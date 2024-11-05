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Воины 3 ОШБр ночью обнаружили и уничтожили вражеский топливозаправщик на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады на ночной охоте уничтожили вражеский топливозаправщик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом атаки дрона опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7383) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454)


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Нормально... Роту танкову без пального залишили...
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05.11.2024 22:24 Ответить
Дуже гарно, но це нагадує партизанську війну, як ми будемо звільняти окуповані території такими темпами, нажалб наразі тільки втрачаємо.
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05.11.2024 22:28 Ответить
 
 