Пограничники FPV-дроном атаковали вражескую БМП вблизи Волчанска. ВИДЕО
FPV-дроном пограничники Краматорского отряда подбили БМП оккупантов вблизи Волчанска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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