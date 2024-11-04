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Співпраця РФ і КНДР веде до "небезпечної ескалації", - генсек ООН Гутерріш

Північнокорейські військові

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив "глибоку стурбованість" через повідомлення про розміщення північнокорейських солдатів у Росії, які могли бути направлені на лінію фронту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на заяву генсека ООН.

"Розгортання північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Україні означало б "дуже небезпечну ескалацію". Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої інтернаціоналізації цього конфлікту", - йдеться в заяві.

Генсек ООН також наголосив, що підтримує "всі значущі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, міцного і всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї".

Стало відомо, що за даними південнокорейської розвідки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

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Автор: 

КНДР (1270) ООН (3393) росія (66417) Гутерріш Антоніу (398)


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Топ коментарі
+22
А насправді до небезпечної ескалації веде існування оон і гутеріша
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04.11.2024 07:24 Відповісти
+20
мерзотник
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04.11.2024 07:23 Відповісти
+16
Точніше- під.р ватний
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04.11.2024 07:34 Відповісти
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мерзотник
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04.11.2024 07:23 Відповісти
Точніше- під.р ватний
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04.11.2024 07:34 Відповісти
Старий цинічний пи то р , утілізуйся , типідрашистнє сміття
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04.11.2024 08:00 Відповісти
Він такий самий , як банда зелених ******* , кукарікають за здравіє , а самі стріляють в спину
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04.11.2024 08:02 Відповісти
А насправді до небезпечної ескалації веде існування оон і гутеріша
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04.11.2024 07:24 Відповісти
Цього старого у*обка переобирать будуть, чі воно, як і путлер, навічно в ооні....!?
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04.11.2024 07:24 Відповісти
Так цього у*обка вибрала рАссєя на Радбезі ООН і далі його "переобере". Хто головний у Радбезі? Підказати, ні?
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04.11.2024 10:41 Відповісти
давно в казані руські калачики за дві щоки запихував ??... старий лицемір-імпотент.
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04.11.2024 07:24 Відповісти
********** шльондра голос подала. Ляпнула стару мантру для годиться.
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04.11.2024 07:26 Відповісти
По шкалі глибокої стурбованості організації обєспокоєнних націй , ескалації бувають:
Серйозні
Драматичні
Надзвичайні
Небезпечні
Катастрофічні
...
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04.11.2024 07:32 Відповісти
ну ведет к эскалации,....... и дальше то че?
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04.11.2024 07:33 Відповісти
Ну да, теперь ему придется кланяться еще и Ыну...
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04.11.2024 07:43 Відповісти
Воно комуняцьке рило нарешті побачило.
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04.11.2024 07:51 Відповісти
в житті не бачив такого лайна....чим більше дивлюсь на ООН з її "блискучим" керівником тим більше подобається Ын
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04.11.2024 07:52 Відповісти
Подивись, хто керує Україною? Покидьки ще ті, гірше гутеріша в рази, бо гадять там де живуть! 🤬
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04.11.2024 10:31 Відповісти
Гутт Смерш еш...дав добро на "бурятів" Кіма, на БРІКС
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04.11.2024 07:53 Відповісти
Ще і Знущається, лицемірне *******!(,
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04.11.2024 07:54 Відповісти
От комуняка продажна.Все він знав та чув ,а тепер дуріка вмикнув...
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04.11.2024 07:56 Відповісти
В свій час дєд Адольф не до кумекав,що потрібно було голоси Глобального Півдня та трошечки Китаю.Дивись і Совіцького союзу було би набагато менше...(сарказм)
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04.11.2024 07:59 Відповісти
В мене оцi два слова Гутеррiш та ескалацiя викликають рвотний рефлекс.
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04.11.2024 08:22 Відповісти
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04.11.2024 08:31 Відповісти
Паскуда! Споганив саму ідею ООН...
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04.11.2024 08:31 Відповісти
воно ще щось белькає..тьфу
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04.11.2024 08:36 Відповісти
Цинічна мерзота. Підарас.
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04.11.2024 08:37 Відповісти
Наступним будуть обійми Гутерреша зі сраколиким Ином.
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04.11.2024 08:44 Відповісти
Двуликий Анус
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04.11.2024 08:51 Відповісти
підар ватний...
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04.11.2024 08:59 Відповісти
До екскалації привів тигутереш,який ти невіглас,недолугий.
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04.11.2024 09:52 Відповісти
Воно ще пащу розкриває, совно гобач'є! Після вологих обійм з х*йлом йому вішатися треба, а не варнякати!!!
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04.11.2024 11:08 Відповісти
о. вылезла жаба поганая. толку от твоего кваканья ноль
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04.11.2024 13:32 Відповісти
 
 