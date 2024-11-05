Россияне используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций на Харьковщине, - 3-я ОШБр

Россияне на Харьковщине для того, чтобы добраться на позиции, используют электросамокаты и скутеры.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Если мы говорим, о механизированных штурмах, то это штурмы БМП, танков, бронированной техники. Если говорим о пехотных штурмах, то там - от стандартных "буханок" до очень необычных средств по типу электросамокатов, скутеров. Фишка в том, чтобы максимально быстро добраться до позиций любой ценой, чтобы не быть уничтоженным или стрелковым оружием, или дроном, поэтому из-за этого, а также из-за того, что надо штурмовать, у них нет другого выхода. Они пытаются придумать что угодно, чтобы идти вперед", - отметил он.

Бородин добавил, что ситуация на направлении, где воюет 3-я отдельная штурмовая бригада, контролируемая.

"Враг постоянно штурмует. Это пехотные штурмы, иногда с применением механизированных сил. К счастью, механизированные силы умело разбиваются FPV-дронами, артиллерией", - подытожил спикер.

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