Поранений російський загарбник конає в ямі на Харківщині. ВIДЕО 18+

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували російського загарбника одним влучним скидом боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

"Приреченого на смерть окупанта знайшли вже у ямі й виконали влучання гранатою. Мінус кінцівки, і росіянин вже не втече, а витече", - додали у публікації.

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