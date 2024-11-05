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Пограничники FPV-дроном атаковали вражескую БМП вблизи Волчанска. ВИДЕО

FPV-дроном пограничники Краматорского отряда подбили БМП оккупантов вблизи Волчанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6635) уничтожение (7379) БМП (407)


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