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Новости Видео Война
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Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение теряет голову от удара беспилотника "Дикий Шершень". ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона "Дикие шершни" ликвидировали раненого российского солдата, который притворялся мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту от удара беспилотника оторвало голову.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр ночью обнаружили и уничтожили вражеский топливозаправщик на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) ликвидация (3764) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+12
"А мог би спіцца лєт так в 80" (с) путін
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05.11.2024 23:34 Ответить
+4
кацап який бачив майбутне...
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05.11.2024 23:34 Ответить
+2
Сидят в аду, бухают. Всё чинно,как алигархи. Мужик подбегает, наливает себе, опрокидывает и бежит дальше. Так несколько раз. Ему с предъявой. Нам не жалко, сядь побазарим про жизнь.
Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
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06.11.2024 00:28 Ответить
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"А мог би спіцца лєт так в 80" (с) путін
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05.11.2024 23:34 Ответить
кацап який бачив майбутне...
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05.11.2024 23:34 Ответить
Все нікчемне життя перед смертью промайнуло. Так говорять хто вижив після клінічноі смерті.
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05.11.2024 23:50 Ответить
Сидят в аду, бухают. Всё чинно,как алигархи. Мужик подбегает, наливает себе, опрокидывает и бежит дальше. Так несколько раз. Ему с предъявой. Нам не жалко, сядь побазарим про жизнь.
Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
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06.11.2024 00:28 Ответить
В раю сидят души, вальяжно пьют елей, вдруг прибегает одна, всех растолкала и давай жадно быстро хлебать.
- Куда ты спешишь, у нас впереди вечность?
- Мой в реанимации.
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06.11.2024 06:33 Ответить
ну мертвий так мертвий, дронік без зайвих питань все підтвердив.
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05.11.2024 23:34 Ответить
а чі не кицік якись вже тим кацапом ласувався?
ну таке....
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05.11.2024 23:38 Ответить
Смерть не намахаєш. Кобзон свідок.
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05.11.2024 23:45 Ответить
А ведь он у неё, по плану, был через 15 лет, в Челябинске. Во для смерти сюрприз. А всё из за дрона.
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06.11.2024 00:31 Ответить
В 2014 році на одному парашинському форумі написав, слідуюча війна - буде війна дронів. Мене почали троити: "мы Украину танками задавим ... Ракетами". Забанили довічно. Сміялись всі. Праша є параша.
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06.11.2024 00:49 Ответить
Якась тваринка дременула....її нажаль вбило..Й на кота несхожа..Заеець оборетень..Чи Чупакабра повернулась?..Повернення Чупакабри!))....так..дзвонять от кажуть то вона..Легка контузія..Таки повернулась сердешна..)))..
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06.11.2024 00:18 Ответить
Схоже,це збирач душ.забирає душі до пекла..тому окупант так крутився,бо збирач витягував дух з нього.
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06.11.2024 00:55 Ответить
Може, то просто клапоть паперу повітряним напором здуло? все-таки - чотири гвинти працювали...
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06.11.2024 06:14 Ответить
Херовий актор. У нас такого ж йолопа такі ж йолопи в презики вибрали.
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06.11.2024 00:23 Ответить
Тепер він добрий каzап.
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06.11.2024 02:44 Ответить
Вопреки советам по технике безопасности, при ядерном взрыве ни в коем случае не падайте на землю лицом вниз, ибо такое потрясающее зрелище можно увидеть всего лишь раз в жизни!
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06.11.2024 06:11 Ответить
А в США люди гроші шалені платили щоб поїхати в Неваду подивитись вибух наземний...а потім їхали дивитись в яму))))
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06.11.2024 08:24 Ответить
Ну то й що? Лежав у госпіталі колись. В палаті був чоловік з Славутича. Хвалився, що раз у півроку пробирається тихцем до Чорнобилю - постоять коло 4 блоку. Бо тоді у нього підвищується загальний тонус організму... Навіть потенція покращується!
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06.11.2024 08:49 Ответить
Маладая так і нє узнала какой у нєго біл канєц...
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06.11.2024 06:29 Ответить
Мертвий так мертвий)
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06.11.2024 07:19 Ответить
тепер вже й прикидатись мертвим не потрібно.
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06.11.2024 10:32 Ответить
"Ах, как часто смолоду, Мы теряем голову,"
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06.11.2024 10:49 Ответить
Які в наших хлопців бімби цікаві, бо не перший раз вже бачу, з мАльчІкАф трусІкІ як вітром здуває.
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06.11.2024 19:41 Ответить
 
 