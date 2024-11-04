Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Северокорейские войска уже вступили в бой с ВСУ в Курской области. Стало известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине, - говорится в заметке.

Других подробностей Коваленко не сообщил.

Напомним, по данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.

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