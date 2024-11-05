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Украина заявила, что атаковала войска Северной Кореи в Курске, - Financial Times

ЗСУ обсріляли війська КНДУ у Курській області

Состоялось первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинскую разведку.

Издание отмечает, что военные действия подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки. Он отметил, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.

Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко накануне сообщил, что войска КНДР попали о первый обстрел в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительная часть войск КНДР в настоящее время находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи

Автор: 

КНДР (1239) боевые действия (4423) ВСУ (6732) Курск (1160)


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Топ комментарии
+12
"Україна завдала удару по війскам П.Кореї у Курській області." Життя нас до такого не готувало.
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05.11.2024 12:33 Ответить
+9
Хлопці, зробіть з них моркву по-корейські. Удачі у полюванні, тигри!
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05.11.2024 12:32 Ответить
+7
в новинах казали що вузькоглазі вже віджали конвой з продовольством у кацапів, покрошили охорону та з....бались кудись
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05.11.2024 12:30 Ответить
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неназваний "високопоставлений представник розвідки" - це Україна заявила?
потужно...
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05.11.2024 12:19 Ответить
Це все ху@ ня ,
новина ні про що ,
бо з таким успіхом може бути і брехня 😡

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05.11.2024 13:52 Ответить
а може і ні.
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05.11.2024 13:53 Ответить
Все можливо ...)
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05.11.2024 13:56 Ответить
а в тих російсько-корейських розмовниках, які роздані, є термін "*****"?
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05.11.2024 12:24 Ответить
А результат який, дали собакожерам....?

...або троха більше ніж половина того, що вона раніше утримувала...???
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05.11.2024 12:26 Ответить
в новинах казали що вузькоглазі вже віджали конвой з продовольством у кацапів, покрошили охорону та з....бались кудись
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05.11.2024 12:30 Ответить
Пупси зараз мають реальний шанс захопити москву
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05.11.2024 12:32 Ответить
Їхній спецназ хоч нажерся з голодухи.
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05.11.2024 13:15 Ответить
Це в тих самих новинах, де в ***** закінчуються ракети, він сам лежить у холодильнику, а США скоро атакують москву ядерною зброєю?
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05.11.2024 13:21 Ответить
Хлопці, зробіть з них моркву по-корейські. Удачі у полюванні, тигри!
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05.11.2024 12:32 Ответить
"Україна завдала удару по війскам П.Кореї у Курській області." Життя нас до такого не готувало.
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05.11.2024 12:33 Ответить
!!!100!!!!
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05.11.2024 13:21 Ответить
👍🤝😁😂
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05.11.2024 18:00 Ответить
І сміх, і гріх
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05.11.2024 19:07 Ответить
А звідки у кацапів 60-мм міномети? Це ж саме НАТОвський калібр...
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05.11.2024 12:43 Ответить
Можливо у корейців свої були аналоги. Або росіяни купили в своїх братішек, в яких є така зброя.
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05.11.2024 12:58 Ответить
Може... Однак, крім зброї, повинні буть і регулярні масові поставки мін. Бо ці міномети - взводно-ротна зброя... Тобто, "зброя масова"... Тому й цікаво - "ЗВІДКИ"?
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05.11.2024 13:01 Ответить
КНР
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05.11.2024 15:05 Ответить
Радянський 60-мм міномет безшумної стрільби - розроблений у 1981 році.
Скільки їх було виготовлено, не вказано. Виготовлялися лише в 1981 році.
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05.11.2024 13:00 Ответить
Якщо він випускався всього рік - значить, "ГІМНО"... Бо для масового випуску подібного типу зброї - це "ВЕЛИКЕ НІЩО"...
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05.11.2024 13:19 Ответить
Наберите миномёты 60 мм. Там всё паписано.
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05.11.2024 13:00 Ответить
В росіян є такі. В гуглі багато згадок.
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05.11.2024 13:01 Ответить
у кацапів на озброєнні є білоруські сапфіри 60мм

https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vyprobovuyut-granatomet-sapfyr/
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05.11.2024 13:04 Ответить
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05.11.2024 13:05 Ответить
Ти різницю між "гранатометом" та "мінометом", знаєш? Гранатомет - зброя "настильної" стрільби... Частіш всього - "прямий постріл"... А міномет - зброя "навісного вогню"... У нього траєкторія польоту ********** - "гіпербола та парабола...
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05.11.2024 13:24 Ответить
у 22-ому у кацапів було ось таке.
наразі за них не чути, тіко за сапфіри (якщо за калібр). будемо бачити

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05.11.2024 14:37 Ответить
https://x.com/war_noir?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571126350655922177%7Ctwgr%5E0449f10ee3828b93b76a843018b6f2c9639713c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F
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05.11.2024 14:39 Ответить
https://x.com/i/status/1571126350655922177
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05.11.2024 14:40 Ответить
Знаєш, як це колись в армії характеризувалося? "******* - не мешки ворочать...". Я тебе запитав - чи тобі відома різниця між "мінометом" та "гранатометом"?...
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05.11.2024 15:05 Ответить
ти запитав за 60 мм міномет, я тобі розповів за факт на сьогодні у кацапів - 60 мм гранатомет
що за 60мм міномет на сьогодні у пі@арів - хз, не видно та не чути, на відміну від сапфіра
тому тобі розповів за 22-й рік та Херсонщину
ближчим часом побачимо, шо то 60мм на озброєнні у чучхеїстів - китай чи шось інше
різниці між гранатометом та мінометом не тямлю, єдине - бачу чим вони відрізняються від бомбомета
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05.11.2024 15:10 Ответить
Якби ти чув, як я тільки що ВИМАТЮКАВСЯ в твою адресу - ти-б на мене вже адміну накатав скаргу!
Та я ж тобі детально пояснив різницю... Звичайний солдат-мотострілець у радянські часи, це знав... А якщо ТИ НЕ ЗНАЄШ - то "якого беня" ти лізеш "рассуждать"? Щоб весь форум зрозумів остаточно, що ти - НЕУК?!!! Можеш заспокоїться - ми це вже зрозуміли...
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05.11.2024 15:15 Ответить
не матюкайся, не роби собі нерви
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05.11.2024 15:26 Ответить
У мене в роті ти-б з нарядів не вилазив... Це ж треба буть таким тупим...
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05.11.2024 15:37 Ответить
чим більше дубів, тим міцніша оборона - слоган твого совкового війська та методів
працює, як бачиш, ти правильно реагуєш
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05.11.2024 15:46 Ответить
Поцілуй мене у зад! Жаль, що адмін вас за тупість не "банить"!!! Це ж треба - понаписувать "ахінеї", з якої будь-який солдат реготать буде - і з розумним виглядом її пропагандувать на форумі Цензора"!
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05.11.2024 16:09 Ответить
хто і куди має тебе цілувати - людей на ресурсі не цікавить
свої фантазії залиш при собі
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05.11.2024 16:18 Ответить
Чого ти переживаєш? Прийде вечір - люди прийдуть додому. Почитають нашу переписку... І будуть над тобою реготать...
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05.11.2024 16:21 Ответить
то й добре, що люди матимуть хоча б якийсь позитив у житті
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05.11.2024 16:22 Ответить
Колись прочитав тут "крилатий вислів": "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти ідіот... Тепер ти сам про це оголошуєш на весь світ...".
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05.11.2024 16:25 Ответить
ну то користуйся можливістю, доки є інтернет
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05.11.2024 16:26 Ответить
Користуюся... І все більше впевнююся, що дурних на світі набагато більше, ніж я собі уявляв...
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05.11.2024 16:28 Ответить
твоя впевненість буде шокована їхньою кількістю
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05.11.2024 16:31 Ответить
Я УЖЕ в шоці... З двома тільки сьогодні "поспілкувався"... Один з них - ТИ...
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05.11.2024 16:35 Ответить
щось замало для тебе
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05.11.2024 16:37 Ответить
Так кожен день нові з"являються! І один дурніший за іншого...
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05.11.2024 16:40 Ответить
наснаги тобі
без нервів
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05.11.2024 16:41 Ответить
...........................
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05.11.2024 16:46 Ответить
гарної дороги
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05.11.2024 16:47 Ответить
................................
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05.11.2024 16:53 Ответить
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05.11.2024 17:00 Ответить
подякував за науку
за совка у радянському війську не служив
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05.11.2024 15:27 Ответить
ці китайські 60мм міни наші віджали у пі@арів у 22-ому на Херсонщині
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05.11.2024 14:46 Ответить
І що далі? Ну - "віджали"... Скільки? Звідки надійшли? І яка кількість знаходиться на озброєнні російської армії? У нас є трофейні Т-62. Однак вони в боях рідко використовуються - бо у нас немає випуску та запасів снарядів до них!
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05.11.2024 15:10 Ответить
ближчими днями побачимо, шо то за такі 60 мм
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05.11.2024 15:11 Ответить
Ага, "побачимо"... Як білоруські гранатомети "сапфір" стріляють мінометними мінами по закритих позиціях... Здається мені - ти армію тільки по телевізору бачив...
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05.11.2024 15:39 Ответить
по тв як і всі о 10-й ранку кожної неділі у членінській кімнаті "в гостях у казки" - служу срадянському союзу
чи ти забув?
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05.11.2024 15:51 Ответить
Що - нема чим "крить", так ти "блазнювать" почав? Продовжу1й... Сам з собою... Я "бісер метать" перед тобою не бажавю... Ти надто "дурноголовий" для цього ... .........................
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05.11.2024 16:05 Ответить
нарахунок блазнювання - на притягуй за вуха
провокування - на найкращий спосіб
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05.11.2024 16:20 Ответить
Навіщо мені щось "притягувать"? Ти сам це робиш непогано...
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05.11.2024 16:26 Ответить
усе роблю непогано
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05.11.2024 16:29 Ответить
Молодець!...
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05.11.2024 16:36 Ответить
подякував
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05.11.2024 16:38 Ответить
Поки союзники "жують соплі" Рашисто-нацисти долучили Північної Кореї війска.
Поки Південна Корея "жує соплі" їх найбільший ворог - Північна Корея набуває РЕАЛЬНОГО ********* досвіду бойових дій.
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05.11.2024 12:46 Ответить
На американців мабуть надія є.
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05.11.2024 12:59 Ответить
Південна Корея нічого не жуе. Вона до вторгнення готувалася з 53 року.
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05.11.2024 13:13 Ответить
На інших надійся,але сам себе забезпеч.
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05.11.2024 13:15 Ответить
Не было в Курской области обезьянок ... До чего пуйло страну то довел ))
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05.11.2024 16:21 Ответить
 
 