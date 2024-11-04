Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД
Северокорейские войска уже вступили в бой с ВСУ в Курской области. Стало известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине, - говорится в заметке.
Других подробностей Коваленко не сообщил.
Напомним, по данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.
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Агов союзники, це вже ескалація, чи ні? Намалюєте якісь ''інші червоні лінії '', чи забороните по них стріляти?
Ні це не ескалація.
У пуйла и толстого мигом задымят пуканы ))
После войны ВВС Южной Кореи продолжали развиваться и в июне 1955 года получили свои первые реактивные самолёты - F-86 «Сейбр». В 1965 году на вооружение поступили сверхзвуковые истребители F-5A «Фридом Файтер», а в 1969 - истребители-бомбардировщики F-4 «Фантом» II. Благодаря закупкам авиатехники в США Южная Корея сумела создать современные военно-воздушные силы, численность которых на 2012 год составляла 65 тыс. человек[1]. В рамках программы по модернизации ВВС Республика Корея заключила контракт с США на поставку 40 истребителей F-35 до 2021 года.
Какие такие авиа технологии у Украины, которые F-35 и не снились?
Ну а по факту що там всеж таки відбулося, всупили у бій з ВСУ, чи потрапили під обстріл?
Це ж не одне й те саме, принаймні щодо північно корейців.