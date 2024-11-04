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Сотрудничество РФ и КНДР ведет к "опасной эскалации", - генсек ООН Гутерриш

Північнокорейські військові

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о размещении северокорейских солдат в России, которые могли быть направлены на линию фронта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на заявление генсека ООН.

"Развертывание северокорейских солдат в зоне боевых действий в Украине означало бы "очень опасную эскалацию". Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - говорится в заявлении.

Генсек ООН также подчеркнул, что поддерживает "все значимые усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".

Стало известно, что по данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР направила в РФ своих солдат в обмен на продуктовую помощь и космические технологии, - СМИ

Автор: 

КНДР (1237) ООН (4207) россия (96413) Гутерриш Антониу (344)


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Топ комментарии
+22
А насправді до небезпечної ескалації веде існування оон і гутеріша
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04.11.2024 07:24 Ответить
+20
мерзотник
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04.11.2024 07:23 Ответить
+16
Точніше- під.р ватний
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04.11.2024 07:34 Ответить
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мерзотник
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04.11.2024 07:23 Ответить
Точніше- під.р ватний
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04.11.2024 07:34 Ответить
Старий цинічний пи то р , утілізуйся , типідрашистнє сміття
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04.11.2024 08:00 Ответить
Він такий самий , як банда зелених ******* , кукарікають за здравіє , а самі стріляють в спину
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04.11.2024 08:02 Ответить
А насправді до небезпечної ескалації веде існування оон і гутеріша
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04.11.2024 07:24 Ответить
Цього старого у*обка переобирать будуть, чі воно, як і путлер, навічно в ооні....!?
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04.11.2024 07:24 Ответить
Так цього у*обка вибрала рАссєя на Радбезі ООН і далі його "переобере". Хто головний у Радбезі? Підказати, ні?
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04.11.2024 10:41 Ответить
давно в казані руські калачики за дві щоки запихував ??... старий лицемір-імпотент.
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04.11.2024 07:24 Ответить
********** шльондра голос подала. Ляпнула стару мантру для годиться.
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04.11.2024 07:26 Ответить
По шкалі глибокої стурбованості організації обєспокоєнних націй , ескалації бувають:
Серйозні
Драматичні
Надзвичайні
Небезпечні
Катастрофічні
...
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04.11.2024 07:32 Ответить
ну ведет к эскалации,....... и дальше то че?
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04.11.2024 07:33 Ответить
Ну да, теперь ему придется кланяться еще и Ыну...
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04.11.2024 07:43 Ответить
Воно комуняцьке рило нарешті побачило.
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04.11.2024 07:51 Ответить
в житті не бачив такого лайна....чим більше дивлюсь на ООН з її "блискучим" керівником тим більше подобається Ын
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04.11.2024 07:52 Ответить
Подивись, хто керує Україною? Покидьки ще ті, гірше гутеріша в рази, бо гадять там де живуть! 🤬
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04.11.2024 10:31 Ответить
Гутт Смерш еш...дав добро на "бурятів" Кіма, на БРІКС
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04.11.2024 07:53 Ответить
Ще і Знущається, лицемірне *******!(,
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04.11.2024 07:54 Ответить
От комуняка продажна.Все він знав та чув ,а тепер дуріка вмикнув...
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04.11.2024 07:56 Ответить
В свій час дєд Адольф не до кумекав,що потрібно було голоси Глобального Півдня та трошечки Китаю.Дивись і Совіцького союзу було би набагато менше...(сарказм)
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04.11.2024 07:59 Ответить
В мене оцi два слова Гутеррiш та ескалацiя викликають рвотний рефлекс.
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04.11.2024 08:22 Ответить
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04.11.2024 08:31 Ответить
Паскуда! Споганив саму ідею ООН...
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04.11.2024 08:31 Ответить
воно ще щось белькає..тьфу
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04.11.2024 08:36 Ответить
Цинічна мерзота. Підарас.
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04.11.2024 08:37 Ответить
Наступним будуть обійми Гутерреша зі сраколиким Ином.
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04.11.2024 08:44 Ответить
Двуликий Анус
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04.11.2024 08:51 Ответить
підар ватний...
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04.11.2024 08:59 Ответить
До екскалації привів тигутереш,який ти невіглас,недолугий.
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04.11.2024 09:52 Ответить
Воно ще пащу розкриває, совно гобач'є! Після вологих обійм з х*йлом йому вішатися треба, а не варнякати!!!
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04.11.2024 11:08 Ответить
о. вылезла жаба поганая. толку от твоего кваканья ноль
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04.11.2024 13:32 Ответить
 
 