Росіяни використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій на Харківщині, - 3 ОШБр

Росіяни на Харківщині для того, щоб дістатися на позиції, використовують електросамокати та скутери.

Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Якщо ми говоримо, про механізовані штурми, то це БМП, танків, броньованої техніки. Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Фішка в тому, щоб максимально швидко дістатися до позицій за будь-яку ціну, щоб не бути знищеним або стрілецькою зброєю, або дроном, тому через це, а також через те, що треба штурмувати, у них немає іншого виходу. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", - зазначив він.

Бородін додав, що ситуація на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, контрольована.

"Ворог постійно штурмує. Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", - підсумував речник.

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