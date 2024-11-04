Співпраця РФ і КНДР веде до "небезпечної ескалації", - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив "глибоку стурбованість" через повідомлення про розміщення північнокорейських солдатів у Росії, які могли бути направлені на лінію фронту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на заяву генсека ООН.

"Розгортання північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Україні означало б "дуже небезпечну ескалацію". Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої інтернаціоналізації цього конфлікту", - йдеться в заяві.

Генсек ООН також наголосив, що підтримує "всі значущі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, міцного і всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї".

Стало відомо, що за даними південнокорейської розвідки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

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