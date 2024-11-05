Украина заявила, что атаковала войска Северной Кореи в Курске, - Financial Times

Состоялось первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинскую разведку.

Издание отмечает, что военные действия подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки. Он отметил, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.

Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко накануне сообщил, что войска КНДР попали о первый обстрел в Курской области.

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