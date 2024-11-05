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Новости Война
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Россияне используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций на Харьковщине, - 3-я ОШБр

Рашисти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій

Россияне на Харьковщине для того, чтобы добраться на позиции, используют электросамокаты и скутеры.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Если мы говорим, о механизированных штурмах, то это штурмы БМП, танков, бронированной техники. Если говорим о пехотных штурмах, то там - от стандартных "буханок" до очень необычных средств по типу электросамокатов, скутеров. Фишка в том, чтобы максимально быстро добраться до позиций любой ценой, чтобы не быть уничтоженным или стрелковым оружием, или дроном, поэтому из-за этого, а также из-за того, что надо штурмовать, у них нет другого выхода. Они пытаются придумать что угодно, чтобы идти вперед", - отметил он.

Бородин добавил, что ситуация на направлении, где воюет 3-я отдельная штурмовая бригада, контролируемая.

"Враг постоянно штурмует. Это пехотные штурмы, иногда с применением механизированных сил. К счастью, механизированные силы умело разбиваются FPV-дронами, артиллерией", - подытожил спикер.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр дронами-камикадзе уничтожили два БТР оккупантов, а также взорвали укрытие минометчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454)


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Топ комментарии
+10
Стаття про те як ворог постійно щось вигадує - засоби та методи доставки, змінює тактику таких дій і тп. А не для того щоб з цього глузувати. Вже сміялись над шахедами, чмобіками.
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05.11.2024 11:57 Ответить
+7
Висновки?
Електростанції - військові об'єкти та їх потрібно ЗНИЩУВАТИ!
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05.11.2024 11:34 Ответить
+6
Так хрінпіду там доріг набудував.
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05.11.2024 11:51 Ответить
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Ну ще трохі і будуть на ступах літати.
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05.11.2024 11:33 Ответить
И тем не менее они продвигаются а мы сдаем город за городом
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05.11.2024 12:27 Ответить
Ну, ето преувеличение.

Захвативает кацап небольшие села и ПГТ и за ето платит непомерную цену.

Піррову перемогу зараз кацап отримає.
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05.11.2024 13:22 Ответить
Висновки?
Електростанції - військові об'єкти та їх потрібно ЗНИЩУВАТИ!
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05.11.2024 11:34 Ответить
в тебе дуже поверхневе розуміння про джерела енергії
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05.11.2024 11:57 Ответить
в мене дуже ПОГЛИБЛЕНЕ "розуміння про джерела енергії".
а тебе, с твоїми "трьома класами церковно-парафіяльної школи" взагалі потрібно сидіти та мовчати у ганчірочку.
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05.11.2024 13:16 Ответить
може щось в тебе і ПОГЛИБЛЕННЕ, але точно не інтеллект і культура спілкування...
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05.11.2024 17:49 Ответить
ну, в тебе так точно інтелект нижче плінтуса, а "фантазія" зашкалює - робити такі "далекосяжні висновки" на підставі комента у 1-2 строчки.
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05.11.2024 18:24 Ответить
А після цього їх евакуюють по частинах в сумках GLOVO...
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05.11.2024 11:41 Ответить
Скоро, как Чапай, на лошадях начнут ходить в атаки..........
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05.11.2024 11:43 Ответить
Не підказуйте.
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05.11.2024 11:44 Ответить
На лошадках с каруселей
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05.11.2024 12:10 Ответить
Цей транспорт погано працює у багнюці.
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05.11.2024 11:44 Ответить
Так хрінпіду там доріг набудував.
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05.11.2024 11:51 Ответить
Не до кожної позиції.
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05.11.2024 11:55 Ответить
що на черзі? сапоги-скороходи і скатерть-самобранка?
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05.11.2024 11:50 Ответить
Килим-літак.
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05.11.2024 11:53 Ответить
ковьор-самопад
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05.11.2024 11:55 Ответить
Кровожадібні Ємелі-дурачки.
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05.11.2024 11:53 Ответить
Стаття про те як ворог постійно щось вигадує - засоби та методи доставки, змінює тактику таких дій і тп. А не для того щоб з цього глузувати. Вже сміялись над шахедами, чмобіками.
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05.11.2024 11:57 Ответить
ви забороняєте не падати дуухом? маємо залазити в помиральну яму?
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05.11.2024 11:59 Ответить
хто це "всі сміялися з шахедів"?
73% це НЕ ВСІ!
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05.11.2024 13:17 Ответить
дописувачам тількі привід дай для "шюткі-прибауткі"...які не зовсім доречні на тлі того як рахується фронт...
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05.11.2024 11:59 Ответить
ще один помиральник
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05.11.2024 12:02 Ответить
що ти маєш на увазі і що з твоїи ІР? я вчора дізнався про загибель свого знайомого..гарний, молодий хлопець...батько двох малих дітей...а ти живи...живи і шуткуй потвора...
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05.11.2024 12:08 Ответить
я живу і шуткую. а ти блазню потворами не розкидайся. Маю дотичність до 128 гірської від квітня 2014 по сьогодні. Працюю в аптеці в Словаччині. Постійні харитативні передачі ліків. Я штуткуватиму бр в мене проживають двоє краматорчанок від березеня 2022 яким нема куди тікати. Бо мій капелан поранеий в коліно на Бахмутці. Я тобі прощаю - а ти слідкуй за писком. І вічна пам"ять Герою. В моєму селі вже алея - 40.
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05.11.2024 12:13 Ответить
я не буду хизуватись до чого я дотичний, а тупі, недолугі жарти, зважаючи на сьогодення, бісять тих хто думками та справами на ЛБЗ... ця інфа привід думати і діяти а не ржати як на концерті 95 кварталу...
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05.11.2024 17:47 Ответить
сміх - це захист. коли від безвиході дах зносить. ти мені жити не заборониш. пішов ти рівно
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06.11.2024 08:45 Ответить
крутить педалі поки не дали !
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05.11.2024 12:04 Ответить
гарні дороги, рівні...
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05.11.2024 12:08 Ответить
у нас в місті в ходу електро моторолери
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05.11.2024 12:09 Ответить
А що вони по асфальту на самокатах?
По асфальту на позиції!!!
От для чого було "велике крадівництво"!
Щоб орк електротранспортом на позиції їздив! Все буде асфальт!
Так, Володимир Олександрович?
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05.11.2024 12:11 Ответить
Нужно колючую проволоку натягивать с бесконтактніыми минами
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05.11.2024 12:14 Ответить
Видихається поступово кацап.

Наші воїни таку величезну махіну перемолотили разом з кацапам - ЗСУ НЕЙМОВІРНІ ГЕРОЇ !!!
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05.11.2024 13:26 Ответить
 
 