Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение теряет голову от удара беспилотника "Дикий Шершень". ВИДЕО
Украинские воины с помощью дрона "Дикие шершни" ликвидировали раненого российского солдата, который притворялся мертвым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанту от удара беспилотника оторвало голову.
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+12 Михаил Сергиенко #582158
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+4 Yurka Gagarin
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+2 Дорофеев Сергей
показать весь комментарий06.11.2024 00:28 Ответить Ссылка
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Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
- Куда ты спешишь, у нас впереди вечность?
- Мой в реанимации.
ну таке....