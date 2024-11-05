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Росіяни використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3 ОШБр

Рашисти використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій

Росіяни на Харківщині для того, щоб дістатися на позиції, використовують електросамокати та скутери.

Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Якщо ми говоримо, про механізовані штурми, то це БМП, танків, броньованої техніки. Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Фішка в тому, щоб максимально швидко дістатися до позицій за будь-яку ціну, щоб не бути знищеним або стрілецькою зброєю, або дроном, тому через це, а також через те, що треба штурмувати, у них немає іншого виходу. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", - зазначив він.

Бородін додав, що ситуація на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, контрольована.

"Ворог постійно штурмує. Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", - підсумував речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два з половиною десятки росіян додихають на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18036) Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Топ коментарі
+10
Стаття про те як ворог постійно щось вигадує - засоби та методи доставки, змінює тактику таких дій і тп. А не для того щоб з цього глузувати. Вже сміялись над шахедами, чмобіками.
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05.11.2024 11:57 Відповісти
+7
Висновки?
Електростанції - військові об'єкти та їх потрібно ЗНИЩУВАТИ!
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05.11.2024 11:34 Відповісти
+6
Так хрінпіду там доріг набудував.
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05.11.2024 11:51 Відповісти
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Ну ще трохі і будуть на ступах літати.
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05.11.2024 11:33 Відповісти
И тем не менее они продвигаются а мы сдаем город за городом
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05.11.2024 12:27 Відповісти
Ну, ето преувеличение.

Захвативает кацап небольшие села и ПГТ и за ето платит непомерную цену.

Піррову перемогу зараз кацап отримає.
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05.11.2024 13:22 Відповісти
Висновки?
Електростанції - військові об'єкти та їх потрібно ЗНИЩУВАТИ!
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05.11.2024 11:34 Відповісти
в тебе дуже поверхневе розуміння про джерела енергії
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05.11.2024 11:57 Відповісти
в мене дуже ПОГЛИБЛЕНЕ "розуміння про джерела енергії".
а тебе, с твоїми "трьома класами церковно-парафіяльної школи" взагалі потрібно сидіти та мовчати у ганчірочку.
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05.11.2024 13:16 Відповісти
може щось в тебе і ПОГЛИБЛЕННЕ, але точно не інтеллект і культура спілкування...
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05.11.2024 17:49 Відповісти
ну, в тебе так точно інтелект нижче плінтуса, а "фантазія" зашкалює - робити такі "далекосяжні висновки" на підставі комента у 1-2 строчки.
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05.11.2024 18:24 Відповісти
А після цього їх евакуюють по частинах в сумках GLOVO...
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05.11.2024 11:41 Відповісти
Скоро, как Чапай, на лошадях начнут ходить в атаки..........
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05.11.2024 11:43 Відповісти
Не підказуйте.
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05.11.2024 11:44 Відповісти
На лошадках с каруселей
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05.11.2024 12:10 Відповісти
Цей транспорт погано працює у багнюці.
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05.11.2024 11:44 Відповісти
Так хрінпіду там доріг набудував.
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05.11.2024 11:51 Відповісти
Не до кожної позиції.
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05.11.2024 11:55 Відповісти
що на черзі? сапоги-скороходи і скатерть-самобранка?
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05.11.2024 11:50 Відповісти
Килим-літак.
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05.11.2024 11:53 Відповісти
ковьор-самопад
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05.11.2024 11:55 Відповісти
Кровожадібні Ємелі-дурачки.
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05.11.2024 11:53 Відповісти
Стаття про те як ворог постійно щось вигадує - засоби та методи доставки, змінює тактику таких дій і тп. А не для того щоб з цього глузувати. Вже сміялись над шахедами, чмобіками.
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05.11.2024 11:57 Відповісти
ви забороняєте не падати дуухом? маємо залазити в помиральну яму?
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05.11.2024 11:59 Відповісти
хто це "всі сміялися з шахедів"?
73% це НЕ ВСІ!
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05.11.2024 13:17 Відповісти
дописувачам тількі привід дай для "шюткі-прибауткі"...які не зовсім доречні на тлі того як рахується фронт...
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05.11.2024 11:59 Відповісти
ще один помиральник
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05.11.2024 12:02 Відповісти
що ти маєш на увазі і що з твоїи ІР? я вчора дізнався про загибель свого знайомого..гарний, молодий хлопець...батько двох малих дітей...а ти живи...живи і шуткуй потвора...
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05.11.2024 12:08 Відповісти
я живу і шуткую. а ти блазню потворами не розкидайся. Маю дотичність до 128 гірської від квітня 2014 по сьогодні. Працюю в аптеці в Словаччині. Постійні харитативні передачі ліків. Я штуткуватиму бр в мене проживають двоє краматорчанок від березеня 2022 яким нема куди тікати. Бо мій капелан поранеий в коліно на Бахмутці. Я тобі прощаю - а ти слідкуй за писком. І вічна пам"ять Герою. В моєму селі вже алея - 40.
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05.11.2024 12:13 Відповісти
я не буду хизуватись до чого я дотичний, а тупі, недолугі жарти, зважаючи на сьогодення, бісять тих хто думками та справами на ЛБЗ... ця інфа привід думати і діяти а не ржати як на концерті 95 кварталу...
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05.11.2024 17:47 Відповісти
сміх - це захист. коли від безвиході дах зносить. ти мені жити не заборониш. пішов ти рівно
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06.11.2024 08:45 Відповісти
крутить педалі поки не дали !
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05.11.2024 12:04 Відповісти
гарні дороги, рівні...
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05.11.2024 12:08 Відповісти
у нас в місті в ходу електро моторолери
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05.11.2024 12:09 Відповісти
А що вони по асфальту на самокатах?
По асфальту на позиції!!!
От для чого було "велике крадівництво"!
Щоб орк електротранспортом на позиції їздив! Все буде асфальт!
Так, Володимир Олександрович?
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05.11.2024 12:11 Відповісти
Нужно колючую проволоку натягивать с бесконтактніыми минами
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05.11.2024 12:14 Відповісти
Видихається поступово кацап.

Наші воїни таку величезну махіну перемолотили разом з кацапам - ЗСУ НЕЙМОВІРНІ ГЕРОЇ !!!
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05.11.2024 13:26 Відповісти
 
 