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Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Найманці КНДР почали злагодження на Курщині

Северокорейские войска уже вступили в бой с ВСУ в Курской области. Стало известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине, - говорится в заметке.

Других подробностей Коваленко не сообщил.

Напомним, по данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.

Также читайте: Сотрудничество РФ и КНДР ведет к "опасной эскалации", - генсек ООН Гутерриш

Автор: 

КНДР (1239) Центр противодействия дезинформации (137) Курск (1160)


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Топ комментарии
+10
Чим більше корейців здохне, тим більше собак буде їх жерти.
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04.11.2024 09:08 Ответить
+9
Треба полонені собакоїди, повезти їх на засідання ради ООН, та там демонструвати ****** по рилу.
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04.11.2024 09:04 Ответить
+5
А Небензя відповість, що то південнокорейці!
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04.11.2024 09:09 Ответить
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Треба полонені собакоїди, повезти їх на засідання ради ООН, та там демонструвати ****** по рилу.
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04.11.2024 09:04 Ответить
А Небензя відповість, що то південнокорейці!
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04.11.2024 09:09 Ответить
буряти жеж
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04.11.2024 09:10 Ответить
Як кажуть південнокорейці, у північних мова архаїчна і дуже забавний акцент. Не відкрутяться.
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04.11.2024 09:17 Ответить
"**********" скаже, що то - "южнакарейская правакация"...
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04.11.2024 09:54 Ответить
Уже й результати є! https://www.facebook.com/photo?fbid=1225571761993397&set=a.117892232761361
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04.11.2024 09:05 Ответить
Чим більше корейців здохне, тим більше собак буде їх жерти.
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04.11.2024 09:08 Ответить
Очікуємо що їх скоріше
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04.11.2024 09:55 Ответить
Вони б і собак відправили замість рису , але самі з'їли собак .
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04.11.2024 09:08 Ответить
Ще в четвер про це було відео
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04.11.2024 09:08 Ответить
То добре. Чекаємо на падаль з чучхеїстів. Хоча паталь там так собі, майже гівно а не падаль.
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04.11.2024 09:17 Ответить
***** превращает продукты в машину для убийства. Поетому все елеваторы, фабрики и поля с зерновыми должны быть законной целью для ЗСУ
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04.11.2024 09:26 Ответить
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04.11.2024 09:28 Ответить
Прямо кореєфобія якась.
Агов союзники, це вже ескалація, чи ні? Намалюєте якісь ''інші червоні лінії '', чи забороните по них стріляти?
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04.11.2024 09:45 Ответить
Можна я відповім?
Ні це не ескалація.
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04.11.2024 12:55 Ответить
Будет забавно если в ответ на привлечение наемников из сев.кореи Украина заключит с южной договор (или просто озвучит намерения) о передаче в обмен на помощь ракетных авиа и ядерных ей технологий.
У пуйла и толстого мигом задымят пуканы ))
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04.11.2024 11:25 Ответить
о передаче в обмен на помощь ракетных авиа .... технологий

После войны ВВС Южной Кореи продолжали развиваться и в июне 1955 года получили свои первые реактивные самолёты - F-86 «Сейбр». В 1965 году на вооружение поступили сверхзвуковые истребители F-5A «Фридом Файтер», а в 1969 - истребители-бомбардировщики F-4 «Фантом» II. Благодаря закупкам авиатехники в США Южная Корея сумела создать современные военно-воздушные силы, численность которых на 2012 год составляла 65 тыс. человек[1]. В рамках программы по модернизации ВВС Республика Корея заключила контракт с США на поставку 40 истребителей F-35 до 2021 года.

Какие такие авиа технологии у Украины, которые F-35 и не снились?
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04.11.2024 12:56 Ответить
Да перекупите этих сев.кор. наемников в чем проблема то? 50 тыщ баксов и гражданство например ЕС - все и убегут мигом.
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04.11.2024 11:27 Ответить
Ага...розстріл а в якості акту милості довічне ув'язнення батькам, дітям, дружинам, браттям та сестрам...здача в полон теж саме
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04.11.2024 12:31 Ответить
І молитви до Чучхе не допоможуть
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04.11.2024 12:23 Ответить
Північнокорейські війська вже вступили у бій із ЗСУ у Курській області. Стало відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл. Джерело:

Ну а по факту що там всеж таки відбулося, всупили у бій з ВСУ, чи потрапили під обстріл?
Це ж не одне й те саме, принаймні щодо північно корейців.
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04.11.2024 12:46 Ответить
А вступить в бой, то только когда уже штыками махать начали? А если под пулеметную очередь угодил, то это еще не бой ?
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04.11.2024 15:07 Ответить
Вступить в бой, это значит либо нападать, либо отбивать нападение. Нападать не значит идти в рукопашную, но нужно, как минимум, начать со своих позиций обстрел и сделать это первым.
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04.11.2024 21:05 Ответить
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04.11.2024 15:54 Ответить
 
 