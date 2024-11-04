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Поранений російський загарбник конає в ямі на Харківщині. ВIДЕО 18+

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника одним влучним скидом боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

"Приреченого на смерть окупанта знайшли вже у ямі й виконали влучання гранатою. Мінус кінцівки, і росіянин вже не втече, а витече", - додали у публікації.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр виявили та знищили мінометні позиції противника поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Топ коментарі
+13
В ямі - це вдобно: лишилося тіко трохи присипати
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04.11.2024 23:56 Відповісти
+12
руско-корейский комуно-нацист..
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04.11.2024 23:56 Відповісти
+7
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
нам своє робить:
Кацапйо до 'дної ями,
Москалів за москалями
будем, будем бить!
будем, будем бить!

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05.11.2024 00:11 Відповісти
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руско-корейский комуно-нацист..
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04.11.2024 23:56 Відповісти
В ямі - це вдобно: лишилося тіко трохи присипати
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04.11.2024 23:56 Відповісти
Ему всё ***** теперь 😁
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05.11.2024 00:04 Відповісти
И Ленин такой молодой
И юный Октябрь впереди....
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05.11.2024 00:04 Відповісти
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
нам своє робить:
Кацапйо до 'дної ями,
Москалів за москалями
будем, будем бить!
будем, будем бить!

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05.11.2024 00:11 Відповісти
Цікаво, хто автор?
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05.11.2024 07:01 Відповісти
Тичина...
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05.11.2024 07:07 Відповісти
На майдані, коло бані
Спить Тичина в чемодані,
Хлопці, дайте кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину.

В школі вчили. )))
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05.11.2024 08:43 Відповісти
ХТО ЩО "вчив"...
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05.11.2024 08:45 Відповісти
Хочете жити , кляті кацапи , або здавайтесь ,
або тікайте з України 🙁
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05.11.2024 00:30 Відповісти
То что осталось от орка засунуть в унитаз и отправить в подарочной упаковке его домой на родные болота
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05.11.2024 00:32 Відповісти
Щоб ×уйло так здох.
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05.11.2024 00:35 Відповісти
Тварь рашистская. Это ж сколько биомассы еще нам переработать нужно, чтобы они оставили в покое наших детей на ближайшие лет 30, пока новая биомасса не подрастет.
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05.11.2024 00:47 Відповісти
Ну що, чушпан, погасив іпотеку?
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05.11.2024 00:49 Відповісти
У кацапів, з цього приводу, є прислів"я: "Или грудь в крестах - или голова в кустах...".
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05.11.2024 07:11 Відповісти
Фигасе, поранений... Мало того , шо копита геть вiдсутнi, ще й гузно - розочкою.
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05.11.2024 00:57 Відповісти
Он бежал по дорожке и ему перерезало ножки ,ска
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05.11.2024 01:29 Відповісти
Красиво, але скакати від радості немає підстав. Це тільки один, а у них такого м*яса масса, плюс корейців підтягли.
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05.11.2024 04:45 Відповісти
Пусть канает, а то я ему моргала выколю!
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05.11.2024 05:59 Відповісти
Усі окупанти повинні померти, присутність ворога на нашій землі це поневолення українців на тій території, яку вони захопили (і яку ці виродки негайно оголошують "расеюшкой").
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05.11.2024 06:37 Відповісти
Іпотека погашена!
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05.11.2024 06:42 Відповісти
А труси-то, крадені... В армії білих не видають...
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05.11.2024 07:09 Відповісти
То не труси то кальсони , так в зимовий період труси не видають .
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05.11.2024 08:20 Відповісти
Хто нэ скачэ - той москаль.
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05.11.2024 07:22 Відповісти
Цікаво воно перед тим як подохнути, думало : чого я тут без ніг у ямі?
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05.11.2024 07:59 Відповісти
100 років тобі життя в такому стані .
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05.11.2024 08:15 Відповісти
В пеклi буде жити вiчно.
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05.11.2024 08:48 Відповісти
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05.11.2024 10:04 Відповісти
Нєт ножек - нєт канхветок!
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05.11.2024 10:13 Відповісти
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05.11.2024 10:36 Відповісти
 
 