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки. Он отметил, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.
Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.
По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.
Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко накануне сообщил, что войска КНДР попали о первый обстрел в Курской области.
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потужно...
новина ні про що ,
бо з таким успіхом може бути і брехня 😡
...або троха більше ніж половина того, що вона раніше утримувала...???
Скільки їх було виготовлено, не вказано. Виготовлялися лише в 1981 році.
https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vyprobovuyut-granatomet-sapfyr/
наразі за них не чути, тіко за сапфіри (якщо за калібр). будемо бачити
що за 60мм міномет на сьогодні у пі@арів - хз, не видно та не чути, на відміну від сапфіра
тому тобі розповів за 22-й рік та Херсонщину
ближчим часом побачимо, шо то 60мм на озброєнні у чучхеїстів - китай чи шось інше
різниці між гранатометом та мінометом не тямлю, єдине - бачу чим вони відрізняються від бомбомета
Та я ж тобі детально пояснив різницю... Звичайний солдат-мотострілець у радянські часи, це знав... А якщо ТИ НЕ ЗНАЄШ - то "якого беня" ти лізеш "рассуждать"? Щоб весь форум зрозумів остаточно, що ти - НЕУК?!!! Можеш заспокоїться - ми це вже зрозуміли...
працює, як бачиш, ти правильно реагуєш
свої фантазії залиш при собі
без нервів
за совка у радянському війську не служив
чи ти забув?
провокування - на найкращий спосіб
Поки Південна Корея "жує соплі" їх найбільший ворог - Північна Корея набуває РЕАЛЬНОГО ********* досвіду бойових дій.