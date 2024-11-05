Два з половиною десятки росіян конають на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані агонізуючі тіла російських окупантів на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі приблизно два з половиною десятка загарбників, які доживають останні миті свого життя. Знищили окупантів на українській землі бійці четвертого механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+57 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.11.2024 09:49 Відповісти Посилання
+32 Alexei Alex
показати весь коментар05.11.2024 09:52 Відповісти Посилання
+29 Lekaren U Hada
показати весь коментар05.11.2024 09:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але небіжчику гроші не потрібні. При такому відношенні до найманців шанс стати небіжчиком і не скористатись отриманими грошима - надзвичайно високий.
То може, не в грошах справа?
Тут ми все ж бачимо, що залучення додаткового м'яса є.
Цікаво, що їх змушує, бачачи рівень піздєца на фронті, все одно йти на той контракт?
Втрапляють на грошову принаду.
Але ж хтось і повертається, потім розповідає, як воно там насправді та які шанси отримати ті гроші.
Ні, все одно лізуть.
Мабуть, створені такі умови, що краще вже зіграти в цю рулетку зі смертю, ніж далі скніти у глубінкє.
т.е. у этого ***** ничего в мозгах не кликнуло, он искренне верит, что ему будут платить в шесть раз больше чем м в среднем по Казластану за охрану пустого гаража у чорта на куличках….
Але дурників з кожним днем стає все менше навіть за 3 мільйони срублів підписувати контракт смертника.
Саме тому з'явилась перша дивізія вишкребків чучхе на території засрашки, ядерної держави. "Другій армії світу" настільки системно не вистачає м'яса (чи грошей на власне м'ясо), що вимушені дивізіями закупати м'ясо в ще більш людожерських режимів.
Мобілізацію проводити не хочеться, бо сильно вдарить по вялічію.
Ви щось плутаєте щодо мобілізації. Мобілізація в них триває з 21.09.2022. І не переривалась. Саме завдяки мобілізації вони мають півмільйонний "експедиційний" корпус. Просто дурники типу вас вважають, на основі вигадок пропаганди засрашки, що в засрашки "прям нескінчений мобілізаційний ресурс, їх там 20 мільйонів прямо завтра під штик".
Але, як виявилось, реальний мобілізаційний ресурс - менше мільйона осіб. Всі інші ніяк і ні за які гроші чи "зомбування" не бажають і не можуть воювати. Так не можуть, що емігрувало в 2022-2024 більше, ніж було залучено до м'ясних штурмів. В результаті - в них рекордні кадрові дефіцити у всіх галюзях економіки. Людей тупо немає. В них реально вилка - або м'ямо на фронт, або кардинальне зменшення виробництва. Тож опустіться з вигадками на основі ************** пропаганди.
Нащо платити більше? На початку взагалі були десь 150-200 тисяч разово. Гроші є, тим більше, це ж рублі, не валюта, друкуй не хочу.
І взагалі, 90% м'яса найняті не за гроші, а за обіцянку грошей. Бо вони здохнуть так швидко, що нічого не встигнуть отримати. Русня хитра, ті мільйони вона не одразу виплачує, а через пару місяців, коли побачить, що тушка не пішла у СОЧ. А за ті пару місяців можна сто разів здохнути. Є вже випадки полонених, яким тижні два-три від підписання контракту.
Якби засрашинці воювали за обіцянки, то їм обіцяли б 10 мільйонів і залучали б своє м'ясо в достатній кількості, воно ж майже безкоштовне, за вашими вигадками. Але везуть, за валюту, технології та товари - м'ясо з сєвкореї, навішуючи на себе додаткові санкції тощо.
Зверніться до психіатра.
Є історія, цілком реалістична. На картки строковикам перед дембелем раптово заходять великі суми грошей, разів у сто більше їх звичайних виплат. Так строковики підняли бузу, вимагають ті гроші з карток зписати назад. Здогадуєтесь, чому?
Запаси геть тупого м'яса закінчуються. Ті, кому 10 мільйонів - гроші, думати вміють. І все теж зрозуміють.
Але чомусь продовжуєте стверджувати, що смертників в засрашці ще на 3 війни вистачить...
Нагадую - сєвкорейців, які в цілому дорожчі за власне м'ясо (бо власним - платять срублями, а Кіму - валютою, товарами та залишками технологій), потягли ДИВІЗІЯМИ. Причому підготовка вже місяці триває. А значить проблема з особовим складом і залученням за обіцянки мільйонів - почалися не сьогодні і навіть не в серпні.
Плюс погіршення економічної ситуації поповнює ряди тих, кому потрібні гроші тут і зараз, за будь-яку ціну. Одні тільки іпотеки та кредити чого варті. Коли родина під загрозою опинитись на вулиці, багато хто і ризикне.
Для порівняння: в "глубінкє" ханти-мансійська за підписання контракту платять більше, ніж в краснодарському краї чи будь-де в європейській частині застрашки, окрім члєнінграда та мацкви.
Це означає, що в "глубінкє" - вже ніхєра "м'яса", готового на смертний контракт - не залишилось.
Або за рівнем кадрового голоду, який у всяких Новосибірськах та Новокузнецьках вже офіційно декларується в 30%. А це - просто охєрєть як багато, бо з 1991 року цей показник не сягав і 15% ніколи.
Але залишаються ще адекватні, міські.
Їх вже раз скубнули, у 2022 восени. Реакція не сподобалась, більше не хочуть павтарять.
Але якщо питання стане руба, скубнуть, та не раз.
А тенденції такі, що ті, кого можна було б вийняти з "мобрезерву" без чергових нищівних наслідків для економіки (в т.ч. оборонки) - вже вийняли.
Часи, коли "жінки та підлітки точили снаряди для перемоги" - ніколи не наступлять. Це просто ідіотизм. Бо якщо перша хвиля мобілізації викликала масову, мільйонну еміграцію, то що буде, коли ***** спробує жіночок, 70 років рощених на постулаті "мужчінка повинен забезпечувати", поставить до станків?!?
Хоча чому "будуть" - ВЖЕ ІМПОРТУЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ.
Оце результат "першої хвилі" мобілізації в 2022 році.
https://focus.ua/uk/economics/676963-rf-imoportuye-maslo-z-oae-ukrajinskiy-virobnik-potrapiv-u-skandal-video Подивись , може хоче щось в башці проясниться, як працює "військова економіка" в засрашці і що буде, якщо ще працівників з неї вийняти.
https://www.youtube.com/watch?v=PTLBVlsV5Es
Просто ідіот цей Мухін.
Тож цікава вона може бути в основному психіатрам.
==========
*******....числиться 140млн не віримо і зменшуєм цю цифру до 80млн від 80млн віднімаємо 1/3 дітей та осіб похилого віку 55млн від цієї цифри віднімаємо 10% кончених алкашів та наркоманів 45млн ділимо навпіл віднімаючи жінок 22млн свинособак !!!!!
Але є мацквабад та підербург там чіпати не можна..бо ще думати начнуть...на вулиці повиходять проти царя батюшки...тому і є така цифра як зараз
Згідно з останніми даними Росстату, чисельність пенсіонерів у Росії на 2024 рік становила 41 075 тис. Тобто з 141 млн остається 100 млн. Діти та молодь до 24 років - 26.83% = 100 х 26.83%=27млн приблизно. Тобто чоловіків та жінок з 24 до 60 років приблизно 141-41-27=73 млн. У РФ загалом - 0,86 особи чоловічої статі на 1 особу жіночої. Якщо брати співвідношення 1к 12 то до війська можуть потрапити 5,61 млн разом з жінками, а тільки чоловіки - 2.59 млн. З них тільки 0,431 будут воювати, інші 2,159 млн -забезпечувати. Треба ще відкинути чоловіків віком 50-60 років та хворих. Якщо ж населення РФ по деяким даним 80 млн, то картина набагато гірше, бо число пенсіонерів - підтверджене Росстатом.
.
Цивілізований руслік з великого міста добровільно на таке не піде, доведеться примусом, а це вже некрасиво.
Генерал Залужний чітко сказав, що кацапам космічні втрати по@уй
А Україні вкрай потрібна зброя масового знищення кацапів.
А типерь не жывёт. гы-гы-гы
бо дуже хочеться помирати в таких страшних муках
за свого кремлівського диявола 😡
А оте, яке валяється на нашій святій землі то нелюди, не люди
Вони прийшли нас вбивати нізащо, вони не гідні скорботи.
Хай будуть безславні на віки, оці нелюди, не люди...