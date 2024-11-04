Сотрудничество РФ и КНДР ведет к "опасной эскалации", - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о размещении северокорейских солдат в России, которые могли быть направлены на линию фронта в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на заявление генсека ООН.
"Развертывание северокорейских солдат в зоне боевых действий в Украине означало бы "очень опасную эскалацию". Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - говорится в заявлении.
Генсек ООН также подчеркнул, что поддерживает "все значимые усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".
Стало известно, что по данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.
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