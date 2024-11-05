Два з половиною десятки росіян конають на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані агонізуючі тіла російських окупантів на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі приблизно два з половиною десятка загарбників, які доживають останні миті свого життя. Знищили окупантів на українській землі бійці четвертого механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

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