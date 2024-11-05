Бійці 25 ОПДБр атакують "буханку" і три БТР росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу "ALASTOR" 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади атакували дронами-камікадзе "буханку" і три ворожі БТР на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бійців спецпідрозділу.
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