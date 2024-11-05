Воины 3 ОШБр ночью обнаружили и уничтожили вражеский топливозаправщик на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады на ночной охоте уничтожили вражеский топливозаправщик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом атаки дрона опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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Яр Холодний
показать весь комментарий05.11.2024 22:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий05.11.2024 22:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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