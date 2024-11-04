Поранений російський загарбник конає в ямі на Харківщині. ВIДЕО 18+
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника одним влучним скидом боєприпасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
"Приреченого на смерть окупанта знайшли вже у ямі й виконали влучання гранатою. Мінус кінцівки, і росіянин вже не втече, а витече", - додали у публікації.
Топ коментарі
+13 Алекс Скела
показати весь коментар04.11.2024 23:56 Відповісти Посилання
+12 Олег Макартур #591230
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+7 izzabaru #594100
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И юный Октябрь впереди....
Божеволіють, конають, -
нам своє робить:
Кацапйо до 'дної ями,
Москалів за москалями
будем, будем бить!
будем, будем бить!
Спить Тичина в чемодані,
Хлопці, дайте кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину.
В школі вчили. )))
або тікайте з України 🙁